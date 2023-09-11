Минимум с июня 2022-го. В России рухнули цены на горбушу
Это связывают с удачной путиной
11 сентября 2023, 09:10, ИА Амител
Отпускная цена на горбушу 6 сентября достигла минимума с 25 июня 2022 года – 152 рубля за килограмм. Об этом пишет "Российская газета".
Во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) подсчитали, что текущая цена стоимость меньше, чем за аналогичный период 2017, 2021 и 2022 годов. В общей же сложности с начала путины, которая выдалась весьма успешной, цена на эту красную рыбу снизилась в 1,7 раза, рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.
"К 5 сентября 2023 года вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 572 тысячи тонн – самый высокий показатель за минувшие пять лет. Несмотря на то, что путина еще не завершилась, вылов уже превысил вылов за всю путину 2019, 2020, 2021, 2022 годов", – отметил он.
Также добавил, что пиковые скачки оптовых цен на тихоокеанских лососей приходятся на июнь-июль. Ближе к середине путины цены начинают корректироваться. Сейчас цена на горбушу упала вдвое, но пока не зафиксировалась.
Ранее сообщили, что за последние два месяца апельсины в России рекордно подорожали.
09:26:20 11-09-2023
Пора бежать втариваться!!!
09:44:57 11-09-2023
Параллельная реальность или другая страна?
09:45:20 11-09-2023
какое счастье!!!
10:15:21 11-09-2023
А в магазинах?
10:31:48 11-09-2023
В какой стране такие цены?
10:47:26 11-09-2023
Вчера в магазине брал по 750 руб кг за тушку. Ростов.
13:49:34 11-09-2023
Алексей (10:47:26 11-09-2023) Вчера в магазине брал по 750 руб кг за тушку. Ростов.... Горбушу? Может это была более благородная красная рыба? 750 руб это как минимум нерка должна быть
10:53:06 11-09-2023
152 рубля за килограмм - это если с траулера напрямую брать
11:09:24 11-09-2023
А в наших магазинах за 600р. свежемороженая горбуша - "НАТЕ ВАМ БОЖЕ, ЧТО ЛЮДЯМ НЕГОЖЕ" - что элите и на экспорт не годится. Почти вся рыба, горбуша в том числе, где-то залежалась и поступает уже с ржавыми пятнами, с гнилыми глазами, с облезшим хвостом и плавниками, резким рыбным запахом. Чтобы не отравиться приходится обрезать и вымачивать в солёной воде или увеличивать термообработку.
11:27:43 11-09-2023
Гость (11:09:24 11-09-2023) А в наших магазинах за 600р. свежемороженая горбуша - "НАТЕ ... Причем, её уже изначально привозят в магазины в таком непотребном виде. Кто такую мумифицированную рыбу будет покупать? Получается, что нет никакого надзора за качеством поставляемой рыбной продукции.
14:56:14 11-09-2023
Алексей (11:27:43 11-09-2023) Причем, её уже изначально привозят в магазины в таком непот... ладно, если только мумифицированную рыбу привозят, а то иногда просто разваливающуюся рыбу, реально мешок с костями, на 100 раз перемороженную, мяса нет, какое то месиво под кожей. Я в СССР покупала 2-3 кг скумбрии или минтая и никогда после разморозки не получала такую отвратительную рыбу по состоянию как сейчас, а лет 8 покупаю на копчение коробку в 20 кг(!) скумбрии и обязательно 4-5 рыбы просто на выброс, разваливается так, что чистить бесполезно, а внутренности у остальных рыб сплошное месиво, ребра из мяса просто вылезают, не угадаешь из чего состоят. А ведь люди в магазинах рыбу поштучно берут и кому то достается эта непонятная субстанция с костями вместо рыбы.
11:14:18 11-09-2023
В Московской области по 250 р. Бонусом есть шанс получить икру.
22:39:32 11-09-2023
Ни разу не попадалась в магазине хорошая рыба: при разморозке мясо отваливается от костей. А цены запредельные. Хотела на днях приготовить горбушу по-лугански. Посмотрела на ценник, вздохнула и пошла дальше. Пятьсот рублей за килограмм рыбы, сомнительной свежести.
23:38:11 11-09-2023
У нас в магазине Светофор Брянская обл. Была по по 265 р непотрошоная свежак выловлена 27 07 23 размели за 2 дня.
03:48:31 12-09-2023
259р. Рыба и икра свежайшие. Сезон удачный. Иркутск, Светофор.
03:51:19 12-09-2023
Дайте скорее горбушки такой,где где она ?У нас в мухосранске 342 р стоит.Караул грабят барыги.
07:44:09 12-09-2023
152 рубля 1 кг ? Это где ? Может они перепутали с тухлой консервированной гарбушей 200 грамм баночка ? Лучше 2 кг карасей свеженьких на рынке купить за 152 рубля !!!
16:56:18 12-09-2023
У нас в Сибири в Красноярском крае 199р в Командоре горбуша весь месяц
15:06:49 13-09-2023
Откуда она пришла? С Японии)! Им запретили рыбу ловить в наших водах. Но по любому не верится. Посредники прибыль возьмут. До народа мало дойдет