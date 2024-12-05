Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения Шукшина
100-летие писателя, актера и режиссера из Сросток будут отмечать в 2029 году
05 декабря 2024, 07:15, ИА Амител
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения Василия Шукшина на всероссийском уровне. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Кремля.
Постановление уже прокомментировал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
"Начинаем подготовку к 100-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка Василия Макаровича Шукшина прямо сейчас", – заявил Томенко.
Губернатор отметил, что творчество Шукшина, его фильмы и рассказы, откликаются в сердцах миллионов россиян.
100-летие алтайского писателя, актера и режиссера будут отмечать в 2029 году.
"И дети, и взрослые с удовольствием погружаются в шукшинские миры, сравнивают себя с его героями, сочувствуют им, находят в их поступках и житейскую мудрость, и юмор", – считает Томенко.
09:19:55 05-12-2024
Здорово!!! НужнО.
09:46:17 05-12-2024
Значит празднование Шукшина можно, а детям устроить салют нельзя?
12:28:34 05-12-2024
Может и сросткам немного реальных денег в экономику вольют, а не только на тупые чиновничьи мероприятия ради галочки
12:49:52 05-12-2024
ничего.. лет через 10-20 уже не будет тех, кто его помнит и закончится эта эпопея
13:17:11 05-12-2024
Гость (12:49:52 05-12-2024) ничего.. лет через 10-20 уже не будет тех, кто его помнит и ... И тебе от этого сразу полегчает?