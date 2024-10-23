Минимальные баллы ЕГЭ в 2025 году утвердило Минпросвещения
Проходной балл по русскому языку вырос, а по обществознанию – снизился
23 октября 2024, 13:00, ИА Амител
Экзамен / Фото: unsplash.com / Nguyen Dang Hoang Nhu
Минпросвещения РФ опубликовало документ об установлении минимальных проходных баллов ЕГЭ в 2025-2026 учебном году. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.
Так, изменения коснулись экзамена по русскому языку. Минимальное число баллов выросло с 40 до 42. Порог по обществознанию наоборот снизили: вместо 45, как было в 2023-2024 учебном году, он составил 42 балла.
Также в приложении к документу обозначили минимальные баллы по другим предметам:
- информатика – 44 балла;
- литература и география – 40 баллов;
- математика, химия, физика и биология – 39 баллов;
- история – 35 баллов;
- иностранный язык – 30 баллов.
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