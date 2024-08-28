У вокзала и в промзоне. В Бийске начали возводить два многоквартирных дома

ЖК построят в конце 2026 года

28 августа 2024, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК в пер. Торцевом, 2 / Фото: "Континент"

База новостроек Бийска скоро пополнится новыми объектами. Летом в наукограде начали возводить два многоквартирных дома. Один ЖК расположен на ул. Привокзальной, 1/1, рядом с железнодорожным и автовокзалом. Участок площадью 0,7 га сформировали несколько лет назад после сноса ветхих двухэтажных домов.

В августе 2023 года по инициативе горадминистрации прошли общественные обсуждения, на которых земля сменила вид разрешенного использования. Изначально территория предназначалась для эксплуатации малоэтажного дома, а после слушаний назначение участка поменяли на "многоэтажную жилую застройку".

Проект ЖК на ул. Привокзальной, 1/1 / Фото: "Дом.рф"

Теперь на площадке "растет" 12-этажный дом на 154 квартиры. На территории ЖК предусмотрена парковка на 44 машино-места.

Возводит дом компания "СЗ СУ-1". Она зарегистрирована в Республике Алтай, но много лет работает и в Бийске, ввела в эксплуатацию в наукограде уже пять домов.

Интересно, что новостройка у вокзала сейчас носит звание самого высокого ЖК Бийска: до этого максимальная этажность жилых зданий была 10. Но чаще всего в городе возводили девятиэтажные ЖК. Сдать 12-этажный дом должны в конце 2026 года.

Вторая новостройка, к возведению которой приступили летом, – шестиэтажный дом в пер. Торцевом, 2. Застройщик – СЗ "Континент", зарегистрированный и работающий в Бийске. Здание строят из кирпича, запроектировано всего 60 квартир площадью от 24 до 76 квадратных метров.

Проект ЖК в пер. Торцевом, 2 / Фото: "Дом.рф"

Для девелопера площадка в окружении производственных, административных, торговых зданий и частного сектора – не новая. Компания уже построила в микрорайоне два дома, еще два находятся в работе. Сдать шестиэтажку, согласно информации "Дом.рф", девелопер намерен в третьем квартале 2026 года.

Отметим, что всего в Бийске, по данным "Дом.рф", строят пять многоквартирных домов.