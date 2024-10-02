Мини-город. В Бийске планируют построить квартал из шести многоквартирных домов
За последний год в наукограде бум жилищного строительства
02 октября 2024, 09:00, ИА Амител
На заброшенном участке в прибрежной части Бийска, на ул. Степана Разина, запроектировали крупный жилой комплекс. Два дома уже начали строить. Работает на площадке местный застройщик – компания "РДМ". Это второй крупный проект девелопера: сейчас инвестор возводит комплекс на ул. Ударной.
Квартал на ул. Степана Разина состоит из шести девятиэтажек, выполненных в едином стиле. На сайте застройщика указано, что в домах жилого комплекса представлены однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Фасады зданий предусмотрены из клинкерного кирпича.
К строительству первых двух домов компания приступила не так давно: сейчас рабочие занимаются возведением фундамента. Известно, что в одном из зданий (информация о нем размещена на сайте "Дом.рф") заявлено 68 квартир. Объект строят по монолитно-кирпичной технологии. Сдать его, по информации "Дом.рф", должны в третьем квартале 2027 года (по данным сайта РДМ – в 2026 году). Характеристики второго дома пока неизвестны.
Квартал домов в Бийске / Фото: rdm22.ru
Подземных паркингов в комплексе не будет: машино-места размещены во дворах и вдоль улиц. Детские, спортивные, игровые и другие площадки предусмотрены едиными на каждые два дома.
Отметим, что в Бийске зафиксирован бум многоквартирного строительства. Сейчас в городе возводят шесть домов. Один из них – 12-этажный ЖК рядом с железнодорожным вокзалом. Сейчас этот объект – самый высокий в городе. До этого максимальная высота жилых зданий не превышала 10 этажей. Но чаще всего в городе возводили девятиэтажки. Сдать 12-этажный дом должны в конце 2026 года.
Также ЖК возводят в пер. Торцовом, на ул. Советской, в пер. Владимира Мартьянова. Еще несколько проектов многоквартирных домов летом и в начале осени получили положительное заключение экспертизы, а значит, девелоперам скоро выдадут разрешения на их строительство.
11:43:37 02-10-2024
И это дасть приток населению? Отсюда как все стали уезжать так и уезжают
18:51:47 02-10-2024
С таким мэром скоро из города Бийска, в село Бийск превратимся
20:36:57 02-10-2024
Если современные жилые комплексы не строить в городе, еще больше будут уезжать. Нужно придавать городу современный вид,при этом сохраняя и приводя в порядок старый центр.
21:20:35 02-10-2024
На месте пьяного квартала построили бы современный городок. А то стоят разрушенные дома - позор нашего города и опасное место. Дети там играют и не объяснишь им, что не нужно им здесь играть. Как всегда - ждут беды, потом спохватятся.
22:04:09 04-10-2024
Да уж у меня подруга живёт на против этой стройки. Их терроризирует бар караоке через дорогу Хаус. И тут стройка как сказали новые клиенты. Так сейчас клиенты этого заведения разбили жильцам 4 машины ПРОСТО так. Посмотрим как новым жильцам будет весЕЛо
15:23:44 05-10-2024
И почему наши горожане так негативно реагируют на новшества, которые в других городах уже давно существуют. Не надо строить, не нужно делать дороги. Так давайте уж в землянках, хорошо, никакой многоэтажности, никакой современности, ни в коем случае. Нужно строить и как можно больше. А то у нас город унылых пятиэтажек.