Министр Попов пообещал преобразить "внутренний мир" 65-летнего здания алтайской больницы
Медучреждение красивое снаружи, но старое внутри
20 февраля 2025, 12:43, ИА Амител
В Алтайском крае в ближайшие годы отремонтируют здание Кулундинской центральной районной больницы, ставшей участником государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.
"Четырехэтажное здание больницы 1960 года постройки должно преобразиться за ближайшие два года", – подчеркнул министр.
Он напомнил, что в 2018 году отремонтировали фасад здания за счет краевого бюджета.
На капитальный ремонт направят 317 млн рублей, из которых 313 млн – из федерального бюджета. В 2025 году планируется освоить более 82 млн рублей, а остаток суммы в размере 235 млн рублей – в 2026-м.
"Для жителей Кулундинского района и медицинских работников будут созданы современные комфортные условия. В планах отремонтировать поликлинику, хирургическое отделение, реанимацию, терапию, лабораторию и детское отделение. Также запланировано приобретение нового медицинского оборудования", – отметил Попов.
13:08:00 20-02-2025
а детскую инфекционную больницу когда отремонтируют и снаружи и внутри? Ну хотя бы внутри.
13:59:29 20-02-2025
Ну если сам Попов пообщел, то конечно
14:24:19 20-02-2025
22 врача, еще 10 требуются, на их сайте
15:44:32 20-02-2025
Мне такие интерьеры трухлявые часто в похмельных снах являются. Надо съездить в кулундинские казематы, набраться впечатлений для продолжения кошмаров, пока не успели облагородить.
19:04:31 20-02-2025
Была на Бехтерева в поликлинике №3 в прошлом месяце. Тоже пора внутри чинить...
20:53:55 20-02-2025
Один министр обещал развязку до 2025 г. достроить. Развязка в заморозке, министр уволился.