Это не только результат "перегрева рынка", но и следствие вынужденной работы застройщиков по новым правилам

06 декабря 2024, 14:25, ИА Амител

Строительство дома в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае с 2020 года произошло трехкратное увеличение финансирования строительной отрасли. Об этом 4 декабря рассказал министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев в рамках круглого стола "Строительный комплекс Алтайского края в современных реалиях, перспективы, задачи и решения на 2025 год", организованного региональным Союзом строителей и радиостанцией Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

"За счет мер финансовой поддержки, стимулирования спроса и, главным образом, ипотечного кредитования, мы получили, по сути, трехкратное увеличение финансирования ипотечными деньгами строительной отрасли", – отметил министр.

Он подчеркнул, что с 2020 года большое количество семей улучшили свои жилищные условия. В частности, обеспеченность жильем выросла до 28,4 кв. метра на человека – этот показатель почти на уровне российского.

Из минусов министр назвал тот факт, что стоимость жилья в крае увеличилась практически в два раза.

"Это результат перегрева рынка и так далее. Плюсом, это все на фоне того, что строителей, по сути, отвели от бесплатного доступного долевого финансирования. Теперь через эскроу-счета – в таком "хорошем" рыночном варианте все строители вынуждены работать", – указал Гилев.

В ближайшее время, по его мнению, будет достаточно сильное снижение спроса, учитывая "заградительные ставки".