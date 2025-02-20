Министр Попов пообещал преобразить "внутренний мир" 65-летнего здания алтайской больницы

Медучреждение красивое снаружи, но старое внутри

20 февраля 2025, 12:43, ИА Амител

Кулундинская центральная районная больница / Фото: t.me/popovmz

В Алтайском крае в ближайшие годы отремонтируют здание Кулундинской центральной районной больницы, ставшей участником государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.

"Четырехэтажное здание больницы 1960 года постройки должно преобразиться за ближайшие два года", – подчеркнул министр.

Он напомнил, что в 2018 году отремонтировали фасад здания за счет краевого бюджета.

На капитальный ремонт направят 317 млн рублей, из которых 313 млн – из федерального бюджета. В 2025 году планируется освоить более 82 млн рублей, а остаток суммы в размере 235 млн рублей – в 2026-м.