На алтайском оборонном предприятии сменился гендиректор

"Барнаултрансмаш" в очередной раз возглавил Виктор Силивакин

08 июля 2024, 13:45, ИА Амител

Завод / Источник фото: unsplash.com

Акционеры АО "Барнаултрансмаш" на собрании 28 июня назначили нового гендиректора предприятия. С 1 июля пост занял Виктор Силивакин.

Как пишет "Банкфакс", он уже возглавлял завод с 2013 по 2018 год, также был назначен руководителем в 2022 году после смены нескольких гендиректоров. В последнее время Силивакин занимал пост исполнительного директора.

Помимо назначения гендиректора, на собрании избрали членов совета директоров, прекратили полномочия АО "Курганмашзавод", которое было управляющей организацией предприятия, а также приняли годовой и бухгалтерский отчеты за 2023 год. По его итогам выручка "Барнаултрансмаша" составила 5,7 млрд рублей против 3,1 млрд рублей в 2022 году. Чистая прибыль снизилась с 115,8 млн рублей в 2022-м до 44,7 млн в 2023-м.