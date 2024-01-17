Минфин России: в Фонде национального благосостояния не осталось евро
114 млрд китайских юаней, 232 тонны золота в обезличенной форме и 573 млн евро продали за 2,9 трлн рублей в декабре
17 января 2024, 18:21, ИА Амител
Минфин избавился от евро в Фонде национального благосостояния. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как рассказали в министерстве, часть средств ФНБ в декабре 2023 года реализовали. 114 млрд китайских юаней, 232 тонны золота в обезличенной форме и 573 млн евро продали за 2,9 трлн рублей.
Полученные средства зачислили на единый счет федерального бюджета, чтобы покрыть дефицит. В результате на счете в евро наблюдался "нулевой остаток".
Всего на 1 января объем ФНБ составляет 11,965 трлн рублей, или 8% ВВП, который прогнозируется по итогам 2023 года. Эта сумма эквивалентна 133,4 млрд долларов. За месяц объем фонда сократился на 1,5 трлн рублей.
21:03:20 17-01-2024
Пора покончить с этой умышленной преступной аферой врагов народа и страны вредителей, которая не вкладывает средства в их развитие, а умышленно не позволяет это делать под якобы благовидным предлогом на черный день, несмотря на то что он длится уже не один год с 2013 года, а особенно граждане для своей защиты и поддержки кроме олигархов паразитов не получили не копейки.
00:10:12 18-01-2024
Гость (21:03:20 17-01-2024) Пора покончить с этой умышленной преступной аферой врагов на... Отказаться от вложений в евро сегодня преступная афера? Вы успокоительного там попейте.
20:38:44 18-01-2024
Гость (00:10:12 18-01-2024) Отказаться от вложений в евро сегодня преступная афера? Вы у... Тугоумие. Речь идет о том что умышленно преступно деньги изымаются из реального производства и в целом из экономики, чтобы не допустить их роста и развития и под лживой легендой выводятся из оборота якобы для резерва на черный день а реально используются не на поддержку граждан в сложные времена, как в Норвегии например, а на личное сверхроскошное содержание кучки паразитов, назвавших себя избранными
07:19:28 18-01-2024
странно это: общий объем денег в ФНБ 133,4 миллиарда долларов, а евро было всего-то 500 миллионов...
07:20:32 18-01-2024
в декабре 2023 года реализовали. 114 млрд китайских юаней, 232 тонны золота в обезличенной форме и 573 млн евро продали за 2,9 трлн рублей. и За месяц объем фонда сократился на 1,5 трлн рублей.
11:30:03 18-01-2024
там, похоже, ничего скоро не останется