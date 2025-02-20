НОВОСТИЗдоровье

Министр Попов пообещал преобразить "внутренний мир" 65-летнего здания алтайской больницы

Медучреждение красивое снаружи, но старое внутри

20 февраля 2025, 12:43, ИА Амител

Кулундинская центральная районная больница / Фото: t.me/popovmz

В Алтайском крае в ближайшие годы отремонтируют здание Кулундинской центральной районной больницы, ставшей участником государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.

"Четырехэтажное здание больницы 1960 года постройки должно преобразиться за ближайшие два года", – подчеркнул министр.

Он напомнил, что в 2018 году отремонтировали фасад здания за счет краевого бюджета.

На капитальный ремонт направят 317 млн рублей, из которых 313 млн – из федерального бюджета. В 2025 году планируется освоить более 82 млн рублей, а остаток суммы в размере 235 млн рублей – в 2026-м.

"Для жителей Кулундинского района и медицинских работников будут созданы современные комфортные условия. В планах отремонтировать поликлинику, хирургическое отделение, реанимацию, терапию, лабораторию и детское отделение. Также запланировано приобретение нового медицинского оборудования", – отметил Попов.

Проект офтальмологической поликлиники / Фото: портал госзакупок

Пока строим на "свои". Новую "глазную" поликлинику в Барнауле откроют в начале 2027 года

Власти продолжают поиск федерального финансирования, сообщил министр здравоохранения края Дмитрий Попов
НОВОСТИОбщество
Алтайский край ремонт Больницы

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

13:08:00 20-02-2025

а детскую инфекционную больницу когда отремонтируют и снаружи и внутри? Ну хотя бы внутри.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:59:29 20-02-2025

Ну если сам Попов пообщел, то конечно

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
123

14:24:19 20-02-2025

22 врача, еще 10 требуются, на их сайте

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:44:32 20-02-2025

Мне такие интерьеры трухлявые часто в похмельных снах являются. Надо съездить в кулундинские казематы, набраться впечатлений для продолжения кошмаров, пока не успели облагородить.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:04:31 20-02-2025

Была на Бехтерева в поликлинике №3 в прошлом месяце. Тоже пора внутри чинить...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:53:55 20-02-2025

Один министр обещал развязку до 2025 г. достроить. Развязка в заморозке, министр уволился.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров