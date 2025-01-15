Власти за 32 миллиона ищут автора проекта для будущей хоккейной арены в Барнауле

Достраивать объект планируют в ближайшие годы

15 января 2025, 07:15, ИА Амител

Хоккейный матч "Динамо-Алтай" / Фото: сайт клуба

Власти Алтайского края готовы заплатить около 32 миллионов рублей компании, которая разработает проектно-сметную документацию новой ледовой арены на проспекте Сибирском в Барнауле. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Аукцион подошел к концу 14 января и в настоящее время идет работа комиссии.

Напомним, хоккейная арена "Алтай" на проспекте Сибирском вошла в краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год. Однако никто из подрядчиков не стал заявляться на аукцион из-за небольшой цены контракта. Торги прошли на фоне резкого подорожания стройматериалов на 30%. В итоге проект отправили на доработку, пересчитав сумму контракта.

Осенью 2024 года в ходе Дней Алтайского края в Совете Федерации власти региона попросили денег из федерального бюджета, чтобы достроить арену. На это необходимо не менее двух миллиардов рублей.

В недавнем интервью amic.ru министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов рассказал, что стоит задача построить объект в ближайшие годы. Источником финансирования, скорее всего, выступит региональный бюджет.

"Задачи построить хороший современный объект никто не отменял. Ее поставило руководство региона. По последним решениям объект на Сибирском, 52, будет предназначен не только для хоккеистов. Там мы планируем сделать универсальный игровой зал, зал для единоборств. Общая площадь предполагаемого спорткомплекса составит около 18 тысяч квадратных метров. Наша задача на следующий год – обновить проектно-сметную документацию. Это очень длительный и трудоемкий процесс. По предварительным подсчетам, в среднем один квадратный метр нового ледового дворца стоит около 130-140 тысяч рублей. Получается, что на реализацию всего проекта нам необходимо около двух миллиардов рублей. В любом случае точную сумму мы узнаем после разработки проектно-сметной документации", – заявил Иван Нифонтов.

Долгострой на проспекте Сибирском, 52, возводят уже более десяти лет. Ледовую арену планировали строить за федеральные средства. Заказчиком выступало управление Алтайского края по физической культуре и спорту, подрядчиком – компания "Стройгаз". Однако из-за нехватки финансирования работы останавливались на несколько лет.