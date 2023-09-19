Проблемный ледовый дворец "Алтай" в Барнауле начнут строить не раньше 2025 года
Проект уже замораживали несколько раз
19 сентября 2023, 12:05, ИА Амител
Ледовый дворец "Алтай" в Барнауле на проспекте Сибирском, 52, могут начать достраивать только в 2025 году. Объект планируют включить в "Краевую адресную инвестиционную программу". Строить дворец начнут только после завершения работ на трех ФОКах. Об этом amic.ru сообщили в Министерстве спорта Алтайского края.
Хоккейная арена "Алтай" на проспекте Сибирском вошла в краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год. Однако никто из подрядчиков не стал заявляться на аукцион из-за небольшой цены контракта. Торги прошли на фоне резкого подорожания стройматериалов на 30%. В итоге проект отправили на доработку, пересчитав сумму контракта.
По последним данным, на строительство объекта необходимо около 1,4 миллиарда рублей. Завершить работы планируют в 2026-2027 годы. Все зависит о того, найдут ли краевые власти подрядчика, который захочет взяться за ремонтные работы.
Долгострой на проспекте Сибирском, 52, возводят уже больше десяти лет. Тогда заказчиком выступало управление Алтайского края по физической культуре и спорту, подрядчиком — компания "Стройгаз". Однако из-за нехватки финансирования работы останавливались на несколько лет. Изначально, согласно проекту, дворец должен был быть на 3500 посадочных мест. В итоге его "урезали", сделали более дешёвым, а возводить решили на краевые средства. Сдать комплекс (уже на 800 человек) планировали в 2018-м, потом — в 2019-м. В итоге денег не нашли и объект заморозили.
12:28:45 19-09-2023
Слышал, что Фетисову (еще несколько лет назад) жаловались. Он пообещал разобраться. В итоге его резолюция - может воровать хоть немного меньше надо?
13:05:53 19-09-2023
Пузырек (12:28:45 19-09-2023) Слышал, что Фетисову (еще несколько лет назад) жаловались. О... еще бы Путину пожаловались! тот ты тоже что-нибудь умное сказал)
15:41:56 19-09-2023
Гость (13:05:53 19-09-2023) еще бы Путину пожаловались! тот ты тоже что-нибудь умное ска... А он что то неумное говорит?
15:41:35 19-09-2023
Пузырек (12:28:45 19-09-2023) Слышал, что Фетисову (еще несколько лет назад) жаловались. О... А Фетисов кто? Генпрокурор? А почто в Спортлото не жаловались?
12:41:03 19-09-2023
Начинаются будни, интересно а сколько будет в 25 году всё это стоить, и зачем сейчас писать про цены и сдачу если до 25 ещё сто раз всё подорожает. Что-то про музей ничего не пишут? Или не могут окончательную цифру придумать. Позор долгостроям и всем кто им руководит (имею ввиду выделяет средства).
13:32:28 19-09-2023
Уже не одно поколения хоккеистов закончило занятия , а карлинская заброшка все стоит
14:23:30 19-09-2023
Правильно сказано раздобайство и кто это все устраивает? Правильно раздолбаи.
15:00:36 19-09-2023
Когда начинали строить всё было шустро - я даже к строителям подходил спрашивал платят ли им,хорошо ли платят, нет ли проблем ли со стройматериалами? Они на меня как на дурака смотрели -типа всё огонь быстро построим - скоро сдадим. Я говорю да не может быть такого. Те ржали стояли.
16:52:00 19-09-2023
Долгострой вечный, как вечны ЕР и Томенко. Упадет, свечку там поставят, квартирки=денежки быстро растут. Позор, позор, позор бессменный заседателям. Все соцобьекты продали, все клочечки городской земли продали. Хапуги.
07:05:01 20-09-2023
Хочется сказать про развитие нашего спорта в Бареауле, в данном случае Фигурное катание. Почему никто не смотрит за этим должным образом. В городе 3 клуба, порядка 200 чел (взрослые и дети), а заниматься негде. Ледовые арены - карандин, титов всегда заняты хоккеем иои соревнованиями по хоккею, 1 раз в нед есть возможность там заниматься. Ребятишки занимаются на маленьком льду в Галактике. Друг на друге. Ещё есть новый лед двлоец в Новых зорях, но туда тоже не пускаюь, только хоккеистов. Ну обратите уже на это внимание, ну как будет Алтайский край на каких то местах по спорту, если нет возможности детям заниматьмя!!!