Весна идет, глыбы несет: фоторепортаж с ледохода на Оби в Барнауле
Горожане стекаются к набережной Барнаула, чтобы насладиться весенним зрелищем
07 апреля 2025, 16:50, ИА Амител
Весна в Барнауле уверенно заявляет о своих правах. Сегодня, 7 апреля, жители города наблюдают за живописным и долгожданным явлением – ледоходом на Оби. Накануне река уже порадовала первым важным событием – в районе Нового моста вода полностью освободилась ото льда, открывая русло весеннему потоку.
Пробуждение природы совпадает с прогнозами синоптиков, которые обещали Алтайскому краю аномально теплый апрель. И, похоже, весна решила не останавливаться на достигнутом: по данным Gismeteo, уже на этих выходных барнаульцев ожидает настоящая репетиция лета с температурой до +25 градусов!
А пока город готовится к летней жаре, предлагаем вам увидеть, как Обь сбрасывает ледяные оковы – смотрите наш фоторепортаж о ледоходе в Барнауле 7 апреля.
10:42:10 08-04-2025
На Катуни это зрелище конечно. А тут что? Смотреть абсолютно не на что.