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Министр транспорта возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

В пятерку самых упоминаемых вошли несколько министров и зампреды правительства

10 июля 2024, 11:00, ИА Амител

Антон Воронов / Фото: правительство Алтайского края
Антон Воронов / Фото: правительство Алтайского края

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в июне 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за июнь 2024 года:

  • министр транспорта Антон Воронов – 1-е место, 65 упоминаний;
  • министр здравоохранения Дмитрий Попов – 2-е место, 31 упоминание;
  • министр культуры Елена Безрукова – 3-е место, 29 упоминаний;
  • и.о. министра природных ресурсов и экологии Андрей Стрелковский – 4-е место, 22 упоминания;
  • заместитель председателя правительства Александр Климин – 5-е место, 21 упоминание;
  • заместитель председателя правительства Виталий Снесарь – 5-е место, 21 упоминание.
Медиарейтинг краевых чиновников за июнь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Антон Воронов комментировал строительство новой развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле, побывал на Колыванском камнерезном заводе, который будет преобразован из унитарного предприятия в акционерное общество, провел совещание на стройплощадке нового пассажирского терминала аэропорта им. Г.С. Титова, на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения министр транспорта Алтайского края призвал ужесточить правила для несовершеннолетних водителей электросамокатов и мотовелотранспорта", – отмечает издание.

Евгений Ракшин / Кадр из видео: телеканал

Евгений Ракшин возглавил медиарейтинг алтайских предпринимателей

Бизнесмен чаще всего в мае упоминался в СМИ в связи со сносом ЦУМа и строительством на его месте делового центра
НОВОСТИАлтай
Алтайский край рейтинги чиновники

Комментарии 4

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Мусик

11:02:48 10-07-2024

раз рейтинг составили - хоть приз какой дайте победителю.

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Гость

12:59:48 10-07-2024

Мусик (11:02:48 10-07-2024) раз рейтинг составили - хоть приз какой дайте победителю.... Он себе сам призов напилит сколько надо...

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Гость

21:23:35 10-07-2024

Гость (12:59:48 10-07-2024) Он себе сам призов напилит сколько надо...... Один Антон уже напилил, выясняют на сколько.

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гость

20:26:34 10-07-2024

В пятерку самых упоминаемых вошли несколько министров и зампреды правительства..
Упоминаемых в "хорошем" смысле??? Или ..Непонятно.. СМИ или жителями???

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