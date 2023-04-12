Минфин США ввел санкции против "Мегафона", "Металлоинвеста" и Юнармии
Ограничения вводятся в том числе против "финансовых посредников" Москвы во всём мире
12 апреля 2023, 21:54, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Минфин США ввёл антироссийские санкции против десятков физлиц и компаний. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.
В сообщении подчёркивается, что ограничения вводятся в том числе против "финансовых посредников" Москвы во всём мире и тех, кто, по мнению Соединённых Штатов, помогает России избегать санкций.
Из российских организаций американские ограничения затронули "Металлоинвест", "Мегафон", а также Юнармию.
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