Минпромторг поддержал инициативу о легализации онлайн-продаж алкоголя
Ведомство считает, что в России есть все инструменты для эффективного регулирования продаж алкогольной продукции, а также для снижения ее потребления населением
12 июля 2023, 23:18, ИА Амител
Минпромторг поддержал инициативу сенатора Алексея Клишаса о легализации в РФ онлайн-продаж алкоголя и его доставки. Как сообщает ТАСС, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов отметил, что такая деятельность возможна при обеспечении контроля.
Сейчас в России есть все инструменты для эффективного регулирования продаж алкогольной продукции, а также для снижения ее потребления населением, отметил Евтухов.
Напомним, что ранее Клишас направил на отзыв в правительство подготовленный им законопроект, который предусматривает разрешение онлайн-продаж спиртного и его доставку. Он предлагает разрешить лицензированным продавцам продавать ее через интернет. Разрешение будет действовать при условии включения продавца в реестр лиц, владеющих сайтами по дистанционной розничной продаже алкоголя.
05:56:45 13-07-2023
В новоалтайске в районе жби вчера грузовик полный водки перевернулся.
11:41:09 13-07-2023
Ну если Клишас то вряд ли это на пользу. Оздоровление нации вообще-то предполагает повышение недоступности алкоголя, специализированные магазы за чертой города и всё такое.