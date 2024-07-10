Министр транспорта возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в июне 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Медиарейтинг краевых чиновников за июнь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Антон Воронов комментировал строительство новой развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле, побывал на Колыванском камнерезном заводе, который будет преобразован из унитарного предприятия в акционерное общество, провел совещание на стройплощадке нового пассажирского терминала аэропорта им. Г.С. Титова, на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения министр транспорта Алтайского края призвал ужесточить правила для несовершеннолетних водителей электросамокатов и мотовелотранспорта", – отмечает издание.