Российские пенсионеры могут получить материальную помощь на ремонт
Для этого необходимо подать заявление в органы социальной защиты
22 января 2025, 13:20, ИА Амител
Российским пенсионерам напомнили о мерах поддержки, которые может оказать государство. В частности, у них есть возможность отремонтировать жилье за счет регионального и федерального бюджетов. Об этом сообщает RT.
Для получения материальной поддержки на ремонт жилья пенсионеру нужно обратиться в органы соцзащиты с заявлением. Предварительно для этого требуется заключение жилищной комиссии о необходимости ремонта. Представители комиссии осматривают жилье, фиксируют его текущее состояние и определяют виды работ, которые нужно выполнить. Исходя из этого заключения пенсионеру могут выделить разовую выплату. Ее размер варьируется, но обычно не превышает 15 тысяч рублей в год.
В некоторых регионах действуют программы бесплатного или льготного мелкого ремонта. Они организуются либо на уровне местной администрации, либо через благотворительные фонды.
"В рамках таких программ могут быть выполнены работы по замене электропроводки, установке дополнительных поручней в ванной комнате, ремонту пола или даже установке безопасных газовых плит. Основная цель подобных мероприятий – улучшение безопасности и комфорта пожилых людей в их повседневной жизни. Дополнительно в ряде регионов предусмотрены субсидии или компенсации за ремонт. Например, если пенсионер относится к категории малоимущих или проживает в муниципальном жилье, часть затрат на ремонт может быть покрыта из бюджета", – пояснил основатель и генеральный директор компании "Главснаб" Федор Васильев.
Отмечается, что для семей с детьми-инвалидами или другими льготными категориями граждан предусмотрены дополнительные выплаты. Они могут составлять до 50% от общей стоимости ремонта.
"Информация о доступных мерах поддержки в конкретном регионе, а также об условиях получения может быть получена в органах социальной защиты или в местной администрации. Пенсионерам важно активно интересоваться доступными программами, так как в зависимости от региона они могут существенно различаться", – заключил Васильев.
13:31:08 22-01-2025
Я делала бюджетно самое самое дешманское покупала,просто обои-линолеум- натяжной потолок. санузел: кафель - раковина-унитаз ... ВСЁ на этом. за 2х комнатную вышло с работой 200 тысяч. Что можно сделать на 15 ???? пусть у себя сначала попробуют!!!
14:20:01 22-01-2025
Гость (13:31:08 22-01-2025) Я делала бюджетно самое самое дешманское покупала,просто обо... Так ещё и вначале надо зазвать к себе комиссию! Убедить ее, что тебе необходим ремонт! И только потом, ВОЗМОЖНО, получишь НЕ БОЛЕЕ 15000!
13:31:53 22-01-2025
Вначале информация заинтересовала, потом увидела сумму в 15000, интерес потеряла.
14:21:32 22-01-2025
Вот это фарт!Аж 15 тыс компенсации за ремонт!Это и есть та самая безбедная жизнь пенсионера о которой трещали перед повышением пенсионного возраста?С такими жалкими подачками надо на паперть идти или в мусорном баке ковыряться.Откровенное глумление над людьми.
16:04:33 22-01-2025
Афиноген (14:21:32 22-01-2025) Вот это фарт!Аж 15 тыс компенсации за ремонт!Это и есть та с... Ремонт периодически надо делать, факт. Всякие комиссии с 15тр - издевательство, тоже факт! Хотя бы уж давали раз в 3 года каждому пенсу по 15 000 на ремонт, даже это было бы лучше. Хоть что-то полезное.
17:06:48 22-01-2025
Это наверное, имеется ввиду 15 тыс на метр квадратный...
17:20:19 22-01-2025
из проводки на 15000 можно купить только выключатели.
работа- минимум 50000 за однушку.
хотя, многие старички будут рады и такой сумме. например, хватит унитаз заменить.
20:43:43 22-01-2025
Очень жалко наших пенсионеров! Они всю жизнь работали на нашу страну, сколько налогов платили! А их на нищенскую пенсию жить оставили. Нигде такого нет! Ни в одной нормальной стране! Кроме совсем отсталых конечно..
22:05:20 22-01-2025
Пишите в копейках: 1500000 копеек. Звучит, правда?
22:36:44 22-01-2025
Не нашел ни одного документа , регламентирующего эту компенсацию. Было бы интересно почитать.