Мини-город. В Бийске планируют построить квартал из шести многоквартирных домов

За последний год в наукограде бум жилищного строительства

02 октября 2024, 09:00, ИА Амител

Квартал домов в Бийске / Фото: rdm22.ru

На заброшенном участке в прибрежной части Бийска, на ул. Степана Разина, запроектировали крупный жилой комплекс. Два дома уже начали строить. Работает на площадке местный застройщик – компания "РДМ". Это второй крупный проект девелопера: сейчас инвестор возводит комплекс на ул. Ударной.

Квартал на ул. Степана Разина состоит из шести девятиэтажек, выполненных в едином стиле. На сайте застройщика указано, что в домах жилого комплекса представлены однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Фасады зданий предусмотрены из клинкерного кирпича.

К строительству первых двух домов компания приступила не так давно: сейчас рабочие занимаются возведением фундамента. Известно, что в одном из зданий (информация о нем размещена на сайте "Дом.рф") заявлено 68 квартир. Объект строят по монолитно-кирпичной технологии. Сдать его, по информации "Дом.рф", должны в третьем квартале 2027 года (по данным сайта РДМ – в 2026 году). Характеристики второго дома пока неизвестны.

Квартал домов в Бийске / Фото: rdm22.ru

Подземных паркингов в комплексе не будет: машино-места размещены во дворах и вдоль улиц. Детские, спортивные, игровые и другие площадки предусмотрены едиными на каждые два дома.

Отметим, что в Бийске зафиксирован бум многоквартирного строительства. Сейчас в городе возводят шесть домов. Один из них – 12-этажный ЖК рядом с железнодорожным вокзалом. Сейчас этот объект – самый высокий в городе. До этого максимальная высота жилых зданий не превышала 10 этажей. Но чаще всего в городе возводили девятиэтажки. Сдать 12-этажный дом должны в конце 2026 года.

Также ЖК возводят в пер. Торцовом, на ул. Советской, в пер. Владимира Мартьянова. Еще несколько проектов многоквартирных домов летом и в начале осени получили положительное заключение экспертизы, а значит, девелоперам скоро выдадут разрешения на их строительство.