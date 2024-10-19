В России определили даты проведения ЕГЭ в 2025 году

Досрочный период ЕГЭ может начаться 21 марта

19 октября 2024, 09:40, ИА Амител

Сдача экзамена / Фото: unsplash.com

Минпросвещения и Рособрнадзор обозначили дни проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году, пишет РИА Новости со ссылкой на проект приказа.

Досрочный период ЕГЭ может начаться 21 марта с экзаменов по литературе и географии. Затем в графике стоит русский язык (25 марта), математика (26 марта), биология, физика и письменная часть иностранного языка (1 апреля). Устная сдача иняза состоится 4 апреля. Экзамен по информатике и обществознанию можно будет пройти 8 апреля, а по химии и истории – 11 апреля.

Основной период ЕГЭ стартует 23 мая. Расписание:

23 мая – история, химия и литература;

27 мая – математика базового и профильного уровней;

30 мая – русский язык;

2 июня – обществознание и физика;

5 июня – биология, география и иностранные языки (письменная часть);

10 и 11 июня – иностранные языки (устная часть) и информатика.

Пересдача госэкзамена запланирована на 3 и 4 июля.