Путин: основная часть россиян зарабатывает 2,4 млн рублей в год
По словам президента, повышение НДФЛ коснется не более чем 3,2% налогоплательщиков
19 июня 2024, 11:45, ИА Амител
Основная часть россиян зарабатывает 2,4 млн рублей в год, заявил президент РФ Владимир Путин 18 июня в Якутске.
Перед вылетом в КНДР глава государства встретился со специалистами, которые выбрали работу на Дальнем Востоке, и во время общения с ними затронул тему повышения подоходного налога.
"По расчетам Минфина, повышение НДФЛ коснется не более чем 3,2% налогоплательщиков. Потому что 2,4 млн рублей в год (или 200 тысяч рублей в месяц. – Прим. ред.) – это доход основной части граждан Российской Федерации", – цитирует российского лидера ТАСС.
С 1 января 2025 года в России введут пятиступенчатую шкалу налогообложения, в которой ставки НДФЛ будут зависеть от вида дохода и его размера за год.
11:48:58 19-06-2024
Я живу в какой-то другой Российской Федерации?
16:00:00 19-06-2024
Гость (11:48:58 19-06-2024) Я живу в какой-то другой Российской Федерации?... да, в моем окружении 3,6 млн в год люди имеют доход! а оборот и того выше
11:49:29 19-06-2024
Значит, йа не россиянин????
11:51:05 19-06-2024
Где? Кто?
11:52:17 19-06-2024
Ну накинули на вентилятор знатно, сейчас комментаторы возбудятся
12:08:09 19-06-2024
Гость (11:52:17 19-06-2024) Ну накинули на вентилятор знатно, сейчас комментаторы возбуд... Тоже заметил, он имел ввиду не больше, поэтому повышение НДФЛ коснется не более чем 3,2% налогоплательщиков. Но заголовок делает свое дело. Интересно зачем? Может это эти 3,2 %
11:56:12 19-06-2024
любопытная теория, конечно
11:56:59 19-06-2024
Ждём смеющихся комментариев ))
11:57:43 19-06-2024
99% по 200 т.р остальные до 50 т.р Норм
11:57:59 19-06-2024
Врёт .
11:58:28 19-06-2024
кто нибудь уже скажите правду о доходах Россиян.
11:59:54 19-06-2024
В его мАсковии?
12:00:55 19-06-2024
Вот еще чуть чуть и приблизятся к "золотому миллиарду".
12:01:36 19-06-2024
Всё идёт к тому, что скоро все опять, как в 90-е, станут миллионерами
17:32:27 20-06-2024
Юс (12:01:36 19-06-2024) Всё идёт к тому, что скоро все опять, как в 90-е, станут мил... Квартира есть? Ее стоимость больше миллиона, а значит мы все миллионеры.
12:01:37 19-06-2024
Алло,гараж.
12:03:19 19-06-2024
я получила высшее образование, работаю по специальности, но зарабатываю всего 45 тысяч в месяц. И на эту сумму умудряюсь растить двоих детей и выплачивать ипотеку.
12:06:28 19-06-2024
гостьЯ (12:03:19 19-06-2024) я получила высшее образование, работаю по специальности, но ... На 200тр вы смогли бы воспитывать не двоих детей, а восемь и выплачивать четыре ипотеки!
13:57:14 19-06-2024
Гость (12:06:28 19-06-2024) На 200тр вы смогли бы воспитывать не двоих детей, а восемь и... правильно. сидит человек и не знает что может больше)))
12:16:22 19-06-2024
гостьЯ (12:03:19 19-06-2024) я получила высшее образование, работаю по специальности, но ...
А сколько вам лет?У моего младшего трое детей.Они же внуки для меня. Но он немного "поработал" в Сирии,чтобы их обеспечить.
18:23:06 19-06-2024
Гость (12:16:22 19-06-2024) А сколько вам лет?У моего младшего трое детей.Они же вну... А разве в России нет работы?Или Сирия важней?
12:19:28 19-06-2024
гостьЯ (12:03:19 19-06-2024) я получила высшее образование, работаю по специальности, но ... я получила высшее образование --- потому что не айти
12:32:06 19-06-2024
Гость (12:19:28 19-06-2024) я получила высшее образование --- потому что не айти...
Ну а меня незаконченное высшее.Немного програмистом,она же Прикладная Математика
12:54:21 19-06-2024
Гость (12:32:06 19-06-2024) Ну а меня незаконченное высшее.Немного програмистом,она ... Ну так надо было заканчивать, закончившие все что надо айтишники нередко больше 200 получают. Еще одной рукой пишут программы, как ваши деньги защитить, другой, как эту защиту потом обойти
13:50:54 19-06-2024
Гость (12:54:21 19-06-2024) Ну так надо было заканчивать, закончившие все что надо айтиш...
Вообще-то я проходил курс обучения десятью пальцами хлопать по клавиатуре.Сейчас пишу с ай пада И да одним пальцемВы удивительно прозорливы
13:37:48 19-06-2024
гостьЯ (12:03:19 19-06-2024) я получила высшее образование, работаю по специальности, но ... ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочницы. что за ипотеки такие? на троих человек 45 тыщ уйдет только на коммуналку и еду.
16:03:03 19-06-2024
гостьЯ (12:03:19 19-06-2024) я получила высшее образование, работаю по специальности, но ... о своем позоре не надо хвастать, а в рабочий день нужно РАБОТАТЬ
12:05:06 19-06-2024
Сложно без мата комментировать новость, когда твой годовой доход меньше трёхсот тысяч
12:36:34 19-06-2024
Гость (12:05:06 19-06-2024) Сложно без мата комментировать новость, когда твой годовой д...
Причем тут мат.Учи материальную часть Помимо составления программ,меня учили танком водить.В Топчихе
15:00:38 19-06-2024
Гость (12:36:34 19-06-2024) Причем тут мат.Учи материальную часть Помимо составления...
Танк водить в Топчихе учились через WoT?😁
15:51:45 19-06-2024
Гость (12:36:34 19-06-2024) Причем тут мат.Учи материальную часть Помимо составления... Танком не водят, танком управляют.
15:06:26 19-06-2024
Гость (12:05:06 19-06-2024) Сложно без мата комментировать новость, когда твой годовой д... дык подними свою з...у с дивана и найди нормальную работу. сейчас открыто столько возможностей для заработка, это тебе не 90-е, где почти все с деньгами - это спекулянты. Не ленись, и 300 тысяч месяца за два будешь иметь
12:09:17 19-06-2024
повышение НДФЛ коснется не более чем 3,2% налогоплательщиков --- но им это сильно не нравится, потому что придется повышать цены, а они этого не хотят, потому что очень добрые
12:09:41 19-06-2024
Их миллиард,нас миллиард, а остальное китайцы.Но пиндосов-то точно не будет
12:11:12 19-06-2024
На Брежнева стал похож, так же оторван от реальности.
12:12:30 19-06-2024
Всего лишь навсего публичное признание того давным-давно известного факта, что "лучшие люди" из "слуг народа" "зарабатывают" сплошь и рядом миллионы в месяц. Отсюда и средняя зарплата в 200 тысяч.
12:14:15 19-06-2024
Ну, в его метавселенной, наверное, так и есть...
12:16:18 19-06-2024
ГДЕ мои деньги??????)))))
15:08:50 19-06-2024
Елена (12:16:18 19-06-2024) ГДЕ мои деньги??????)))))... сколько заработала, столько получила
12:22:44 19-06-2024
17 тыс/мес - средний класс
200 тыс./мес - обычный россиянин
13:02:51 19-06-2024
Гость (12:22:44 19-06-2024) 17 тыс/мес - средний класс200 тыс./мес - обычный россиян... средний класс - от 70 тыс/мес. Так что, у кого ниже з/п - нищеброды...
14:22:59 19-06-2024
Гость (13:02:51 19-06-2024) средний класс - от 70 тыс/мес. Так что, у кого ниже з/п - ни... а вот соглашусь.
12:23:04 19-06-2024
страшно далеко они от народа...
12:29:29 19-06-2024
Прикольно переврали смысл сказанного, он про 3,2 %, которые больше, но всем понравилось, что остальные по 200. Хотя вроде бы козе понятно, что остальные не ровно 200, а не больше, чем 200. Интересно зачем так подали? Может это эти хитрые 3,2 %, которым повышение НДФЛ не нравится
12:52:33 19-06-2024
Гость (12:29:29 19-06-2024) Прикольно переврали смысл сказанного, он про 3,2 %, которые ... Где переврали? В новости прямым текстом его цитата написана
13:09:04 19-06-2024
Гость (12:52:33 19-06-2024) Где переврали? В новости прямым текстом его цитата написана... Ну так и я про это. Дальше прямым текстом, что только 3,2 % больше 200. А остальные ровно 200? Ну все же понятно
12:52:45 19-06-2024
Гость (12:29:29 19-06-2024) Прикольно переврали смысл сказанного, он про 3,2 %, которые ...
Вот зря вы написали про двести....
12:49:01 19-06-2024
Но по правде сказать сейчас латы мне тяжеловаты.. А подругу списали начисто Три раза была в соседнем царстве государсте.Выбито плечико у бедного кузнечика.Поверх броненжилета..
12:52:52 19-06-2024
Да уж - если так то пусть добавят пенсию , а то с такими высказывании магазинщики не успевают ценники менять.
13:10:59 19-06-2024
гость (12:52:52 19-06-2024) Да уж - если так то пусть добавят пенсию , а то с такими выс... с такими высказывании магазинщики не успевают ценники менять --- а без высказываний они не будут менять, потому что добрые
12:58:26 19-06-2024
А пенсам тоже давайте 200, ну хоть 100. А то наши 20 вообще ни о чём
13:08:10 19-06-2024
мечтатели и фантазеры
13:43:32 19-06-2024
горожанин (13:08:10 19-06-2024) мечтатели и фантазеры... завистники и неудачники
14:29:40 19-06-2024
Гость (13:02:51 19-06-2024) средний класс - от 70 тыс/мес. Так что, у кого ниже з/п - ни... Устаревшеи данные... Средний класс от 150... Буквально недавно читал именно здесь...
14:43:59 19-06-2024
Просто смеются над народом.... Вот и все...
14:55:21 19-06-2024
"Казнить нельзя помиловать" Умные все поняли, а дуракам объяснять бесполезно.
16:11:22 19-06-2024
Как обычно, люди не читают статью, а только заголовок! Путин где про 200тр сказал? В Якутске! Значит, это про якутов и их доход, а мы не якуты! Путин нас сроду не имел в виду!
17:09:05 19-06-2024
Гость (16:11:22 19-06-2024) Как обычно, люди не читают статью, а только заголовок! Путин... А может быть якуты , только этого не знаем или забыли ?
17:26:03 19-06-2024
Гость (16:11:22 19-06-2024) Как обычно, люди не читают статью, а только заголовок! Путин... Ты бы хоть по ссылкам потрудился пройти... Конкретно для тебя (написано слово ТАСС синими буквами) Там русским языком на русском языке озвучено голосом Путина. 2,4 млн. рублей в год - это доход основной части граждан Российской Федерации. Ты пытаешься Президента РФ обвинить во вранье?
18:54:56 19-06-2024
Гость (17:26:03 19-06-2024) Ты бы хоть по ссылкам потрудился пройти... Конкретно для теб... кто такая основная часть?
23:23:24 19-06-2024
Гость (18:54:56 19-06-2024) кто такая основная часть? ... Задайте вопрос тому, кто это озвучил...
19:09:11 19-06-2024
Гость (17:26:03 19-06-2024) Ты бы хоть по ссылкам потрудился пройти... Конкретно для теб... Таблетки ему уже не помогут. Только иньекции. Но это не точно.
23:12:16 19-06-2024
Гость (19:09:11 19-06-2024) Таблетки ему уже не помогут. Только иньекции. Но это не точн... Если только в мозг (или что там у него вместо мозга находится) колоть...
18:28:28 19-06-2024
Ну что ж, вот и построили мы страну, где большая часть россиян имеет доход 200 тыс. рублей в месяц.
21:20:50 19-06-2024
вот ни одного знакомого нет с зарплатой хотя бы 100 тыс
23:42:32 19-06-2024
Гость (21:20:50 19-06-2024) вот ни одного знакомого нет с зарплатой хотя бы 100 тыс... соболезную. по статистике зарабатывать и руководить (ну тоеть теми чиновниками быть в шоколадах) способны только 34 проц., остальные вот как тут большинство могут ныть-ныть-ныть. И это те, кто голосовал "за" капиталистический строй!
00:33:10 20-06-2024
Бондаренко только что в прямом эфире провёл блиц опрос. Больше 100 тыс. получают 8%, меньше 30 тыс. руб. 47%
09:12:55 20-06-2024
Эти статистические данные по Москве , а не по Барнаполю, так что расслабтесь!))
12:12:50 20-06-2024
Путин живет в Москве, с основной массой народа. А вы в России. Это две совершенно разные страны.
18:15:22 20-06-2024
Гость (11:48:58 19-06-2024) Я живу в какой-то другой Российской Федерации?... Если точнее цитировать президента, то он сказал, что ,,.... С учетом средней зарплаты по стране 2 млн в год....,, средней! А преподносят, что ,,... Зарплата большинства такая сумма,, поэтому люблю и другим желаю слушать прямую речь, а не интерпретацию
02:55:05 22-06-2024
Неудачно высказался. Экспромтом же шпарит всегда. От 1 рубля до 200 000 руб. категория не попадающая под повышенную ставку. Бандерлоги зашевелились конечно. И аргументируя растерялся к стати. Безусловно устал. Стареет. Песков для чего? Или не допер, что надо делать в таких случаях - пояснить и всё. Вон сколько тявкающих со всех утюгов возникло сразу. Сейчас разобщение опасно.