НОВОСТИЭкономика

Минфин: президентство Трампа может повлиять на экономику России

Однако все намеченные цели РФ будут выполнены, отметил Силуанов

25 декабря 2024, 20:35, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: Library of Congress / unsplash.com
Дональд Трамп / Фото: Library of Congress / unsplash.com

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что приход Дональда Трампа на пост президента США может повлиять на мировую и российскую экономику, однако все намеченные планы в РФ будут выполнены. Об этом сообщает РИА Новости.

"Приход Трампа или других лидеров других стран, понятно, что может повлиять каким-то образом на ситуацию и мировой экономики, и касаться российской ситуации", – отметил Силуанов.

Министр заверил, что главная задача Минфина – обеспечить выполнение бюджета в запланированных параметрах.

Силуанов подчеркнул, что министерство сделает все, чтобы граждане не почувствовали никаких негативных изменений.

"Все, что было запланировано, все будет выполнено", – сказал он.

Дональд Трамп / Фото: donalttrump.com

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Экономика США Россия финансы

Комментарии 9

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Гость

21:06:47 25-12-2024

Рубль опустим на 20%, но зато и поднимем: пенсии на 10%, налогов на 20, акцизов тоже на 20 и коммуналку на 18 до кучи. Схема годная, схема рабочая...

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Гость

21:11:40 25-12-2024

А ни чегошегошеньки у Трампа не выйдет
Хуже уже некуда
Здавайся Трамп

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Гость

21:19:39 25-12-2024

Было бы странно - ретроградный меркурий может, а трамп нет

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Гость

22:50:45 25-12-2024

Вообще не чувствуем)

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Гость

03:28:17 26-12-2024

а может и НЕ повлиять, что очевидно

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Гость

08:48:41 26-12-2024

Конечно может. Вон даже срок службы изно­шенных лифтов в России продлили с 2025 до 2030 года.

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ППШариков

09:36:49 26-12-2024

Все в мире взаимосвязано.

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гость

11:12:21 26-12-2024

такая вот экономика, которая зависит от чужого президента

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Гость

11:22:25 26-12-2024

Этот товарищ (который нам совсем не товарищ) уже обещал три года назад, что после повышения пенсии пенсионеры смогут путешествовать... Путешествуем только до дачи, чтобы прокормиться и позагорать на солнышке

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