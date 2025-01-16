Минфин США ввел санкции против "Барнаултрансмаша"
Ранее на такой шаг пошли в ЕС, но на заводе заверяли, что это не повлияет на его работу
16 января 2025, 12:20, ИА Амител
Минфин США расширил санкционный список в отношении России. Как сообщает ТАСС, под ограничениями оказалось алтайское предприятие "Барнаултрансмаш".
"Атмосфера" отмечает, что летом 2024 года завод также попал в санкционный список Евросоюза. В пресс-службе предприятия подчеркивали, что это не повлияет на рабочие процессы завода, а работа в рамках выполнения гособоронзаказа ведется в штатном режиме.
Новые санкции также затронули "Военторг", корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", "Мотовилихинские заводы", Тамбовский пороховой завод и Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству РФ. Кроме того, рестрикции ввели в отношении других компаний из РФ, Великобритании, Киргизии, ОАЭ и Турции, а также 16 физлиц, в том числе экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко.
Напомним, что "Барнаултрансмаш" был основан в 1942 году после эвакуации в Алтайский край оборудования и специалистов Харьковского и Сталинградского тракторных заводов, а также ряда других советских предприятий. В годы Великой Отечественной войны завод занимался производством танковых двигателей и выпустил их более десяти тысяч. Сейчас компания специализируется на выпуске дизелей различного назначения, в том числе для боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3.
12:27:47 16-01-2025
С 90х годов по акциям этого чудо-предпиятия получен 1 мешок муки и всё.
12:33:27 16-01-2025
Читал про Сталинградский тракторный завод когда в школе учился- очень интересно было написано в книге
Сталинградский тракторный завод защищали рабочие ополченцы и солдаты до последнего дня битвы
Рабочие в большинстве погибли. В самом уже конце немцы взяли завод. Танками давили оставшихся в живых там. А через неделю когда произошла сдача Сталинграда Паулюсом то немцы взявшие завод (штурмфюрер Карл Типшиц кажется - особо лютый эжсесовец был) отказались идти в плен и сдаваться и сдать завод. К заводу подошли катюши (там уже руины оставались) и двое суток крыли там все
13:01:13 16-01-2025
Так всё-таки госдеп считает амител...!
14:29:11 16-01-2025
Трансмаш и во времена СССР фактически под санкциям был, но развивался, только девяностые его почти развалили, надеюсь завод полностью возродится, несмотря на современные реалии.