Томенко: одну из улиц Барнаула назовут в честь Роберта Рождественского
С идеей согласилась дочь поэта Екатерина, а мэрия краевой столицы уже прорабатывает вопрос
22 июня 2023, 18:24, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что одну из улиц Барнаула назовут в честь поэта Роберта Рождественского. В своем Telegram-канале он рассказал, что идею поддержала дочь поэта Екатерина. Сегодня она прибыла на Алтай, чтобы принять участие в ежегодном литературном фестивале.
Он напомнил, что барнаульцы ранее предлагали переименовать одну из улиц – обращения поступали и в мэрию, и в Министерство культуры.
"Считаю – отличная идея! В столице края сейчас застраивается сразу несколько новых микрорайонов. В одном из них появится улица Рождественского – обсудили этот вопрос с главой города Вячеславом Франком, и в мэрии уже начали его прорабатывать", – написал Томенко.
Он отметил, что на будущей улице дочь поэта предложила организовать сквер с березами – чтобы воссоздать атмосферу березовой рощи у Яра Любви. Губернатор пообещал отдельно проговорить эту идею и ее реализацию.
18:33:31 22-06-2023
а про евдокимова забыли ?
21:43:59 22-06-2023
гость (18:33:31 22-06-2023) а про евдокимова забыли ?... вот именно так - с маленькой .erds и назвать.
21:31:36 22-06-2023
В честь Евдокимова тоже барнаульцы предлагали улицу назвать. Почему не назвали? Его знали и уважали гораздо больше жителей Алтайского края. Я вот из Рождественского ничего без подсказки сейчас не вспомню, а из Евдокимова запросто. Про одну только баню, и песню и рассказ....
06:42:05 23-06-2023
Гость (21:31:36 22-06-2023) В честь Евдокимова тоже барнаульцы предлагали улицу назвать.... Вряд ли дядя Миша бы захотел, чтобы на его улице были ямы или пробки с ДТП. Пусть именами поэтов называют геолокации.
22:49:13 22-06-2023
Тропинку3 в городскую баню и назвать именем евдокимова.
04:26:48 23-06-2023
Переименовать Калинина надо в Томенко, Строителей в Дугина, Мост на новом рынке пешеходной улицы имени Франка, тоннель на Юрина - 400 лет Барнаулу, березовский тракт имени Карлина
08:55:29 23-06-2023
Лучше имя русофоба Сахарова уберите с карты Барнаула.
09:18:07 23-06-2023
Гость (08:55:29 23-06-2023) Лучше имя русофоба Сахарова уберите с карты Барнаула.... И назвать площадь Евдокимова, чтобы злобные карлики захлебнулись от злости.
09:21:49 23-06-2023
Мне вот вообще не понятны те, кто воняют против Евдокимова. Другие что? лучше были? Евдокимов хотя бы не воровал. Вывод: против Евдокимова пишут воры, у которых классовая ненависть к тем, кто не воровал.
20:14:11 23-06-2023
Гость (09:21:49 23-06-2023) Мне вот вообще не понятны те, кто воняют против Евдокимова. ... Скок дел против команды Миши заведено было?
10:17:03 25-06-2023
А что, на Алтае совсем нет никого, что улицу приходится называть именем поэта, который писал в других регионах о других регионах? Кстати, а сколько лет Рождественский прожил на Алтае после того, как родился в Косихе? Нигде не могу найти ответ.
20:02:42 27-06-2023
Гость (10:17:03 25-06-2023) А что, на Алтае совсем нет никого, что улицу приходится назы... Тут двое дислайки поставили - это из-за того, что у самих ответов нет? Не знаете, значит, совсем ничего об Алтае?:)))