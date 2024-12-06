В Госдуме призвали не надеяться на Трампа

Любое руководство США будет стараться навредить России, заявили в ГД

06 декабря 2024, 08:50, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: donalttrump.com

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал не надеяться на избранного президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Он заявил об этом в беседе с РИА Новости.

По мнению Журавлева, любое руководство США, включая Трампа, будет стремиться навредить России.

"Не стоит забывать, что любое руководство США – страны, которая считает себя нашим геополитическим врагом, – так или иначе будет стараться России навредить, и Трамп здесь вовсе не исключение", – считает парламентарий.

Он отметил, что многие предложения команды Трампа могут быть неприемлемыми для России. На данный момент обсуждение их намерений остается фрагментарным и неполным.