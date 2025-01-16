Минфин США ввел санкции против "Барнаултрансмаша"

Ранее на такой шаг пошли в ЕС, но на заводе заверяли, что это не повлияет на его работу

16 января 2025, 12:20, ИА Амител

Завод в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Минфин США расширил санкционный список в отношении России. Как сообщает ТАСС, под ограничениями оказалось алтайское предприятие "Барнаултрансмаш".

"Атмосфера" отмечает, что летом 2024 года завод также попал в санкционный список Евросоюза. В пресс-службе предприятия подчеркивали, что это не повлияет на рабочие процессы завода, а работа в рамках выполнения гособоронзаказа ведется в штатном режиме.

Новые санкции также затронули "Военторг", корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", "Мотовилихинские заводы", Тамбовский пороховой завод и Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству РФ. Кроме того, рестрикции ввели в отношении других компаний из РФ, Великобритании, Киргизии, ОАЭ и Турции, а также 16 физлиц, в том числе экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко.

Напомним, что "Барнаултрансмаш" был основан в 1942 году после эвакуации в Алтайский край оборудования и специалистов Харьковского и Сталинградского тракторных заводов, а также ряда других советских предприятий. В годы Великой Отечественной войны завод занимался производством танковых двигателей и выпустил их более десяти тысяч. Сейчас компания специализируется на выпуске дизелей различного назначения, в том числе для боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3.