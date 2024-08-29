Министр культуры Елена Безрукова возглавила медиарейтинг алтайских чиновников

В пятерку самых упоминаемых вошли несколько министров и зампредов и один начальник

29 августа 2024, 09:26, ИА Амител

Елена Безрукова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова возглавила рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в июле 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за июль 2024 года:

министр культуры Елена Безрукова – 1-е место, 65 упоминаний;

заместитель председателя правительства Юрий Абдуллаев – 2-е место, 38 упоминаний;

начальник Алтайпищепрома Александр Большаков – 3-е место, 33 упоминания;

министр транспорта Антон Воронов – 4-е место, 30 упоминаний;

заместитель председателя правительства Александр Лукьянов – 4-е место, 30 упоминаний;

министр спорта Иван Нифонтов – 5-е место, 23 упоминания.

Медиарейтинг краевых чиновников за июль 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Елена Безрукова большинство упоминаний в июле получила в связи с Шукшинскими днями, Большим книжным фестивалем в Бийске, а также прощанием с известным алтайским писателем Анатолием Кирилиным", – отмечает издание.

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