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Путин поручил оставить семейную ипотеку под 6%

По словам президента, людей очень беспокоит этот вопрос

21 декабря 2024, 09:10, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Владимир Путин предложил на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей продлить программу семейной ипотеки под 6%.

Президент отметил, что людей "очень беспокоит" этот вопрос, в связи с чем он попросил оставить эту ипотеку "без всяких изъятий".

"Семейная ипотека под 6% должна остаться", – цитирует его ТАСС.

На прямой линии 19 декабря президент заявил, что лимитов на семейную и сельскую ипотеку не будет, а ставки сохранят на уровне 6 и 3%.

Владимир Путин недвижимость ипотека

Комментарии 3

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Гость

09:32:03 21-12-2024

Хорошая новость

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Гость

11:01:05 21-12-2024

Гость (09:32:03 21-12-2024) Хорошая новость... За чей счёт?

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Гость

18:21:03 21-12-2024

Гость (09:32:03 21-12-2024) Хорошая новость... "Щедрость" хороша, только проявлена будет не за счёт "добряка" и его друзей-олигархов, а за счёт обираемых до третьей шкуры налогоплательщиков...

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