Путин поручил оставить семейную ипотеку под 6%
По словам президента, людей очень беспокоит этот вопрос
21 декабря 2024, 09:10, ИА Амител
Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС
Владимир Путин предложил на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей продлить программу семейной ипотеки под 6%.
Президент отметил, что людей "очень беспокоит" этот вопрос, в связи с чем он попросил оставить эту ипотеку "без всяких изъятий".
"Семейная ипотека под 6% должна остаться", – цитирует его ТАСС.
На прямой линии 19 декабря президент заявил, что лимитов на семейную и сельскую ипотеку не будет, а ставки сохранят на уровне 6 и 3%.
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