Минфин: в ближайшее время в России не введут дистанционную продажу алкоголя

Обсуждение изменений пока продолжается

28 сентября 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Проект по дистанционной продаже алкоголя в России еще обсуждается, в ближайшее время его принимать не планируют. Об этом заявил заместитель главы Минфина Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума, сообщает агентство "Прайм".

"Сейчас не планируется пока принятие этого законопроекта", – заявил он, отметив, что обсуждение пока продолжается. Напомним, что летом на отзыв в правительство отправили подготовленный им законопроект, который предусматривает разрешение онлайн-продаж спиртного и его доставку. Он предлагает разрешить лицензированным продавцам продавать алкоголь через интернет.

Минпромторг поддержал данную инициативу. Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов отмечал, что такая деятельность возможна при обеспечении контроля.