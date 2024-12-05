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Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения Шукшина

100-летие писателя, актера и режиссера из Сросток будут отмечать в 2029 году

05 декабря 2024, 07:15, ИА Амител

Василий Шукшин / Фото: Кадр из фильма
Василий Шукшин / Фото: Кадр из фильма

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения Василия Шукшина на всероссийском уровне. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Кремля.

Постановление уже прокомментировал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"Начинаем подготовку к 100-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка Василия Макаровича Шукшина прямо сейчас", – заявил Томенко.

Губернатор отметил, что творчество Шукшина, его фильмы и рассказы, откликаются в сердцах миллионов россиян.

100-летие алтайского писателя, актера и режиссера будут отмечать в 2029 году.

"И дети, и взрослые с удовольствием погружаются в шукшинские миры, сравнивают себя с его героями, сочувствуют им, находят в их поступках и житейскую мудрость, и юмор", – считает Томенко.

Виктор Томенко и Мария Шукшина в Сростках / Фото: t.me/tomenko_22

В Алтайском крае захотели объявить 2029 год в России годом Василия Шукшина

По словам Виктора Томенко, работа над продвижением этой инициативы уже идет
НОВОСТИКультура
Владимир Путин Алтайский край праздники

Комментарии 5

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Мусик

09:19:55 05-12-2024

Здорово!!! НужнО.

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Гость

09:46:17 05-12-2024

Значит празднование Шукшина можно, а детям устроить салют нельзя?

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Гость

12:28:34 05-12-2024

Может и сросткам немного реальных денег в экономику вольют, а не только на тупые чиновничьи мероприятия ради галочки

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Гость

12:49:52 05-12-2024

ничего.. лет через 10-20 уже не будет тех, кто его помнит и закончится эта эпопея

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Гость

13:17:11 05-12-2024

Гость (12:49:52 05-12-2024) ничего.. лет через 10-20 уже не будет тех, кто его помнит и ... И тебе от этого сразу полегчает?

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