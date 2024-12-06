Министр объяснил, почему на Алтае почти в два раза подорожало жилье за четыре года
Это не только результат "перегрева рынка", но и следствие вынужденной работы застройщиков по новым правилам
06 декабря 2024, 14:25, ИА Амител
В Алтайском крае с 2020 года произошло трехкратное увеличение финансирования строительной отрасли. Об этом 4 декабря рассказал министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев в рамках круглого стола "Строительный комплекс Алтайского края в современных реалиях, перспективы, задачи и решения на 2025 год", организованного региональным Союзом строителей и радиостанцией Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
"За счет мер финансовой поддержки, стимулирования спроса и, главным образом, ипотечного кредитования, мы получили, по сути, трехкратное увеличение финансирования ипотечными деньгами строительной отрасли", – отметил министр.
Он подчеркнул, что с 2020 года большое количество семей улучшили свои жилищные условия. В частности, обеспеченность жильем выросла до 28,4 кв. метра на человека – этот показатель почти на уровне российского.
Из минусов министр назвал тот факт, что стоимость жилья в крае увеличилась практически в два раза.
"Это результат перегрева рынка и так далее. Плюсом, это все на фоне того, что строителей, по сути, отвели от бесплатного доступного долевого финансирования. Теперь через эскроу-счета – в таком "хорошем" рыночном варианте все строители вынуждены работать", – указал Гилев.
В ближайшее время, по его мнению, будет достаточно сильное снижение спроса, учитывая "заградительные ставки".
"Мы наблюдаем сегодня охлаждение и по домам, которые вводятся в строительство. Дома начинаем строить медленнее", – отметил Гилев.
14:31:39 06-12-2024
Кк же хорошо, когда всё можно объяснить.
15:40:11 06-12-2024
Гость (14:31:39 06-12-2024) Кк же хорошо, когда всё можно объяснить. ...
Ага, переводя сказанное министром на человеческий язык, получается что государство засунуло свою лохматую лапу в строительную отрасль под видом "льготного" кредитования и трёхкратно нагрело конечного потребителя, загнав в долги на десятилетия миллионы граждан, выдавая это за заботу о них же. Теперь нужно создавать новые программы по спасению нагретых и неплатежеспособных граждан, осваивая и дальше бюджет формируемый в т.ч. от налогообложения тех же самых граждан. При этом "О. Бендеры", придумавшие этот схематоз, достоверно знают, что многие нагретые граждане, так и не смогут пройти весь путь до конца и потеряют ипотечные квартиры на каком то этапе. Те же, кто дойдут до конца, выплатят за 5-6 квартир.
14:04:23 07-12-2024
Гость (15:40:11 06-12-2024) Ага, переводя сказанное министром на человеческий язык, ... Фигня откровенная. Льготное ипотечное кредитование реально помогло многим взять по вменяемым ставкам собственное жилье. И те из граждан, которые эту ипотеку взяли, либо уже рассчитались, либо платят под шесть процентов, что вполне подъёмно. Нынешняя же ситуация обязана пресыщению рынка "дешёвыми" деньгами, а именно включению печатного станка, с целью, всем известной, но не печатной. Во избежании.
19:08:18 07-12-2024
Гость (15:40:11 06-12-2024) Ага, переводя сказанное министром на человеческий язык, ... Я бы сказал не лапа , а жало . Но из песни слова не выкинешь! Поддерживаю ваше мнение.
14:57:21 06-12-2024
перегрев это когда много , дешево и ни кто не берет. а тут другая ситуация. и по поводу семей, которые улучшили свое жилищное положение. они не улучшили , а "галстук" на шею кредитный одели. причем надооооолго
15:23:01 06-12-2024
Гость (14:57:21 06-12-2024) перегрев это когда много , дешево и ни кто не берет. а тут... ТС прав.
"много , дешево и ни кто не берет" - это переохлаждение.
14:06:54 07-12-2024
Гость (14:57:21 06-12-2024) перегрев это когда много , дешево и ни кто не берет. а тут... Перегрев это когда спрос превышает предложение. Что и было в период льготных ставок. Вообще интересно, откуда столько диванных экспертов в комменты набежало.
15:30:02 06-12-2024
Взятки, откаты, желание набрать в карман поболее и построить подешевле - все, что строят - картонные коробки на существующей инфраструктуре (читай - оплаченной в советский период из бюджета), т.е. за те же взятки и откаты. Напрочь криминальная отраслью.
15:45:00 06-12-2024
Андрей (15:30:02 06-12-2024) Взятки, откаты, желание набрать в карман поболее и построить... Вы если ноль в вопросе, то своё недалекое мнение держите при себе. Какие откаты у девелоперов при строительстве? Кто им откатывает? За что? Какие взятки берут девелоперы? Или речь про взятки чиновников? Тогда поясните какие могут быть взятки при продаже земли под стройку ресурсом ДОМ.РФ по открытому тендеру? Какие из построенных домов вы называете картонными? ТЦ Оскар картонный? Шотландия картонная? Арт-хаус картонный?
15:58:46 06-12-2024
Гость (15:45:00 06-12-2024) Вы если ноль в вопросе, то своё недалекое мнение держите при... Коробочки - это когда межстоечное пространство заполняют абы как кирпичом или пеноблоками, никак не связанными с самими бетонными стойками. На таких внешних стенах нужно писать как на коробках со стеклом: "хрупкое, не кантовать". Про то как выселяют и расчищают место под будущие человейники смотри на ул. Сухова. А в тендерах участвуют нужные люди с уже оговоренными ценниками и липовыми сторонними якобы покупателями, создающими видимость торгов. Девелоперы - прости господи за исковерканный американизмами наш язык, несут всем и вся на каждом этапе и нам каждый чих проверяющих и на каждую бумажку, коих наши чинуши наплодили для своих карманов множество. За все это по итогу платят люди, оттуда и громадная задолженность по ипотеке в АК. УФСБ по АК?! Вы где? Пора бы и немного поработать.
16:20:53 06-12-2024
Андрей (15:58:46 06-12-2024) Коробочки - это когда межстоечное пространство заполняют абы... Вопрос и был сформулирован: привести пример "коробочек". Я перечислил ряд ЖК из последних сданных. Видел как их возводят на этапах строительства начиная с фундамента. Про расчистку Сухова не имею представления. Знаю, что в сторону аэропорта застраиваются земли ранее отнесенные к сельхозназначению, то есть никто там никого не вычищал. В центре всех домовладельцев расселили с устроившей их денежной компенсацией. Насчет тендеров: вот тендер, где за кусок земли бились Союз, ЖИ и Алгоритм - кто из них был "подставным", если учесть, что финальный ценник скакнул от стартового в 4 раза?
19:31:54 06-12-2024
Гость (16:20:53 06-12-2024) Вопрос и был сформулирован: привести пример "коробочек". Я п... Вы пытаетесь что-то объяснить голодранцу. У него нет логики, критического мышления. У него нет денег на квартиру, следовательно, жадный застройщик её украл. Да и на взятках все - всем дают, а ему не предлагают. Сухова давно пора расчистить, но построить 3-4 этажки. Кому занести за эту идею?
21:45:13 06-12-2024
Гость (19:31:54 06-12-2024) Вы пытаетесь что-то объяснить голодранцу. У него нет логики,... Ух ты сколько застройщиков и чиновников на ветку подсели, чтобы убедиться. Всем известно, что застройщики самые крупные схематозники и дробят бизнес для отмывания бабла. Надо же как быстро святыми представились. Один молебен заказывать собрался, другие царю челобитную пишут
05:50:06 07-12-2024
Туман не похож на обман (21:45:13 06-12-2024) Ух ты сколько застройщиков и чиновников на ветку подсели, чт... всем - это сторонникам плоской Земли? Вы озвучите факты или обычная свистулька-голодранец?
23:05:58 07-12-2024
Гость (05:50:06 07-12-2024) всем - это сторонникам плоской Земли? Вы озвучите факты или ... Лучше расскажи про уничтожение разворотного кольца на Баварина под стоянки домов известно кого.
17:10:39 07-12-2024
Туман не похож на обман (21:45:13 06-12-2024) Ух ты сколько застройщиков и чиновников на ветку подсели, чт... Смешно! Не дроби, плати по полной! Только все это ляжет на конечного потребителя.
15:46:05 06-12-2024
эмигранты? не?
19:36:09 07-12-2024
Ерунда всё это сказанное министром просто один жаднее другого монополисты по сговору работают
20:38:24 07-12-2024
Министр может всё объяснить. Министры они очень умные.
09:46:08 09-12-2024
Тут одно объяснение, кое кто оборзел
10:06:08 09-12-2024
Kgfd (09:46:08 09-12-2024) Тут одно объяснение, кое кто оборзел... а можно уточнить - кто?