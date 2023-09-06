Министр транспорта Антон Воронов возглавил медиарейтинг алтайских чиновников
За август СМИ упоминали министра 19 раз
06 сентября 2023, 13:31, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Алтайском крае представили очередной рейтинг упоминаемости краевых чиновников в СМИ. Как пишет "Атмосфера", по итогам августа его возглавил глава регионального Минтранса Антон Воронов.
Лидеры августовского рейтинга:
- 1 место: министр транспорта Антон Воронов – 19 упоминаний;
- 2 место: руководитель управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых – 16 упоминаний;
- 3 место: министр культуры Елена Безрукова – 15 упоминаний;
- 4 место: руководитель градостроительной инспекции Виктор Четошников – 13 упоминаний;
- 5 место: министр спорта Максим Рябцев – 11 упоминаний.
Медиарейтинг / "Атмосфера"
Антона Воронова в прошедшем месяце часто упоминали СМИ по нескольким причинам: он проверил строительство развязки на Змеиногорском тракте, а также заявил о рекордных объемах штрафов за нарушения ПДД и снижении числа смертельных ДТП.
По итогам июля министр занимал в этом рейтинге шестую строчку, а лидером предыдущего подсчета была Елена Безрукова.
13:38:30 06-09-2023
Вот бы рейтинг по количеству упоминаний среди жителей края б!
13:56:34 06-09-2023
и на Титанике без паники и парку поддать и трассу открыть
14:30:46 06-09-2023
я как на автобусе еду, всегда восхищаюсь министром транспорта. Столько для людей делает. (шутка)
14:32:02 06-09-2023
Бред!!!, медиа рейтинг, его возможно 19 раз ругали последними словами, а тут на тебе 1 место!!!
15:07:02 06-09-2023
Колхозник (14:32:02 06-09-2023) Бред!!!, медиа рейтинг, его возможно 19 раз ругали последним... Согласны и МЫ! РЕЙТИНГ НИ О ЧЁМ!!! от слова СОВСЕМ! и каждый раз на вид ставят, да только не до нас!
23:57:41 06-09-2023
А где уголовное дело в отношении Воронова, он же себе премии выписывал и решения суда есть? Или у нас победителей не судят?))) ау, надзор, вы где?
07:57:28 07-09-2023
Прокуратуру просим официальный комментарий!
09:46:11 07-09-2023
Должно быть больше дела, меньше слов! А у нас всё наоборот - тот молодец, о ком больше всего говорят?