Мини-лето пришло в Барнаул. Фоторепортаж

Погода дарит барнаульцам кусочек лета — пусть даже ненадолго

11 апреля 2025, 19:30, ИА Амител

Жаркий апрель в Барнауле / Фото: amic.ru

11 апреля в Барнаул неожиданно пришло настоящее лето – солнце припекает по-летнему, температура поднимается выше +20°C, а горожане массово переоделись в футболки и легкие куртки. Весна, похоже, решила не задерживаться – на деревьях уже начали распускаться первые листья, а на улицах царит ощущение наступившего тепла и легкости.

Кафе и рестораны уже торопятся открыть летние веранды, на набережных и в парках заметно больше людей, чем обычно в это время года. Барнаульцы радуются теплу и гуляют.

Однако синоптики предупреждают: эйфория продлится недолго. Уже с понедельника в регион вернется прохлада и дожди – температурный фон понизится, и снова пригодятся куртки и зонты. Поэтому ближайшие выходные – отличная возможность насладиться редким апрельским теплом.

Также стоит напомнить, что на территории Алтайского края с сегодняшнего дня введен особый противопожарный режим. В связи с теплой и сухой погодой возрастает риск природных пожаров, поэтому жителям региона настоятельно рекомендуется соблюдать все меры предосторожности: не разводить костры, не сжигать мусор и быть особенно внимательными в лесах и на дачах.