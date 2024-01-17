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Минфин России: в Фонде национального благосостояния не осталось евро

114 млрд китайских юаней, 232 тонны золота в обезличенной форме и 573 млн евро продали за 2,9 трлн рублей в декабре

17 января 2024, 18:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Минфин избавился от евро в Фонде национального благосостояния. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказали в министерстве, часть средств ФНБ в декабре 2023 года реализовали. 114 млрд китайских юаней, 232 тонны золота в обезличенной форме и 573 млн евро продали за 2,9 трлн рублей.

Полученные средства зачислили на единый счет федерального бюджета, чтобы покрыть дефицит. В результате на счете в евро наблюдался "нулевой остаток".

Всего на 1 января объем ФНБ составляет 11,965 трлн рублей, или 8% ВВП, который прогнозируется по итогам 2023 года. Эта сумма эквивалентна 133,4 млрд долларов. За месяц объем фонда сократился на 1,5 трлн рублей.

Экономика

Комментарии 6

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Гость

21:03:20 17-01-2024

Пора покончить с этой умышленной преступной аферой врагов народа и страны вредителей, которая не вкладывает средства в их развитие, а умышленно не позволяет это делать под якобы благовидным предлогом на черный день, несмотря на то что он длится уже не один год с 2013 года, а особенно граждане для своей защиты и поддержки кроме олигархов паразитов не получили не копейки.

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Гость

00:10:12 18-01-2024

Гость (21:03:20 17-01-2024) Пора покончить с этой умышленной преступной аферой врагов на... Отказаться от вложений в евро сегодня преступная афера? Вы успокоительного там попейте.

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Гость

20:38:44 18-01-2024

Гость (00:10:12 18-01-2024) Отказаться от вложений в евро сегодня преступная афера? Вы у... Тугоумие. Речь идет о том что умышленно преступно деньги изымаются из реального производства и в целом из экономики, чтобы не допустить их роста и развития и под лживой легендой выводятся из оборота якобы для резерва на черный день а реально используются не на поддержку граждан в сложные времена, как в Норвегии например, а на личное сверхроскошное содержание кучки паразитов, назвавших себя избранными

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07:19:28 18-01-2024

странно это: общий объем денег в ФНБ 133,4 миллиарда долларов, а евро было всего-то 500 миллионов...

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кто-то явно врёт

07:20:32 18-01-2024

в декабре 2023 года реализовали. 114 млрд китайских юаней, 232 тонны золота в обезличенной форме и 573 млн евро продали за 2,9 трлн рублей. и За месяц объем фонда сократился на 1,5 трлн рублей.

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гость

11:30:03 18-01-2024

там, похоже, ничего скоро не останется

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