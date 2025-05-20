Министр транспорта Подолян стал лидером апрельского медиарейтинга алтайских чиновников

Всего в топ-5 вошли семь министров и вице-премьеров

20 мая 2025, 10:45, ИА Амител

Андрей Подолян / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян стал лидером апрельского медиарейтинга среди алтайских чиновников. Об этом сообщает "Атмосфера".

Подолян усилил свои позиции по сравнению с мартом, переместившись с третьего места на первое – за месяц его упомнили в СМИ 34 раза. Министр культуры Елена Безрукова сохранила вторую позицию, разделив ее с вице-премьером Юрием Абдуллаевым – по 32 упоминания. Третье место заняли министр сельского хозяйства Сергей Межин и вице-премьер Денис Губин. Каждый из них 25 раз упоминался в СМИ.

Четвертое место занял лидер мартовского рейтинга Дмитрий Попов (24 упоминания), а замкнул пятерку лидеров начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Александр Барышников (22 упоминания).

Апрельский медиарейтинг алтайских чиновников / Источник: "Атмосфера"