В Госдуме призвали не надеяться на Трампа
Любое руководство США будет стараться навредить России, заявили в ГД
06 декабря 2024, 08:50, ИА Амител
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал не надеяться на избранного президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Он заявил об этом в беседе с РИА Новости.
По мнению Журавлева, любое руководство США, включая Трампа, будет стремиться навредить России.
"Не стоит забывать, что любое руководство США – страны, которая считает себя нашим геополитическим врагом, – так или иначе будет стараться России навредить, и Трамп здесь вовсе не исключение", – считает парламентарий.
Он отметил, что многие предложения команды Трампа могут быть неприемлемыми для России. На данный момент обсуждение их намерений остается фрагментарным и неполным.
08:57:12 06-12-2024
А кого призвали-то?
09:36:42 06-12-2024
гость (08:57:12 06-12-2024) А кого призвали-то?... Самих себя!
Аутотрениг! Так сказать...
09:06:12 06-12-2024
Из серии: "Я ждала и верила, думала рожу. А пошла проверилась..."
09:35:43 06-12-2024
Это и Е Ж-ам было понятно!...
09:47:09 06-12-2024
Больше увы и надеяться не на кого.
Много у нас в стране людей на Госдуму надеются интересно?
09:53:20 06-12-2024
"У России есть только два союзника — её армия и флот" - предположительно российский император Александр III.
10:25:24 06-12-2024
Мусик (09:53:20 06-12-2024) "У России есть только два союзника — её армия и флот" - пред... Напомнить его пррозвище - "Миротворец"? И почемуоно такое?
12:29:55 06-12-2024
Пузырек (10:25:24 06-12-2024) Напомнить его пррозвище - "Миротворец"? И почемуоно такое?
12:32:14 06-12-2024
Пузырек (10:25:24 06-12-2024) Напомнить его пррозвище - "Миротворец"? И почемуоно такое?