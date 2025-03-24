Министр спорта Иван Нифонтов возглавил медиарейтинг алтайских чиновников
В тройку также вошли министры здравоохранения и соцзащиты
24 марта 2025, 12:42, ИА Амител
Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в феврале 2025 года. Исследование провела "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за февраль:
- министр спорта Иван Нифонтов – 1-е место, 37 упоминаний;
- министр здравоохранения Дмитрий Попов – 2-е место, 36 упоминаний;
- министр социальной защиты Наталья Оськина – 3-е место, 29 упоминаний;
- заместитель председателя правительства Виталий Снесарь – 4-е место, 24 упоминания;
- заместитель председателя правительства, министр экономического развития Евгений Дешевых – 5-е место, 20 упоминаний.
"Министр спорта Иван Нифонтов, занимавший в январе третье место, поднялся на первую строчку. Министр здравоохранения Дмитрий Попов, наоборот, переместился с первой позиции на вторую. Министры строительства и ЖКХ Иван Гилев, культуры – Елена Безрукова, транспорта – Андрей Подолян в феврале покинули топ-5. На третьем месте в феврале – министр социальной защиты Наталья Оськина, на четвертом – вице-премьер Виталий Снесарь, на пятом – вице-премьер и министр экономического развития Евгений Дешевых", – отмечает издание.
23:07:13 24-03-2025
Людям надо на этот рейтинг молиться или он какую-то для людей значимость имеет? Если нет, то ЗАЧЕМ он и кто на его составление тратит время - может министр информатизации (поэтому его нет в этих рейтингах)?