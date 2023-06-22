Томенко: одну из улиц Барнаула назовут в честь Роберта Рождественского

С идеей согласилась дочь поэта Екатерина, а мэрия краевой столицы уже прорабатывает вопрос

22 июня 2023, 18:24, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что одну из улиц Барнаула назовут в честь поэта Роберта Рождественского. В своем Telegram-канале он рассказал, что идею поддержала дочь поэта Екатерина. Сегодня она прибыла на Алтай, чтобы принять участие в ежегодном литературном фестивале.

Он напомнил, что барнаульцы ранее предлагали переименовать одну из улиц – обращения поступали и в мэрию, и в Министерство культуры.

"Считаю – отличная идея! В столице края сейчас застраивается сразу несколько новых микрорайонов. В одном из них появится улица Рождественского – обсудили этот вопрос с главой города Вячеславом Франком, и в мэрии уже начали его прорабатывать", – написал Томенко.

Он отметил, что на будущей улице дочь поэта предложила организовать сквер с березами – чтобы воссоздать атмосферу березовой рощи у Яра Любви. Губернатор пообещал отдельно проговорить эту идею и ее реализацию.