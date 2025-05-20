Министр транспорта Подолян стал лидером апрельского медиарейтинга алтайских чиновников
Всего в топ-5 вошли семь министров и вице-премьеров
20 мая 2025, 10:45, ИА Амител
Министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян стал лидером апрельского медиарейтинга среди алтайских чиновников. Об этом сообщает "Атмосфера".
Подолян усилил свои позиции по сравнению с мартом, переместившись с третьего места на первое – за месяц его упомнили в СМИ 34 раза. Министр культуры Елена Безрукова сохранила вторую позицию, разделив ее с вице-премьером Юрием Абдуллаевым – по 32 упоминания. Третье место заняли министр сельского хозяйства Сергей Межин и вице-премьер Денис Губин. Каждый из них 25 раз упоминался в СМИ.
Четвертое место занял лидер мартовского рейтинга Дмитрий Попов (24 упоминания), а замкнул пятерку лидеров начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Александр Барышников (22 упоминания).
11:12:02 20-05-2025
А почему у нас министр транспорта до сих пор в полицейском мундире? Сросся? Или он что, вечно на передовой борьбы с преступностью в своём новом министерстве? И как он поступит если транспортная развязка на змеиноре не будет сдана в ноябре? Во время войны, честные офицеры, выходили за бруствер и ...
11:39:51 20-05-2025
Гость (11:12:02 20-05-2025) А почему у нас министр транспорта до сих пор в полицейском м... У меня дед на пенсии тоже военную рубаху донашивал
11:48:01 20-05-2025
Гость (11:12:02 20-05-2025) А почему у нас министр транспорта до сих пор в полицейском м... Набор текста бессмысленного.
11:57:02 20-05-2025
Андрей Анатольевич достойный человек, знаю его лично. Должность обьективно расстрельная. Но он справится. А вот интернет-критики едва ли
12:07:34 20-05-2025
увидев в будущем Андрея Анатольевича в роли губернатора
14:18:53 20-05-2025
не удивлюсь (12:07:34 20-05-2025) увидев в будущем Андрея Анатольевича в роли губернатора ... щас, только развязку достроит