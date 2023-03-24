НОВОСТИАлтай

Министр культуры Алтая предложила открывать кинотеатры в сёлах после ухода Голливуда

По словам Елены Безруковой, в конце 80-х в районах края работало больше 4 тысяч залов, а сейчас только 18

24 марта 2023, 07:05, Вячеслав Кондаков

Фото: кадр из фильма "Заводной апельсин"
Фото: кадр из фильма "Заводной апельсин"

Открыть кинотеатры во всех районах Алтайского края и развивать местное кино, чтобы заменить продукцию голливудских студий, покинувших Россию после начала СВО, предложила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, выступая 23 марта с докладом о развитии отрасли в 2022 году. Она также напомнила, что в советские годы в Алтайском крае работали четыре тысячи кинотеатров, тогда как сейчас в районах края всего 18 кинозалов.

Министр напомнила, что региональные власти разрабатывают стратегию развития кинобизнеса на Алтае на ближайшие десять лет. Она подразумевает закупку оборудования и съёмку фильмов, а также их прокат в местных кинотеатрах. Для продвижения и создания местной продукции в Алтайском крае создали специальную кинокомиссию. Фильмы алтайских режиссёров в будущем можно будет показывать в местных кинотеатрах.

"Развитие кинобизнеса в Алтайском крае – одна из приоритетных задач на ближайшие годы, особенно на фоне ухода с российского рынка голливудских студий. У нас сейчас в районах края 18 кинозалов. Надо поставить задачу иметь по кинотеатру в каждом райцентре. Мало кто помнит времена, когда в СССР в Алтайском крае было больше четырёх тысяч залов. Существуют различные программы для строительства кинозалов, но никто не спешит в них участвовать. Вы должны бежать и стоять в очереди, чтобы подать документы", – обратилась Елена Безрукова к представителям муниципалитетов.

В этом году заявки на строительство залов подали власти Заринска, Ребрихи и Топчихи. Министр культуры уверена: в обществе возникла острая потребность в патриотическом воспитании. И одну из ключевых ролей в этом должно сыграть именно кино. И чем больше жителей края будут иметь возможность посещать кинотеатры и смотреть там отечественные фильмы – тем лучше для культуры в целом.

"На фоне политических событий в мире выяснилось, что не все наши граждане являются патриотами и не готовы защищать свою страну, разделять её судьбу и поддерживать взвешенные решения нашего президента. Общество сильно разделилось, и культура выявила яркие примеры антигражданской и гражданской позиции. Вы должны понимать ответственность о сохранении традиционной культуры. В частности, проводить мероприятия патриотической направленности", – вновь обратилась Елена Безрукова к участникам коллегии.

Напомним, большинство голливудских студий ушли из России в марте 2022 года после начала СВО на Украине. Отечественные кинотеатры заявляли о потерях в миллиарды рублей. Чтобы хоть как-то быть на плаву и привлечь зрителя, многие киносети показывают голливудскую продукцию в обход санкций.

Фото: amic.ru

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НОВОСТИКультура

Комментарии 17

  • Чтобы открывать залы и показывать кино, надо вложения делать приличные, министр культуры на это способна или только балаболить?
    24 марта, Гость   Ответить
  • я вас умоляю, уже по плной опозорился своими "фильмами" - только балаболить, лучжеб больницы открывали
    24 марта, Гость   Ответить
  • В СССР в каждой деревне был кинотеатр, куда дели?
    24 марта, Гость   Ответить
  • Кому это нужно и зачем? Сейчас любой фильм можно дома на любом устройстве посмотреть. Все райцентры обеспечены интернетом. Зачем строить залы закупать технику, чтобы они стояли пустые.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Добрый день, в п. Новые Зори бывший глава Павловского района Воронов А.В. поспособствовал закрытию ДК ЗАРЯ, огромный ДК, прекрасный кинозал! Ждем помощи в возобновлении работы ДК, будем рады открытию кинозала! Одно дело отписаться на бумагах, другое дело посмотреть в живую наш ДК и понять в чем проблема.
    24 марта, Гость   Ответить
  • в каждом райцентре были кинотеатры, они до сих пор есть, только переоборудованы или просто стоят, ветшают. И поверьте - спрос будет, люди будут ходить, дайте только возможность
    24 марта, Гость   Ответить
  • в совке и радиво в каждом доме было. давайте интернет всем отрежем и поставим радио. и телевиизоры изымем. тогда и в кинотеатры пойдут и на танцы!
    24 марта, Гость   Ответить
  • "Съёмка местных фильмов" - чушь полная! Кто будет продюсировать, и кто будет ходить на платные киносеансы! Пустой порожняк, чтобы оправдать своё пребывание в должности!
    24 марта, Гость   Ответить
  • . давайте интернет всем отрежем и поставим радио. - норм идея, я за
    24 марта, Гость   Ответить
  • Надо еще дилижансы вернуть
    24 марта, Гость   Ответить
  • "давайте интернет всем отрежем и поставим радио. - норм идея, я за" и бани по чёрному
    24 марта, Гость   Ответить
  • Заглавный кадр из фильма "Заводной апельсин" говорит об отношении к новости больше любых слов))
    24 марта, Гость   Ответить
  • Хуже дурака только инициативный дурак.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Картинка идеально подобрана
    24 марта, Гость   Ответить
  • и бани по чёрному - у меня такая сейчас на даче е...
    24 марта, Гость   Ответить
  • да картинка супер к новости)
    24 марта, Гость   Ответить
  • Даже существующие кинотеатры загружены сейчас далеко не полностью. Последние три раза ходил на голивудские фильмы, зал был всегда полупустой. Сейчас чуть-ли не на утюге можно весь интернет пересмотреть. В кино ходят за зрелищностью, которую на большом экране приятнее смотреть. То что нужно создавать своё кино, так кто спорит то? Конечно нужно создавать и чем больше тем лучше.
    24 марта, Гость   Ответить
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