Минфин предложил взыскивать долги по налогам без суда

Юрист объяснила, как будет работать эта норма

27 июня 2024, 08:01, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Минфин предложил разрешать налоговым взыскивать долги с россиян без суда, чтобы ускорить процесс и разгрузить судебную систему. Руководитель корпоративной и налоговой практики юридической компании "Интерцессия" Ирина Егорова разъяснила "Секрету фирмы", как это будет работать.

Ведомство уже предлагало ввести такую схему в 2019 году. По законопроекту налоговая могла взыскивать долги с россиян в досудебном порядке, но Госдума отклонила предложение. Однако о законопроекте вспомнили в 2021 году – тогда из 2 млн приказов суда о взыскании долгов оспорили всего 5%. Ситуация повторилась и в 2023-м, когда из 1,4 млн случаев только 5% должников пошли на оспаривание. Таким образом, решить дело можно и без суда. Егорова отмечает, что цель изменений – разгрузить суды.

Если законопроект примут, то порядок будет следующим:

сначала ФНС направляет должнику налоговое уведомление, содержащее сумму задолженности;

затем, если задолженность не погасили, налоговая принимает решение о взыскании во внесудебном порядке.

Подобная схема будет работать лишь с физлицами. В случае взыскания более 10 тысяч рублей срок будет составлять полгода. На меньшие суммы – три года.

"У должника будет возможность подать возражение, но на этапе до решения о взыскании задолженности, то есть на этапе уведомления. В таком случае внесудебное взыскание приостанавливается, обжалование происходит в общем порядке", – пояснила Егорова.

Решение выносит вышестоящий орган. После этого оно вступает в силу или отменяет взыскание. Должник может подать в суд и обжаловать решение, однако в таком случае оно не приостанавливается. Взыскание во внесудебном порядке все равно произойдет, а у должника будет возможность обжаловать это решение в других инстанциях.

Юрист подчеркнула, что в случае применения поправок у судов работы станет меньше, однако для должников ситуация будет сложнее. Оспорить решение можно на этапе уведомления, однако его можно пропустить. Вместе с тем обжалование взыскания будет проходить по упрощенной схеме.