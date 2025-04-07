Весна идет, глыбы несет: фоторепортаж с ледохода на Оби в Барнауле

Горожане стекаются к набережной Барнаула, чтобы насладиться весенним зрелищем

07 апреля 2025, 16:50, ИА Амител

Ледоход-2025 в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Весна в Барнауле уверенно заявляет о своих правах. Сегодня, 7 апреля, жители города наблюдают за живописным и долгожданным явлением – ледоходом на Оби. Накануне река уже порадовала первым важным событием – в районе Нового моста вода полностью освободилась ото льда, открывая русло весеннему потоку.

Пробуждение природы совпадает с прогнозами синоптиков, которые обещали Алтайскому краю аномально теплый апрель. И, похоже, весна решила не останавливаться на достигнутом: по данным Gismeteo, уже на этих выходных барнаульцев ожидает настоящая репетиция лета с температурой до +25 градусов!

А пока город готовится к летней жаре, предлагаем вам увидеть, как Обь сбрасывает ледяные оковы – смотрите наш фоторепортаж о ледоходе в Барнауле 7 апреля.