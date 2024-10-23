Минимальные баллы ЕГЭ в 2025 году утвердило Минпросвещения

Проходной балл по русскому языку вырос, а по обществознанию – снизился

23 октября 2024, 13:00, ИА Амител

Экзамен / Фото: unsplash.com / Nguyen Dang Hoang Nhu

Минпросвещения РФ опубликовало документ об установлении минимальных проходных баллов ЕГЭ в 2025-2026 учебном году. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

Так, изменения коснулись экзамена по русскому языку. Минимальное число баллов выросло с 40 до 42. Порог по обществознанию наоборот снизили: вместо 45, как было в 2023-2024 учебном году, он составил 42 балла.

Также в приложении к документу обозначили минимальные баллы по другим предметам: