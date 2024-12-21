Путин поручил оставить семейную ипотеку под 6%

По словам президента, людей очень беспокоит этот вопрос

21 декабря 2024, 09:10, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Владимир Путин предложил на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей продлить программу семейной ипотеки под 6%.

Президент отметил, что людей "очень беспокоит" этот вопрос, в связи с чем он попросил оставить эту ипотеку "без всяких изъятий".

"Семейная ипотека под 6% должна остаться", – цитирует его ТАСС.

На прямой линии 19 декабря президент заявил, что лимитов на семейную и сельскую ипотеку не будет, а ставки сохранят на уровне 6 и 3%.