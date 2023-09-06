Министр транспорта Антон Воронов возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

За август СМИ упоминали министра 19 раз

06 сентября 2023, 13:31, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае представили очередной рейтинг упоминаемости краевых чиновников в СМИ. Как пишет "Атмосфера", по итогам августа его возглавил глава регионального Минтранса Антон Воронов.

Лидеры августовского рейтинга:

1 место: министр транспорта Антон Воронов – 19 упоминаний;

– 19 упоминаний; 2 место: руководитель управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых – 16 упоминаний;

– 16 упоминаний; 3 место: министр культуры Елена Безрукова – 15 упоминаний;

– 15 упоминаний; 4 место: руководитель градостроительной инспекции Виктор Четошников – 13 упоминаний;

– 13 упоминаний; 5 место: министр спорта Максим Рябцев – 11 упоминаний.





Медиарейтинг / "Атмосфера"

Антона Воронова в прошедшем месяце часто упоминали СМИ по нескольким причинам: он проверил строительство развязки на Змеиногорском тракте, а также заявил о рекордных объемах штрафов за нарушения ПДД и снижении числа смертельных ДТП.

По итогам июля министр занимал в этом рейтинге шестую строчку, а лидером предыдущего подсчета была Елена Безрукова.