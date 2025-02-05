Новые "минимальные требования" вступят в силу уже с 1 марта

05 февраля 2025, 09:00, ИА Амител

Стройка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 марта 2025 года в России вступят в силу минимальные требования к отделке жилых помещений, разработанные Минстроем. Новый документ устанавливает допустимые отклонения при штукатурке, покраске, укладке плитки и других отделочных работах. Например, для оштукатуренной стены высотой до 3 метров отклонение от вертикали не должно превышать 8 мм, а для 6-метровой стены – 12 мм.

Руководитель компании "Строительный консультант" Сергей Микшин рассказал радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, что новые нормы – скорее послабление для застройщиков, чем защита интересов покупателей.

"Документ, который принял Минстрой, – это минимальная планка, от которой застройщики могут уже вести разработку. В этом случае выигрывают застройщики, потому что у них появляются возможности применить в зависимости от класса жилья определенные требования к отделочным работам", – поясняет эксперт.

Теперь отделка квартир в эконом-, бизнес- и комфорт-классе может существенно различаться.

Новые правила также должны снизить количество судебных споров с дольщиками, которые используют претензии к застройщикам для получения бесплатного ремонта.

"Есть такой потребительский экстремизм, когда после пяти лет эксплуатации в последний день недобросовестные дольщики подают претензию и хотят фактически заново восстановить отделку квартир. Застройщикам приходится закладывать это в себестоимость, повышать цены на жилье, чтобы в дальнейшем потом разбираться с такими дольщиками", – рассказал Андрей Суртаев, исполнительный директор ГК "Алгоритм".

Чтобы минимизировать такие случаи, срок гарантийных обязательств застройщиков сократили с пяти лет до трех. Однако эксперты не ожидают значительных изменений.

"Принципиально ничего не изменится. Может быть, немного меньше будет судебных споров, а требования к отделке как они были, такие и остаются. Требования к несущим конструкциям, к инженерным сетям здания – они как были, так и остались. Сейчас дольщики многие на сдачу квартир приходят со специалистами, приемщиками квартир. Немножко, может быть, будет проще разбираться и потребителям, и строителям", – добавляет Суртаев.

Новые требования Минстроя распространяются на договоры долевого участия, заключенные после 1 марта 2025 года. Так, большинство строящихся объектов будут сдаваться по прежним стандартам.