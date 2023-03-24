Министр культуры Алтая предложила открывать кинотеатры в сёлах после ухода Голливуда

По словам Елены Безруковой, в конце 80-х в районах края работало больше 4 тысяч залов, а сейчас только 18

24 марта 2023, 07:05, Вячеслав Кондаков

Фото: кадр из фильма "Заводной апельсин"

Открыть кинотеатры во всех районах Алтайского края и развивать местное кино, чтобы заменить продукцию голливудских студий, покинувших Россию после начала СВО, предложила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, выступая 23 марта с докладом о развитии отрасли в 2022 году. Она также напомнила, что в советские годы в Алтайском крае работали четыре тысячи кинотеатров, тогда как сейчас в районах края всего 18 кинозалов.

Министр напомнила, что региональные власти разрабатывают стратегию развития кинобизнеса на Алтае на ближайшие десять лет. Она подразумевает закупку оборудования и съёмку фильмов, а также их прокат в местных кинотеатрах. Для продвижения и создания местной продукции в Алтайском крае создали специальную кинокомиссию. Фильмы алтайских режиссёров в будущем можно будет показывать в местных кинотеатрах.

"Развитие кинобизнеса в Алтайском крае – одна из приоритетных задач на ближайшие годы, особенно на фоне ухода с российского рынка голливудских студий. У нас сейчас в районах края 18 кинозалов. Надо поставить задачу иметь по кинотеатру в каждом райцентре. Мало кто помнит времена, когда в СССР в Алтайском крае было больше четырёх тысяч залов. Существуют различные программы для строительства кинозалов, но никто не спешит в них участвовать. Вы должны бежать и стоять в очереди, чтобы подать документы", – обратилась Елена Безрукова к представителям муниципалитетов.

В этом году заявки на строительство залов подали власти Заринска, Ребрихи и Топчихи. Министр культуры уверена: в обществе возникла острая потребность в патриотическом воспитании. И одну из ключевых ролей в этом должно сыграть именно кино. И чем больше жителей края будут иметь возможность посещать кинотеатры и смотреть там отечественные фильмы – тем лучше для культуры в целом.

"На фоне политических событий в мире выяснилось, что не все наши граждане являются патриотами и не готовы защищать свою страну, разделять её судьбу и поддерживать взвешенные решения нашего президента. Общество сильно разделилось, и культура выявила яркие примеры антигражданской и гражданской позиции. Вы должны понимать ответственность о сохранении традиционной культуры. В частности, проводить мероприятия патриотической направленности", – вновь обратилась Елена Безрукова к участникам коллегии.

Напомним, большинство голливудских студий ушли из России в марте 2022 года после начала СВО на Украине. Отечественные кинотеатры заявляли о потерях в миллиарды рублей. Чтобы хоть как-то быть на плаву и привлечь зрителя, многие киносети показывают голливудскую продукцию в обход санкций.