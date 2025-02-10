Министр спорта пообещал начать строить ледовый дворец в Барнауле в 2026 году
2025 год уйдет на подготовку проектно-сметной документации
10 февраля 2025, 06:15, ИА Амител
Ледовый дворец "Алтай" в Барнауле на проспекте Сибирском, 52, планируют достраивать в 2026 году, сообщил журналистам министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов. В настоящее время компания из Пензы "Гражданпроект" делает проект для завершения строительства ледового дворца в Барнауле. Стоимость контракта составила 28,5 млн рублей.
"Через две недели представители компании приедут в Барнаул. Будем обсуждать ход работ. В 2025 году проектная документация должна быть готова", – заявил Нифонтов.
Напомним, хоккейная арена "Алтай" на проспекте Сибирском вошла в краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год. Однако никто из подрядчиков не стал заявляться на аукцион из-за небольшой цены контракта. Торги прошли на фоне резкого подорожания стройматериалов на 30%. В итоге проект отправили на доработку, пересчитав сумму контракта. По предварительным подсчетам, на достройку тренировочной базы для СШОР "Алтай" и команды "Динамо-Алтай" потребуется около двух миллиардов рублей. Правда, проводить матчи там будет нельзя.
Долгострой на проспекте Сибирском, 52, возводят уже более десяти лет. Ледовую арену планировали строить за федеральные средства. Заказчиком выступало управление Алтайского края по физической культуре и спорту, подрядчиком – компания "Стройгаз". Однако из-за нехватки финансирования работы останавливались на несколько лет.
07:26:48 10-02-2025
на достройку тренировочной базы для СШОР "Алтай" и команды "Динамо-Алтай" потребуется около двух миллиардов рублей. Правда, проводить матчи там будет нельзя."
Ну так и не достраивайте. Тренировки можно проводить и в недостроенном.Зимой лёд залил и вперёд!
08:22:25 10-02-2025
Торги прошли на фоне резкого подорожания стройматериалов на 30%(С)
Закладочку сделали? Крайстат справку выдал или на словах?
08:47:04 10-02-2025
Для того,чтобы год достраивать необходимо год проектировать? Куда старый проект дели? Только просчитать сделанное и что осталось сделать.
11:16:04 10-02-2025
Гость (08:47:04 10-02-2025) Для того,чтобы год достраивать необходимо год проектировать?... Что понять, что построили, необходимо обследовать на предмет соответствия проектной документации, проверять фактические геометрические и прочностные свойства всего объекта🫢
08:51:33 10-02-2025
А зачем достраивать, если матчи проводить нельзя? Чтобы 2 миллиарда освоить?
09:00:20 10-02-2025
На мой взгляд, он уже не актуален...Место уже не то, да и тренировочную базу лучше где нить в индустриальном районе делать, или взять за тренировочную базу Карандин например, а простроить новый ледовый дворец с хорошей инфраструктурой и парковками.
09:54:46 10-02-2025
Так если год будут проект готовить, где гарантия что еще на 30% не произойдет удорожание? Короче шляпа. забыли
10:01:05 10-02-2025
А вы помните открытый стадион МОТОР с ледовой площадкой? Был пацаном, туда с большим удовольствием бегали посмотреть хоккей.
По уровню сегодняшнего хоккея, вполне хватило бы и той площадки. Для дворового чемпионата края.
11:01:31 10-02-2025
А вот интересно, есть ли в команде Динамо-Алтай свои воспитанники? Это к вопросу вкладывания в развитие детско-юношеского хоккея. По-моему они все стараются сразу свалить, как только находятся варианты ...)
11:22:05 10-02-2025
Гость (11:01:31 10-02-2025) А вот интересно, есть ли в команде Динамо-Алтай свои воспита...
Не путайте причину со следствием - они поэтому и сваливают так как нет своего дворца, нет молодежной команды.
12:21:39 10-02-2025
Гость (11:22:05 10-02-2025) Не путайте причину со следствием - они поэтому и свалива... Чей "свой" дворец? )) сразу же уедут как им предложат играть там где больше платят. Обычно родители воспитанников хотят чтобы талант их детей раскрывали за бюджетные деньги здесь, чтобы потом хорошо зарабатывать там, желательно в НХЛ, на крайняк в КХЛ.
13:18:03 10-02-2025
Гость (12:21:39 10-02-2025) Чей "свой" дворец? )) сразу же уедут как им предложат играть...
Чтобы спорить надо быть в курсе. Наши хоккеисты сваливают в 12-15 лет когда им ничего не платят либо платят на булочку с маком.
13:19:11 10-02-2025
Гость (12:21:39 10-02-2025) Чей "свой" дворец? )) сразу же уедут как им предложат играть...
в КХЛ и НХЛ пробиваются единицы. Большинство просто выпускаются в никуда - не желая переезжать в другой город
13:08:42 11-02-2025
Насколько помню, команда "Алтай" со слов их же игроков, сама не стремится в лигу выше, потому как зарплаты устраивают, а если выше то там такие как они не нужны.