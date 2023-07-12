Минпромторг поддержал инициативу о легализации онлайн-продаж алкоголя

Ведомство считает, что в России есть все инструменты для эффективного регулирования продаж алкогольной продукции, а также для снижения ее потребления населением

12 июля 2023, 23:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минпромторг поддержал инициативу сенатора Алексея Клишаса о легализации в РФ онлайн-продаж алкоголя и его доставки. Как сообщает ТАСС, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов отметил, что такая деятельность возможна при обеспечении контроля.

Сейчас в России есть все инструменты для эффективного регулирования продаж алкогольной продукции, а также для снижения ее потребления населением, отметил Евтухов.

Напомним, что ранее Клишас направил на отзыв в правительство подготовленный им законопроект, который предусматривает разрешение онлайн-продаж спиртного и его доставку. Он предлагает разрешить лицензированным продавцам продавать ее через интернет. Разрешение будет действовать при условии включения продавца в реестр лиц, владеющих сайтами по дистанционной розничной продаже алкоголя.