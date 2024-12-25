Минфин: президентство Трампа может повлиять на экономику России
Однако все намеченные цели РФ будут выполнены, отметил Силуанов
25 декабря 2024, 20:35, ИА Амител
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что приход Дональда Трампа на пост президента США может повлиять на мировую и российскую экономику, однако все намеченные планы в РФ будут выполнены. Об этом сообщает РИА Новости.
"Приход Трампа или других лидеров других стран, понятно, что может повлиять каким-то образом на ситуацию и мировой экономики, и касаться российской ситуации", – отметил Силуанов.
Министр заверил, что главная задача Минфина – обеспечить выполнение бюджета в запланированных параметрах.
Силуанов подчеркнул, что министерство сделает все, чтобы граждане не почувствовали никаких негативных изменений.
"Все, что было запланировано, все будет выполнено", – сказал он.
21:06:47 25-12-2024
Рубль опустим на 20%, но зато и поднимем: пенсии на 10%, налогов на 20, акцизов тоже на 20 и коммуналку на 18 до кучи. Схема годная, схема рабочая...
21:11:40 25-12-2024
А ни чегошегошеньки у Трампа не выйдет
Хуже уже некуда
Здавайся Трамп
21:19:39 25-12-2024
Было бы странно - ретроградный меркурий может, а трамп нет
22:50:45 25-12-2024
Вообще не чувствуем)
03:28:17 26-12-2024
а может и НЕ повлиять, что очевидно
08:48:41 26-12-2024
Конечно может. Вон даже срок службы изношенных лифтов в России продлили с 2025 до 2030 года.
09:36:49 26-12-2024
Все в мире взаимосвязано.
11:12:21 26-12-2024
такая вот экономика, которая зависит от чужого президента
11:22:25 26-12-2024
Этот товарищ (который нам совсем не товарищ) уже обещал три года назад, что после повышения пенсии пенсионеры смогут путешествовать... Путешествуем только до дачи, чтобы прокормиться и позагорать на солнышке