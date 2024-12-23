Минфин РФ: в 2025 году лимитов по семейной ипотеке не будет
Проблемы с выдачей льготных ипотечных кредитов в 2024 году были связаны с ростом ключевой ставки
23 декабря 2024, 12:25, ИА Амител
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, что проблемы с выдачей семейной ипотеки возникли из-за повышения ключевой ставки. По его словам, в 2025 году лимитов по семейной ипотеке не будет. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Из-за того, что ЦБ поднял ключевую ставку, бюджет быстро исчерпал выделенные на ипотечное кредитование средства. Однако в ведомстве уже решили эту проблему и направили необходимое финансирование в банки. Со слов министра, в 2025 году приостанавливать семейную ипотеку не будут вне зависимости от того, как будет меняться ключевая ставка.
"В следующем году будем принимать все необходимое, чтобы не допускать таких разрывов. То есть действительно лимитов нет – деньги по "семейке" будут в полном объеме", – заявил Силуанов.
Президент РФ Владимир Путин во время заседания Госсовета 20 декабря предложил расширить программу семейной ипотеки на вторичный рынок. Это может коснуться населенных пунктов, где почти не строится новое жилье. Также в ходе "Итогов года" президент заявил, что поддержку льготной ипотечной программы продолжат без ограничений со стороны государства. В Минфине уже готовятся изменить правила получения семейной ипотеки, чтобы исключить механизм лимитов.
12:35:19 23-12-2024
лимитов по семейной ипотеке не будет --- хорошая новость
13:24:40 23-12-2024
Значит ценник на квартиры снова взлетит
13:39:40 23-12-2024
Гость (13:24:40 23-12-2024) Значит ценник на квартиры снова взлетит... видели - медикам перерасчет? опять ЗП повысят.
жоповозок и квартир понакупят.
16:08:40 23-12-2024
Возникает напрашивающийся вопрос.. А зачем мне такое правительство, которое в самой богатой ресурсами стране не может бросить корку белого хлеба народу? Сами себя загнали в кабалу, и сами- же радуемся своей глупости.
16:33:12 23-12-2024
Гость (16:08:40 23-12-2024) Возникает напрашивающийся вопрос.. А зачем мне такое правите... - "А зачем мне такое правительство, которое в самой богатой ресурсами стране не может бросить корку белого хлеба народу?" Законный вопрос, но к сожалению он не понравится Владимиру Владимировичу. Если кинуть корку белого хлеба, то будет спокойствие и застой.
09:04:05 24-12-2024
6 льготная? В сша 6 обычная, в Европе 2 обычная, а тут 6 преподносят как величайшее достижение. спасибо.