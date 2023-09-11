Минимум с июня 2022-го. В России рухнули цены на горбушу

Это связывают с удачной путиной

11 сентября 2023, 09:10, ИА Амител

Филе горбуши / Фото: Олег Елков / ТАСС

Отпускная цена на горбушу 6 сентября достигла минимума с 25 июня 2022 года – 152 рубля за килограмм. Об этом пишет "Российская газета".

Во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) подсчитали, что текущая цена стоимость меньше, чем за аналогичный период 2017, 2021 и 2022 годов. В общей же сложности с начала путины, которая выдалась весьма успешной, цена на эту красную рыбу снизилась в 1,7 раза, рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

"К 5 сентября 2023 года вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 572 тысячи тонн – самый высокий показатель за минувшие пять лет. Несмотря на то, что путина еще не завершилась, вылов уже превысил вылов за всю путину 2019, 2020, 2021, 2022 годов", – отметил он.

Также добавил, что пиковые скачки оптовых цен на тихоокеанских лососей приходятся на июнь-июль. Ближе к середине путины цены начинают корректироваться. Сейчас цена на горбушу упала вдвое, но пока не зафиксировалась.

Ранее сообщили, что за последние два месяца апельсины в России рекордно подорожали.