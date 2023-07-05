Министр сельского хозяйства РФ посетил стенд РСХБ на Дне Сибирского поля

И отметил, что аграрная отрасль региона показала положительную динамику

05 июля 2023, 11:05, ИА Амител LjN8K3gLx

Дмитрий Патрушев, Виктор Томенко, Николай Бойко / Фото: Россельхозбанк

На крупнейшем агрофоруме региона "День Сибирского поля – 2023" губернатор Алтайского края Виктор Томенко познакомил министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева с достижениями алтайских аграриев. Одним из пунктов остановки стал стенд Россельхозбанка.

Здесь состоялся разговор с директором филиала РСХБ Николаем Бойко об инвестиционных проектах, реализуемых в регионе и о фестивале фермерской еды "Свое", который пройдет второй раз в Барнауле 2-3 сентября 2023 года.

"Это интересный для нашего региона формат. Фермерская продукция традиционно пользуется большим спросом. Поэтому правительство Алтайского края приветствует проведение выставочных мероприятий, ярмарок, фестивалей, которые помогают сделать качественные продукты питания доступными для максимального числа жителей края", – поблагодарил Россельхозбанк за инициативу проведения фестиваля Виктор Томенко.

Он уверен, что фестиваль фермерской продукции продолжит набирать популярность, а правительство будет оказывать поддержку.

Кроме того, состоялся короткий обмен мнениями и по другим вопросам деятельности банка в регионе.

Деловой диалог / Фото: "Россельхозбанк"

Алтайский филиал РСХБ выступил стратегическим партнером крупнейшего агрофорума региона "День Сибирского поля – 2023". С начала этого года РСХБ выдал сельхозпредприятиям кредитов на общую сумму 7 млрд рублей, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Более 90 % общего объема выдач приходится на льготное финансирование. А всего, за время работы РСХБ на Алтае, аграрная отрасль профинансирована более чем на 200 млрд рублей.

Министр Дмитрий Патрушев отметил, что в прошлом году сельское хозяйство региона показало положительную динамику:

индекс сельхозпроизводства составил 103,8%;

показатель рентабельности сельхозорганизаций в Алтайском крае по итогам прошлого года остается выше среднероссийского уровня.

Минсельхоз России оказывает АПК региона всю необходимую поддержку. Так, в 2022 году на это было предусмотрено 2,8 млрд рублей, освоено 100%. В 2023 объем господдержки сохранился на уровне прошлого года. В настоящий момент доведено до 80%, что больше, чем в целом по стране.

В текущем году регион участвует в семи мероприятиях, в рамках реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", в финансировании которой участвует РСХБ. На мероприятия было выделено почти 350 млн рублей. Средства пойдут на строительство жилья и дорог, реконструкцию водопроводных сетей, благоустройство и многое другое.

АО "Россельхозбанк"

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