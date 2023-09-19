Проблемный ледовый дворец "Алтай" в Барнауле начнут строить не раньше 2025 года

Проект уже замораживали несколько раз

19 сентября 2023, 12:05, ИА Амител

Проект ледового дворца "Алтай"

Ледовый дворец "Алтай" в Барнауле на проспекте Сибирском, 52, могут начать достраивать только в 2025 году. Объект планируют включить в "Краевую адресную инвестиционную программу". Строить дворец начнут только после завершения работ на трех ФОКах. Об этом amic.ru сообщили в Министерстве спорта Алтайского края.

Хоккейная арена "Алтай" на проспекте Сибирском вошла в краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год. Однако никто из подрядчиков не стал заявляться на аукцион из-за небольшой цены контракта. Торги прошли на фоне резкого подорожания стройматериалов на 30%. В итоге проект отправили на доработку, пересчитав сумму контракта.

По последним данным, на строительство объекта необходимо около 1,4 миллиарда рублей. Завершить работы планируют в 2026-2027 годы. Все зависит о того, найдут ли краевые власти подрядчика, который захочет взяться за ремонтные работы.

Долгострой на проспекте Сибирском, 52, возводят уже больше десяти лет. Тогда заказчиком выступало управление Алтайского края по физической культуре и спорту, подрядчиком — компания "Стройгаз". Однако из-за нехватки финансирования работы останавливались на несколько лет. Изначально, согласно проекту, дворец должен был быть на 3500 посадочных мест. В итоге его "урезали", сделали более дешёвым, а возводить решили на краевые средства. Сдать комплекс (уже на 800 человек) планировали в 2018-м, потом — в 2019-м. В итоге денег не нашли и объект заморозили.