Министр культуры РФ возглавила оргкомитет по подготовке празднования 100-летия Шукшина

Заместителем назначен губернатор Алтайского края Виктор Томенко

02 мая 2025, 16:00, ИА Амител

Василий Шукшин / Фото: кадр из фильма "Когда деревья были большими"

Министр культуры РФ Ольга Любимова возглавила организационный комитет по подготовке и проведению 100-летия со дня рождения Василия Шукшина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения В. М. Шукшина и утвердить его состав", – говорится в документе.

Заместителем Любимовой назначен губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Помимо этого, в состав оргкомитета вошли директор Государственного литературного музея В. И. Даля Дмитрий Бак, помощник президента Владимир Мединский (по согласованию), председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков (по согласованию) и другие.

В оргкомитет по согласованию также включена дочь Василия Шукшина, заслуженная артистка России Мария Шукшина.