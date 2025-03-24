Министр спорта Иван Нифонтов возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

В тройку также вошли министры здравоохранения и соцзащиты

24 марта 2025, 12:42, ИА Амител

Государственные служащие / Коллаж: "Атмосфера"

Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в феврале 2025 года. Исследование провела "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за февраль:

министр спорта Иван Нифонтов – 1-е место, 37 упоминаний;

министр здравоохранения Дмитрий Попов – 2-е место, 36 упоминаний;

министр социальной защиты Наталья Оськина – 3-е место, 29 упоминаний;

заместитель председателя правительства Виталий Снесарь – 4-е место, 24 упоминания;

заместитель председателя правительства, министр экономического развития Евгений Дешевых – 5-е место, 20 упоминаний.

Медиарейтинг краевых чиновников за февраль 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"