Российские пенсионеры могут получить материальную помощь на ремонт

Для этого необходимо подать заявление в органы социальной защиты

22 января 2025, 13:20, ИА Амител

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Российским пенсионерам напомнили о мерах поддержки, которые может оказать государство. В частности, у них есть возможность отремонтировать жилье за счет регионального и федерального бюджетов. Об этом сообщает RT.

Для получения материальной поддержки на ремонт жилья пенсионеру нужно обратиться в органы соцзащиты с заявлением. Предварительно для этого требуется заключение жилищной комиссии о необходимости ремонта. Представители комиссии осматривают жилье, фиксируют его текущее состояние и определяют виды работ, которые нужно выполнить. Исходя из этого заключения пенсионеру могут выделить разовую выплату. Ее размер варьируется, но обычно не превышает 15 тысяч рублей в год.

В некоторых регионах действуют программы бесплатного или льготного мелкого ремонта. Они организуются либо на уровне местной администрации, либо через благотворительные фонды.

"В рамках таких программ могут быть выполнены работы по замене электропроводки, установке дополнительных поручней в ванной комнате, ремонту пола или даже установке безопасных газовых плит. Основная цель подобных мероприятий – улучшение безопасности и комфорта пожилых людей в их повседневной жизни. Дополнительно в ряде регионов предусмотрены субсидии или компенсации за ремонт. Например, если пенсионер относится к категории малоимущих или проживает в муниципальном жилье, часть затрат на ремонт может быть покрыта из бюджета", – пояснил основатель и генеральный директор компании "Главснаб" Федор Васильев.

Отмечается, что для семей с детьми-инвалидами или другими льготными категориями граждан предусмотрены дополнительные выплаты. Они могут составлять до 50% от общей стоимости ремонта.