Министр культуры рассказала, когда в Барнауле появится улица имени Рождественского

В краевой столице планируют также установить памятник в честь великого поэта

03 апреля 2024, 10:00, ИА Амител

Фото: Фестиваль имени Роберта Рождественского/amic.ru

При проектировании новых микрорайонов в Барнауле одну из улиц там могут назвать в честь знаменитого поэта Роберта Рождественского. Об этом журналистам сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Летом 2023 года дочь поэта Роберта Рождественского Екатерина во время своего визита на Алтай встретилась с местными властями и обсудила идею создания в Барнауле улицы и сквера с именем ее отца. Глава региона Виктор Томенко тогда сообщил, что на будущей улице дочь поэта предложила организовать сквер с березами – чтобы воссоздать атмосферу березовой рощи у Яра Любви. Губернатор пообещал отдельно проговорить эту идею и ее реализацию.

По словам Елены Безруковой, сейчас новые улицы строят не так много и на них уже есть небольшая очередь. Однако, как появится возможность, власти официально присвоят новой улицы название "Роберта Рождественского".

"У города есть своя позиция по этому вопросу. Вопрос наименования улиц довольно сложный. Речи о переименовании уже существующей улицы даже не стоит. А новые улицы, которые сейчас строят в городе, уже получили своя название. У нас есть обещание со стороны мэрии Барнаула, что проектировании новой улицы, ее назовут в честь Роберта Рождественского", - пояснила Елена Безрукова.

Министр культуры также отметила, что о возведении сквера и памятника в честь знаменитого поэта можно говорить только после того, как в Барнауле появится улица в его честь. Что касается памятника, то его обещала установить дочь поэта Екатерина Рождественская.

"Я считаю, хорошо бы еще сделать сквер. Я как вернусь в Москву, буду обязательно говорить с нашими замечательными скульпторами, чтобы они сделали хороший памятник. Когда обсуждали вопрос сквера, то размышляли, что в нем еще может быть", - говорила об инициативе Екатерина Рождественская во время своего визита на Алтай летом 2023 года.