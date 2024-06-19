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Путин: основная часть россиян зарабатывает 2,4 млн рублей в год

По словам президента, повышение НДФЛ коснется не более чем 3,2% налогоплательщиков

19 июня 2024, 11:45, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Основная часть россиян зарабатывает 2,4 млн рублей в год, заявил президент РФ Владимир Путин 18 июня в Якутске.

Перед вылетом в КНДР глава государства встретился со специалистами, которые выбрали работу на Дальнем Востоке, и во время общения с ними затронул тему повышения подоходного налога.

"По расчетам Минфина, повышение НДФЛ коснется не более чем 3,2% налогоплательщиков. Потому что 2,4 млн рублей в год (или 200 тысяч рублей в месяц. – Прим. ред.) – это доход основной части граждан Российской Федерации", – цитирует российского лидера ТАСС.

С 1 января 2025 года в России введут пятиступенчатую шкалу налогообложения, в которой ставки НДФЛ будут зависеть от вида дохода и его размера за год.

Владимир Путин налоги зарплаты

Комментарии 71

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Гость

11:48:58 19-06-2024

Я живу в какой-то другой Российской Федерации?

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Гость

16:00:00 19-06-2024

Гость (11:48:58 19-06-2024) Я живу в какой-то другой Российской Федерации?... да, в моем окружении 3,6 млн в год люди имеют доход! а оборот и того выше

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Гость

11:49:29 19-06-2024

Значит, йа не россиянин????

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Гена

11:51:05 19-06-2024

Где? Кто?

  50 Нравится
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Гость

11:52:17 19-06-2024

Ну накинули на вентилятор знатно, сейчас комментаторы возбудятся

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Гость

12:08:09 19-06-2024

Гость (11:52:17 19-06-2024) Ну накинули на вентилятор знатно, сейчас комментаторы возбуд... Тоже заметил, он имел ввиду не больше, поэтому повышение НДФЛ коснется не более чем 3,2% налогоплательщиков. Но заголовок делает свое дело. Интересно зачем? Может это эти 3,2 %

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Гость

11:56:12 19-06-2024

любопытная теория, конечно

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Гость

11:56:59 19-06-2024

Ждём смеющихся комментариев ))

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Гость

11:57:43 19-06-2024

99% по 200 т.р остальные до 50 т.р Норм

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Гость

11:57:59 19-06-2024

Врёт .

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гость

11:58:28 19-06-2024

кто нибудь уже скажите правду о доходах Россиян.

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Гость

11:59:54 19-06-2024

В его мАсковии?

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Гость

12:00:55 19-06-2024

Вот еще чуть чуть и приблизятся к "золотому миллиарду".

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Юс

12:01:36 19-06-2024

Всё идёт к тому, что скоро все опять, как в 90-е, станут миллионерами

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Сергей

17:32:27 20-06-2024

Юс (12:01:36 19-06-2024) Всё идёт к тому, что скоро все опять, как в 90-е, станут мил... Квартира есть? Ее стоимость больше миллиона, а значит мы все миллионеры.

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Гость

12:01:37 19-06-2024

Алло,гараж.

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гостьЯ

12:03:19 19-06-2024

я получила высшее образование, работаю по специальности, но зарабатываю всего 45 тысяч в месяц. И на эту сумму умудряюсь растить двоих детей и выплачивать ипотеку.

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Гость

12:06:28 19-06-2024

гостьЯ (12:03:19 19-06-2024) я получила высшее образование, работаю по специальности, но ... На 200тр вы смогли бы воспитывать не двоих детей, а восемь и выплачивать четыре ипотеки!

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Гость

13:57:14 19-06-2024

Гость (12:06:28 19-06-2024) На 200тр вы смогли бы воспитывать не двоих детей, а восемь и... правильно. сидит человек и не знает что может больше)))

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Гость

12:16:22 19-06-2024

гостьЯ (12:03:19 19-06-2024) я получила высшее образование, работаю по специальности, но ...
А сколько вам лет?У моего младшего трое детей.Они же внуки для меня. Но он немного "поработал" в Сирии,чтобы их обеспечить.

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Гость

18:23:06 19-06-2024

Гость (12:16:22 19-06-2024) А сколько вам лет?У моего младшего трое детей.Они же вну... А разве в России нет работы?Или Сирия важней?

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Гость

12:19:28 19-06-2024

гостьЯ (12:03:19 19-06-2024) я получила высшее образование, работаю по специальности, но ... я получила высшее образование --- потому что не айти

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Гость

12:32:06 19-06-2024

Гость (12:19:28 19-06-2024) я получила высшее образование --- потому что не айти...
Ну а меня незаконченное высшее.Немного програмистом,она же Прикладная Математика

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Гость

12:54:21 19-06-2024

Гость (12:32:06 19-06-2024) Ну а меня незаконченное высшее.Немного програмистом,она ... Ну так надо было заканчивать, закончившие все что надо айтишники нередко больше 200 получают. Еще одной рукой пишут программы, как ваши деньги защитить, другой, как эту защиту потом обойти

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Гость

13:50:54 19-06-2024

Гость (12:54:21 19-06-2024) Ну так надо было заканчивать, закончившие все что надо айтиш...
Вообще-то я проходил курс обучения десятью пальцами хлопать по клавиатуре.Сейчас пишу с ай пада И да одним пальцемВы удивительно прозорливы

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Гость

13:37:48 19-06-2024

гостьЯ (12:03:19 19-06-2024) я получила высшее образование, работаю по специальности, но ... ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочницы. что за ипотеки такие? на троих человек 45 тыщ уйдет только на коммуналку и еду.

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Лея

16:03:03 19-06-2024

гостьЯ (12:03:19 19-06-2024) я получила высшее образование, работаю по специальности, но ... о своем позоре не надо хвастать, а в рабочий день нужно РАБОТАТЬ

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Гость

12:05:06 19-06-2024

Сложно без мата комментировать новость, когда твой годовой доход меньше трёхсот тысяч

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Гость

12:36:34 19-06-2024

Гость (12:05:06 19-06-2024) Сложно без мата комментировать новость, когда твой годовой д...
Причем тут мат.Учи материальную часть Помимо составления программ,меня учили танком водить.В Топчихе

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Кхм...

15:00:38 19-06-2024

Гость (12:36:34 19-06-2024) Причем тут мат.Учи материальную часть Помимо составления...
Танк водить в Топчихе учились через WoT?😁

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Андрей

15:51:45 19-06-2024

Гость (12:36:34 19-06-2024) Причем тут мат.Учи материальную часть Помимо составления... Танком не водят, танком управляют.

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Гость

15:06:26 19-06-2024

Гость (12:05:06 19-06-2024) Сложно без мата комментировать новость, когда твой годовой д... дык подними свою з...у с дивана и найди нормальную работу. сейчас открыто столько возможностей для заработка, это тебе не 90-е, где почти все с деньгами - это спекулянты. Не ленись, и 300 тысяч месяца за два будешь иметь

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Гость

12:09:17 19-06-2024

повышение НДФЛ коснется не более чем 3,2% налогоплательщиков --- но им это сильно не нравится, потому что придется повышать цены, а они этого не хотят, потому что очень добрые

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Гость

12:09:41 19-06-2024

Их миллиард,нас миллиард, а остальное китайцы.Но пиндосов-то точно не будет

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Гость

12:11:12 19-06-2024

На Брежнева стал похож, так же оторван от реальности.

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Гость

12:12:30 19-06-2024

Всего лишь навсего публичное признание того давным-давно известного факта, что "лучшие люди" из "слуг народа" "зарабатывают" сплошь и рядом миллионы в месяц. Отсюда и средняя зарплата в 200 тысяч.

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Кхм...

12:14:15 19-06-2024

Ну, в его метавселенной, наверное, так и есть...

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Елена

12:16:18 19-06-2024

ГДЕ мои деньги??????)))))

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Гость

15:08:50 19-06-2024

Елена (12:16:18 19-06-2024) ГДЕ мои деньги??????)))))... сколько заработала, столько получила

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Гость

12:22:44 19-06-2024

17 тыс/мес - средний класс
200 тыс./мес - обычный россиянин

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Гость

13:02:51 19-06-2024

Гость (12:22:44 19-06-2024) 17 тыс/мес - средний класс200 тыс./мес - обычный россиян... средний класс - от 70 тыс/мес. Так что, у кого ниже з/п - нищеброды...

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Мусик

14:22:59 19-06-2024

Гость (13:02:51 19-06-2024) средний класс - от 70 тыс/мес. Так что, у кого ниже з/п - ни... а вот соглашусь.

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Гость

12:23:04 19-06-2024

страшно далеко они от народа...

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Гость

12:29:29 19-06-2024

Прикольно переврали смысл сказанного, он про 3,2 %, которые больше, но всем понравилось, что остальные по 200. Хотя вроде бы козе понятно, что остальные не ровно 200, а не больше, чем 200. Интересно зачем так подали? Может это эти хитрые 3,2 %, которым повышение НДФЛ не нравится

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Гость

12:52:33 19-06-2024

Гость (12:29:29 19-06-2024) Прикольно переврали смысл сказанного, он про 3,2 %, которые ... Где переврали? В новости прямым текстом его цитата написана

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Гость

13:09:04 19-06-2024

Гость (12:52:33 19-06-2024) Где переврали? В новости прямым текстом его цитата написана... Ну так и я про это. Дальше прямым текстом, что только 3,2 % больше 200. А остальные ровно 200? Ну все же понятно

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Гость

12:52:45 19-06-2024

Гость (12:29:29 19-06-2024) Прикольно переврали смысл сказанного, он про 3,2 %, которые ...
Вот зря вы написали про двести....

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Гость

12:49:01 19-06-2024

Но по правде сказать сейчас латы мне тяжеловаты.. А подругу списали начисто Три раза была в соседнем царстве государсте.Выбито плечико у бедного кузнечика.Поверх броненжилета..

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гость

12:52:52 19-06-2024

Да уж - если так то пусть добавят пенсию , а то с такими высказывании магазинщики не успевают ценники менять.

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Гость

13:10:59 19-06-2024

гость (12:52:52 19-06-2024) Да уж - если так то пусть добавят пенсию , а то с такими выс... с такими высказывании магазинщики не успевают ценники менять --- а без высказываний они не будут менять, потому что добрые

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Гость

12:58:26 19-06-2024

А пенсам тоже давайте 200, ну хоть 100. А то наши 20 вообще ни о чём

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горожанин

13:08:10 19-06-2024

мечтатели и фантазеры

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Гость

13:43:32 19-06-2024

горожанин (13:08:10 19-06-2024) мечтатели и фантазеры... завистники и неудачники

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Гость

14:29:40 19-06-2024

Гость (13:02:51 19-06-2024) средний класс - от 70 тыс/мес. Так что, у кого ниже з/п - ни... Устаревшеи данные... Средний класс от 150... Буквально недавно читал именно здесь...

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Гость

14:43:59 19-06-2024

Просто смеются над народом.... Вот и все...

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Гость

14:55:21 19-06-2024

"Казнить нельзя помиловать" Умные все поняли, а дуракам объяснять бесполезно.

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Гость

16:11:22 19-06-2024

Как обычно, люди не читают статью, а только заголовок! Путин где про 200тр сказал? В Якутске! Значит, это про якутов и их доход, а мы не якуты! Путин нас сроду не имел в виду!

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Гость

17:09:05 19-06-2024

Гость (16:11:22 19-06-2024) Как обычно, люди не читают статью, а только заголовок! Путин... А может быть якуты , только этого не знаем или забыли ?

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Гость

17:26:03 19-06-2024

Гость (16:11:22 19-06-2024) Как обычно, люди не читают статью, а только заголовок! Путин... Ты бы хоть по ссылкам потрудился пройти... Конкретно для тебя (написано слово ТАСС синими буквами) Там русским языком на русском языке озвучено голосом Путина. 2,4 млн. рублей в год - это доход основной части граждан Российской Федерации. Ты пытаешься Президента РФ обвинить во вранье?

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Гость

18:54:56 19-06-2024

Гость (17:26:03 19-06-2024) Ты бы хоть по ссылкам потрудился пройти... Конкретно для теб... кто такая основная часть?

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Гость

23:23:24 19-06-2024

Гость (18:54:56 19-06-2024) кто такая основная часть? ... Задайте вопрос тому, кто это озвучил...

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Гость

19:09:11 19-06-2024

Гость (17:26:03 19-06-2024) Ты бы хоть по ссылкам потрудился пройти... Конкретно для теб... Таблетки ему уже не помогут. Только иньекции. Но это не точно.

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Гость

23:12:16 19-06-2024

Гость (19:09:11 19-06-2024) Таблетки ему уже не помогут. Только иньекции. Но это не точн... Если только в мозг (или что там у него вместо мозга находится) колоть...

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Гость

18:28:28 19-06-2024

Ну что ж, вот и построили мы страну, где большая часть россиян имеет доход 200 тыс. рублей в месяц.

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Гость

21:20:50 19-06-2024

вот ни одного знакомого нет с зарплатой хотя бы 100 тыс

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Гость

23:42:32 19-06-2024

Гость (21:20:50 19-06-2024) вот ни одного знакомого нет с зарплатой хотя бы 100 тыс... соболезную. по статистике зарабатывать и руководить (ну тоеть теми чиновниками быть в шоколадах) способны только 34 проц., остальные вот как тут большинство могут ныть-ныть-ныть. И это те, кто голосовал "за" капиталистический строй!

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Анатолий

00:33:10 20-06-2024

Бондаренко только что в прямом эфире провёл блиц опрос. Больше 100 тыс. получают 8%, меньше 30 тыс. руб. 47%

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Маша

09:12:55 20-06-2024

Эти статистические данные по Москве , а не по Барнаполю, так что расслабтесь!))

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Гость

12:12:50 20-06-2024

Путин живет в Москве, с основной массой народа. А вы в России. Это две совершенно разные страны.

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Критик

18:15:22 20-06-2024

Гость (11:48:58 19-06-2024) Я живу в какой-то другой Российской Федерации?... Если точнее цитировать президента, то он сказал, что ,,.... С учетом средней зарплаты по стране 2 млн в год....,, средней! А преподносят, что ,,... Зарплата большинства такая сумма,, поэтому люблю и другим желаю слушать прямую речь, а не интерпретацию

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Сергей

02:55:05 22-06-2024

Неудачно высказался. Экспромтом же шпарит всегда. От 1 рубля до 200 000 руб. категория не попадающая под повышенную ставку. Бандерлоги зашевелились конечно. И аргументируя растерялся к стати. Безусловно устал. Стареет. Песков для чего? Или не допер, что надо делать в таких случаях - пояснить и всё. Вон сколько тявкающих со всех утюгов возникло сразу. Сейчас разобщение опасно.

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