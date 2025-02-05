Минимальная планка. Эксперты высказались о новых требованиях к отделке квартир
Новые "минимальные требования" вступят в силу уже с 1 марта
05 февраля 2025, 09:00, ИА Амител
С 1 марта 2025 года в России вступят в силу минимальные требования к отделке жилых помещений, разработанные Минстроем. Новый документ устанавливает допустимые отклонения при штукатурке, покраске, укладке плитки и других отделочных работах. Например, для оштукатуренной стены высотой до 3 метров отклонение от вертикали не должно превышать 8 мм, а для 6-метровой стены – 12 мм.
Руководитель компании "Строительный консультант" Сергей Микшин рассказал радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, что новые нормы – скорее послабление для застройщиков, чем защита интересов покупателей.
"Документ, который принял Минстрой, – это минимальная планка, от которой застройщики могут уже вести разработку. В этом случае выигрывают застройщики, потому что у них появляются возможности применить в зависимости от класса жилья определенные требования к отделочным работам", – поясняет эксперт.
Теперь отделка квартир в эконом-, бизнес- и комфорт-классе может существенно различаться.
Новые правила также должны снизить количество судебных споров с дольщиками, которые используют претензии к застройщикам для получения бесплатного ремонта.
"Есть такой потребительский экстремизм, когда после пяти лет эксплуатации в последний день недобросовестные дольщики подают претензию и хотят фактически заново восстановить отделку квартир. Застройщикам приходится закладывать это в себестоимость, повышать цены на жилье, чтобы в дальнейшем потом разбираться с такими дольщиками", – рассказал Андрей Суртаев, исполнительный директор ГК "Алгоритм".
Чтобы минимизировать такие случаи, срок гарантийных обязательств застройщиков сократили с пяти лет до трех. Однако эксперты не ожидают значительных изменений.
"Принципиально ничего не изменится. Может быть, немного меньше будет судебных споров, а требования к отделке как они были, такие и остаются. Требования к несущим конструкциям, к инженерным сетям здания – они как были, так и остались. Сейчас дольщики многие на сдачу квартир приходят со специалистами, приемщиками квартир. Немножко, может быть, будет проще разбираться и потребителям, и строителям", – добавляет Суртаев.
Новые требования Минстроя распространяются на договоры долевого участия, заключенные после 1 марта 2025 года. Так, большинство строящихся объектов будут сдаваться по прежним стандартам.
09:11:51 05-02-2025
Странно, но если застройщику дать "маленько" фальшивых денег они расстроятся
11:42:12 05-02-2025
Оказывается у застройщиков принято рисовать на рекламных картинках один дом, а сдавать другой. Состою в чате дольщиков, дом достраивается (на месте бани на северозападной), будущие жильцы спрашивают у застройщика - почему на картинке есть карниз с подсветкой, а у построенного дома нет? Или - почему на картинке отделка коридоров штукатуркой, а реально покраска. Застройщик молчит. А в договоре описания квартир и общие описания дома, конкретики нет.