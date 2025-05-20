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Министр транспорта Подолян стал лидером апрельского медиарейтинга алтайских чиновников

Всего в топ-5 вошли семь министров и вице-премьеров

20 мая 2025, 10:45, ИА Амител

Андрей Подолян / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Андрей Подолян / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян стал лидером апрельского медиарейтинга среди алтайских чиновников. Об этом сообщает "Атмосфера".

Подолян усилил свои позиции по сравнению с мартом, переместившись с третьего места на первое – за месяц его упомнили в СМИ 34 раза. Министр культуры Елена Безрукова сохранила вторую позицию, разделив ее с вице-премьером Юрием Абдуллаевым – по 32 упоминания. Третье место заняли министр сельского хозяйства Сергей Межин и вице-премьер Денис Губин. Каждый из них 25 раз упоминался в СМИ.

Четвертое место занял лидер мартовского рейтинга Дмитрий Попов (24 упоминания), а замкнул пятерку лидеров начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Александр Барышников (22 упоминания).

Апрельский медиарейтинг алтайских чиновников / Источник: "Атмосфера"

Алтайский край Политика

Комментарии 6

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Гость

11:12:02 20-05-2025

А почему у нас министр транспорта до сих пор в полицейском мундире? Сросся? Или он что, вечно на передовой борьбы с преступностью в своём новом министерстве? И как он поступит если транспортная развязка на змеиноре не будет сдана в ноябре? Во время войны, честные офицеры, выходили за бруствер и ...

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Гость

11:39:51 20-05-2025

Гость (11:12:02 20-05-2025) А почему у нас министр транспорта до сих пор в полицейском м... У меня дед на пенсии тоже военную рубаху донашивал

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Гость

11:48:01 20-05-2025

Гость (11:12:02 20-05-2025) А почему у нас министр транспорта до сих пор в полицейском м... Набор текста бессмысленного.

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Гость

11:57:02 20-05-2025

Андрей Анатольевич достойный человек, знаю его лично. Должность обьективно расстрельная. Но он справится. А вот интернет-критики едва ли

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не удивлюсь

12:07:34 20-05-2025

увидев в будущем Андрея Анатольевича в роли губернатора

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Гость

14:18:53 20-05-2025

не удивлюсь (12:07:34 20-05-2025) увидев в будущем Андрея Анатольевича в роли губернатора ... щас, только развязку достроит

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