Путин: основная часть россиян зарабатывает 2,4 млн рублей в год

По словам президента, повышение НДФЛ коснется не более чем 3,2% налогоплательщиков

19 июня 2024, 11:45, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Основная часть россиян зарабатывает 2,4 млн рублей в год, заявил президент РФ Владимир Путин 18 июня в Якутске.

Перед вылетом в КНДР глава государства встретился со специалистами, которые выбрали работу на Дальнем Востоке, и во время общения с ними затронул тему повышения подоходного налога.

"По расчетам Минфина, повышение НДФЛ коснется не более чем 3,2% налогоплательщиков. Потому что 2,4 млн рублей в год (или 200 тысяч рублей в месяц. – Прим. ред.) – это доход основной части граждан Российской Федерации", – цитирует российского лидера ТАСС.

С 1 января 2025 года в России введут пятиступенчатую шкалу налогообложения, в которой ставки НДФЛ будут зависеть от вида дохода и его размера за год.