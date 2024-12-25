Минфин: президентство Трампа может повлиять на экономику России

Однако все намеченные цели РФ будут выполнены, отметил Силуанов

25 декабря 2024, 20:35, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: Library of Congress / unsplash.com

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что приход Дональда Трампа на пост президента США может повлиять на мировую и российскую экономику, однако все намеченные планы в РФ будут выполнены. Об этом сообщает РИА Новости.

"Приход Трампа или других лидеров других стран, понятно, что может повлиять каким-то образом на ситуацию и мировой экономики, и касаться российской ситуации", – отметил Силуанов.

Министр заверил, что главная задача Минфина – обеспечить выполнение бюджета в запланированных параметрах.

Силуанов подчеркнул, что министерство сделает все, чтобы граждане не почувствовали никаких негативных изменений.