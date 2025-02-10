Министр спорта пообещал начать строить ледовый дворец в Барнауле в 2026 году

2025 год уйдет на подготовку проектно-сметной документации

10 февраля 2025, 06:15, ИА Амител

Болельщики ХК "Динамо-Алтай" / Фото: сайт клуба

Ледовый дворец "Алтай" в Барнауле на проспекте Сибирском, 52, планируют достраивать в 2026 году, сообщил журналистам министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов. В настоящее время компания из Пензы "Гражданпроект" делает проект для завершения строительства ледового дворца в Барнауле. Стоимость контракта составила 28,5 млн рублей.

"Через две недели представители компании приедут в Барнаул. Будем обсуждать ход работ. В 2025 году проектная документация должна быть готова", – заявил Нифонтов.

Напомним, хоккейная арена "Алтай" на проспекте Сибирском вошла в краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год. Однако никто из подрядчиков не стал заявляться на аукцион из-за небольшой цены контракта. Торги прошли на фоне резкого подорожания стройматериалов на 30%. В итоге проект отправили на доработку, пересчитав сумму контракта. По предварительным подсчетам, на достройку тренировочной базы для СШОР "Алтай" и команды "Динамо-Алтай" потребуется около двух миллиардов рублей. Правда, проводить матчи там будет нельзя.

Долгострой на проспекте Сибирском, 52, возводят уже более десяти лет. Ледовую арену планировали строить за федеральные средства. Заказчиком выступало управление Алтайского края по физической культуре и спорту, подрядчиком – компания "Стройгаз". Однако из-за нехватки финансирования работы останавливались на несколько лет.