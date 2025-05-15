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Ректор АГМУ возглавила медиарейтинг руководителей алтайских вузов

В первую тройку также вошли руководители АлтГПУ и АлтГТУ

15 мая 2025, 13:42, ИА Амител

Ректоры алтайских вузов / Коллаж: "Атмосфера"
Ректоры алтайских вузов / Коллаж: "Атмосфера"

Ректор АГМУ Ирина Шереметьева возглавила рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в апреле 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за апрель:

ректор АГМУ Ирина Шереметьева – 1-е место, 15 упоминаний;

ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко – 2-е место, семь упоминаний;

ректор АлтГТУ Андрей Марков – 3-е место, шесть упоминаний.

Медиарейтинг ректоров вузов за апрель 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Второй месяц подряд медиарейтинг возглавляет ректор медицинского университета Ирина Шереметьева. На втором месте – ректор педуниверситета Ирина Лазаренко. Занимавший его в марте ректор "политеха" Андрей Марков переместился на третье место. Входившие в топ-3 в марте и.о. ректора аграрного университета Владимир Плешаков и и.о. директора Бийского технологического института Дмитрий Корабельников переместились на четвертое и пятое места соответственно", – отмечает издание.

Алтайский край рейтинги университеты

Комментарии 1

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Гость

14:00:55 15-05-2025

Странно. Обычно Попов на 1-м месте.

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