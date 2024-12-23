Минфин РФ: в 2025 году лимитов по семейной ипотеке не будет

Проблемы с выдачей льготных ипотечных кредитов в 2024 году были связаны с ростом ключевой ставки

23 декабря 2024, 12:25, ИА Амител

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, что проблемы с выдачей семейной ипотеки возникли из-за повышения ключевой ставки. По его словам, в 2025 году лимитов по семейной ипотеке не будет. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Из-за того, что ЦБ поднял ключевую ставку, бюджет быстро исчерпал выделенные на ипотечное кредитование средства. Однако в ведомстве уже решили эту проблему и направили необходимое финансирование в банки. Со слов министра, в 2025 году приостанавливать семейную ипотеку не будут вне зависимости от того, как будет меняться ключевая ставка.

"В следующем году будем принимать все необходимое, чтобы не допускать таких разрывов. То есть действительно лимитов нет – деньги по "семейке" будут в полном объеме", – заявил Силуанов.

Президент РФ Владимир Путин во время заседания Госсовета 20 декабря предложил расширить программу семейной ипотеки на вторичный рынок. Это может коснуться населенных пунктов, где почти не строится новое жилье. Также в ходе "Итогов года" президент заявил, что поддержку льготной ипотечной программы продолжат без ограничений со стороны государства. В Минфине уже готовятся изменить правила получения семейной ипотеки, чтобы исключить механизм лимитов.