Министр транспорта возглавил медиарейтинг алтайских чиновников
В пятерку самых упоминаемых вошли несколько министров и зампреды правительства
10 июля 2024, 11:00, ИА Амител
Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в июне 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за июнь 2024 года:
- министр транспорта Антон Воронов – 1-е место, 65 упоминаний;
- министр здравоохранения Дмитрий Попов – 2-е место, 31 упоминание;
- министр культуры Елена Безрукова – 3-е место, 29 упоминаний;
- и.о. министра природных ресурсов и экологии Андрей Стрелковский – 4-е место, 22 упоминания;
- заместитель председателя правительства Александр Климин – 5-е место, 21 упоминание;
- заместитель председателя правительства Виталий Снесарь – 5-е место, 21 упоминание.
"Антон Воронов комментировал строительство новой развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле, побывал на Колыванском камнерезном заводе, который будет преобразован из унитарного предприятия в акционерное общество, провел совещание на стройплощадке нового пассажирского терминала аэропорта им. Г.С. Титова, на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения министр транспорта Алтайского края призвал ужесточить правила для несовершеннолетних водителей электросамокатов и мотовелотранспорта", – отмечает издание.
11:02:48 10-07-2024
раз рейтинг составили - хоть приз какой дайте победителю.
12:59:48 10-07-2024
Мусик (11:02:48 10-07-2024) раз рейтинг составили - хоть приз какой дайте победителю.... Он себе сам призов напилит сколько надо...
21:23:35 10-07-2024
Гость (12:59:48 10-07-2024) Он себе сам призов напилит сколько надо...... Один Антон уже напилил, выясняют на сколько.
20:26:34 10-07-2024
В пятерку самых упоминаемых вошли несколько министров и зампреды правительства..
Упоминаемых в "хорошем" смысле??? Или ..Непонятно.. СМИ или жителями???