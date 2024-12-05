Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения Шукшина

100-летие писателя, актера и режиссера из Сросток будут отмечать в 2029 году

05 декабря 2024, 07:15, ИА Амител

Василий Шукшин / Фото: Кадр из фильма

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения Василия Шукшина на всероссийском уровне. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Кремля.

Постановление уже прокомментировал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"Начинаем подготовку к 100-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка Василия Макаровича Шукшина прямо сейчас", – заявил Томенко.

Губернатор отметил, что творчество Шукшина, его фильмы и рассказы, откликаются в сердцах миллионов россиян.

100-летие алтайского писателя, актера и режиссера будут отмечать в 2029 году.