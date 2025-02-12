Власти продолжают поиск федерального финансирования, сообщил министр здравоохранения края Дмитрий Попов

12 февраля 2025, 07:15, ИА Амител

Проект офтальмологической поликлиники / Фото: портал госзакупок

В Алтайском крае нашли подрядчика, который построит в Барнауле новую офтальмологическую поликлинику. Об этом на форуме, который проходил на портале краевого правительства, рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. По его словам, на возведение медучреждения уйдет около двух лет.

При этом вопрос финансирования медучреждения до конца еще не решен.

Первых пациентов примут в 2027-м

Как пояснил Дмитрий Попов, подрядчика удалось найти в конце 2024 года. Строить новую больницу будет ООО "ТСМП" – контракт уже заключен. Срок исполнения – не позднее 20 ноября 2026 года.

Еще какое-то время уйдет на лицензирование и закупку необходимой техники.

"После оснащения медицинским оборудованием в 2027 году начнется прием пациентов", – ответил министр на вопрос amic.ru.

С деньгами не все понятно

Общая стоимость проекта – порядка одного миллиарда рублей. О том, что поликлинику все же построят, стало известно в 2024 году. Еще тогда в региональном Минздраве сообщали, что с финансированием объекта нет стопроцентной ясности.

По решению губернатора Виктора Томенко больницу начнут строить за счет средств краевого бюджета. Но при этом власти не перестанут искать источники федерального финансирования, чтобы не брать все расходы на себя.

Как отметил Попов, сейчас эти поиски продолжаются.

"В настоящее время продолжается работа по привлечению средств федерального бюджета на строительство указанного объекта", – добавил Попов.

Высокотехнологичный объект

Офтальмологическую поликлинику построят по адресу проезд 9 Мая, д. 7. Совсем рядом уже много лет работает Алтайская краевая офтальмологическая больница.

Новый медицинский объект будет четырехэтажным. Внутри разместят стационар на 61 койку и две современные операционные. Мощность поликлиники составит 100 посещений в смену. Также появятся кабинеты лазерного лечения, УЗИ и других высокотехнологичных методик лечения и диагностики.

Согласно проекту, трудиться в медучреждении будет 101 медицинский работник.

Острая необходимость

О необходимости строительства в Барнауле новой офтальмологической поликлиники говорят уже довольно давно. Первым на эту тему высказался Виктор Томенко в 2023 году. Он объяснял, что в Алтайском крае не самая лучшая статистика по "глазным" заболеваниям. Но мощности действующего медучреждения не хватает, чтобы помочь всем.

"У нас порядка 2,1 млн жителей в крае. И при этом около 300 тысяч посещений в год идут именно по линии офтальмологии. Это очень востребованное направление. Сейчас за частью операций людям приходится ехать в Новосибирск и другие города", – объяснял губернатор. Дмитрий Попов подтверждал, что имеющихся мощностей региону не хватает. Поэтому новая офтальмологическая больница – не роскошь, а острая необходимость для края.

После запуска объекта маршрутизация будет следующей: в старом медучреждении будут лечить только детей, а в новом – взрослое население.