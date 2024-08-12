Министр спорта рассказал будут ли достраивать проблемный ледовый дворец в Барнауле

Иван Нифонтов высказался о судьбе проекта на Сибирском,52

12 августа 2024, 06:40, ИА Амител

Фото: проект ледового дворца "Алтай" в Барнауле

Ледовый дворец "Алтай" в Барнауле на проспекте Сибирском, 52, планируют достраивать в ближайшем будущем. Об этом в программе "Ваша партия" на канале "Катунь 24" рассказал министр спорта региона Иван Нифонтов. Правда, когда начнутся работы — чиновник не в курсе.

"Есть поручение губернатора Виктора Томенко о завершении строительства объекта", - сообщил Иван Нифонтов.

Ранее сообщалось, что строить дворец начнут только после завершения работ на ФОКах. Объект планируют включить в "Краевую адресную инвестиционную программу". Достроить дворец "Алтай" хотели еще в 2021 году. Однако никто из подрядчиков не стал заявляться на аукцион из-за небольшой цены контракта. Торги прошли на фоне резкого подорожания стройматериалов на 30%. В итоге проект отправили на доработку, пересчитав сумму контракта. По последним данным, на строительство объекта необходимо около 1,4 миллиарда рублей.

Долгострой на проспекте Сибирском, 52, возводят уже больше десяти лет. Тогда заказчиком выступало управление Алтайского края по физической культуре и спорту, подрядчиком — компания "Стройгаз". Однако из-за нехватки финансирования работы останавливались. За это время проект меняли несколько раз. Изначально власти края планировали построить объект на 3500 зрителей, потом от трибун вообще отказались. Планируется, что там будут заниматься воспитанники СШОР по хоккею "Алтай" и команда "Динамо-Алтай".