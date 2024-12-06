НОВОСТИПолитика

В Госдуме призвали не надеяться на Трампа

Любое руководство США будет стараться навредить России, заявили в ГД

06 декабря 2024, 08:50, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: donalttrump.com
Дональд Трамп / Фото: donalttrump.com

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал не надеяться на избранного президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Он заявил об этом в беседе с РИА Новости.

По мнению Журавлева, любое руководство США, включая Трампа, будет стремиться навредить России.

"Не стоит забывать, что любое руководство США – страны, которая считает себя нашим геополитическим врагом, – так или иначе будет стараться России навредить, и Трамп здесь вовсе не исключение", – считает парламентарий.

Он отметил, что многие предложения команды Трампа могут быть неприемлемыми для России. На данный момент обсуждение их намерений остается фрагментарным и неполным.

Рамзан Кадыров / Фото: chechnya.gov.ru

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НОВОСТИПолитика
СВО США Россия международные отношения Госдума

Комментарии 9

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гость

08:57:12 06-12-2024

А кого призвали-то?

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Гость

09:36:42 06-12-2024

гость (08:57:12 06-12-2024) А кого призвали-то?... Самих себя!
Аутотрениг! Так сказать...

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Гость

09:06:12 06-12-2024

Из серии: "Я ждала и верила, думала рожу. А пошла проверилась..."

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Гость

09:35:43 06-12-2024

Это и Е Ж-ам было понятно!...

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Гость

09:47:09 06-12-2024

Больше увы и надеяться не на кого.
Много у нас в стране людей на Госдуму надеются интересно?

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Мусик

09:53:20 06-12-2024

"У России есть только два союзника — её армия и флот" - предположительно российский император Александр III.

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Пузырек

10:25:24 06-12-2024

Мусик (09:53:20 06-12-2024) "У России есть только два союзника — её армия и флот" - пред... Напомнить его пррозвище - "Миротворец"? И почемуоно такое?

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Гость из будущего

12:29:55 06-12-2024

Пузырек (10:25:24 06-12-2024) Напомнить его пррозвище - "Миротворец"? И почемуоно такое?

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Мусик

12:32:14 06-12-2024

Пузырек (10:25:24 06-12-2024) Напомнить его пррозвище - "Миротворец"? И почемуоно такое?

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