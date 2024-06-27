Минфин предложил взыскивать долги по налогам без суда
Юрист объяснила, как будет работать эта норма
27 июня 2024, 08:01, ИА Амител
Минфин предложил разрешать налоговым взыскивать долги с россиян без суда, чтобы ускорить процесс и разгрузить судебную систему. Руководитель корпоративной и налоговой практики юридической компании "Интерцессия" Ирина Егорова разъяснила "Секрету фирмы", как это будет работать.
Ведомство уже предлагало ввести такую схему в 2019 году. По законопроекту налоговая могла взыскивать долги с россиян в досудебном порядке, но Госдума отклонила предложение. Однако о законопроекте вспомнили в 2021 году – тогда из 2 млн приказов суда о взыскании долгов оспорили всего 5%. Ситуация повторилась и в 2023-м, когда из 1,4 млн случаев только 5% должников пошли на оспаривание. Таким образом, решить дело можно и без суда. Егорова отмечает, что цель изменений – разгрузить суды.
Если законопроект примут, то порядок будет следующим:
- сначала ФНС направляет должнику налоговое уведомление, содержащее сумму задолженности;
- затем, если задолженность не погасили, налоговая принимает решение о взыскании во внесудебном порядке.
Подобная схема будет работать лишь с физлицами. В случае взыскания более 10 тысяч рублей срок будет составлять полгода. На меньшие суммы – три года.
"У должника будет возможность подать возражение, но на этапе до решения о взыскании задолженности, то есть на этапе уведомления. В таком случае внесудебное взыскание приостанавливается, обжалование происходит в общем порядке", – пояснила Егорова.
Решение выносит вышестоящий орган. После этого оно вступает в силу или отменяет взыскание. Должник может подать в суд и обжаловать решение, однако в таком случае оно не приостанавливается. Взыскание во внесудебном порядке все равно произойдет, а у должника будет возможность обжаловать это решение в других инстанциях.
Юрист подчеркнула, что в случае применения поправок у судов работы станет меньше, однако для должников ситуация будет сложнее. Оспорить решение можно на этапе уведомления, однако его можно пропустить. Вместе с тем обжалование взыскания будет проходить по упрощенной схеме.
08:22:11 27-06-2024
Без суда и следствия!...
Как положено...?
К стенке! И привет родителям.
08:52:00 27-06-2024
Почему в Барнаульском зоопарке не работают веб камеры ?
10:25:31 27-06-2024
гость (08:52:00 27-06-2024) Почему в Барнаульском зоопарке не работают веб камеры ?... зебра виновата!
она налоги не платит...
10:51:09 27-06-2024
гость (08:52:00 27-06-2024) Почему в Барнаульском зоопарке не работают веб камеры ?... мы то откуда знаем? спросите у них в Тележке
09:33:21 27-06-2024
Учитывая бардак который творится в налоговой отличное решение.
10:29:45 27-06-2024
"Почему в Барнаульском зоопарке не работают веб камеры ?" К налогам вопрос отношения не имеет, но меня он тоже очень интересует!!!
11:04:31 27-06-2024
Тогда надо, чтобы и налогоплательщики имели возможность взыскивать с налоговой без суда. Допустим, мне показалось, что налоговики начислили слишком большую сумму. Пишу заявление, что не соглашаюсь, прошу вернуть 90%(к примеру). Тут же автоматически, без суда и следствия, деньги из налоговой возвращаются на мой счет. Таким образом, судебная система разгружена, налоговая тоже)))
12:54:12 27-06-2024
Государство становится всё более правовым, это конечно радует.
15:04:39 27-06-2024
Они там навзыскивают, есть опыт. Тем более аппетиты ФНС и обороты предприятий последнее время уверенно двигаются во встречных направлениях.
20:28:33 27-06-2024
Либо корреспондент что-то не понял, либо НКРФ решили поставить с ног на голову, причем людям. Как это налоговая без решения суда о взыскании за счет имущества должника будет взыскивать? Только на основании требования ФНС? и каким образом? Через приставов? Т.е. приставы будут принимать к исполнению требования ФНС ( не путать с уведомлением)? Ну это глупость! После этого суды и завалят.
20:32:16 27-06-2024
Из того, что обжаловали требование ФНС 5 % никак не следует, что нужно курочить НК РФ. Видно Минфину заняться нечем. Деньги из западных банков бы вернули, которые туда загнали - потеряли и никто так за это не ответил. Да курс валюты снизили бы, а то скоро на метле летать будем.