Ректор АГМУ возглавила медиарейтинг руководителей алтайских вузов
В первую тройку также вошли руководители АлтГПУ и АлтГТУ
15 мая 2025, 13:42, ИА Амител
Ректор АГМУ Ирина Шереметьева возглавила рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в апреле 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за апрель:
ректор АГМУ Ирина Шереметьева – 1-е место, 15 упоминаний;
ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко – 2-е место, семь упоминаний;
ректор АлтГТУ Андрей Марков – 3-е место, шесть упоминаний.
"Второй месяц подряд медиарейтинг возглавляет ректор медицинского университета Ирина Шереметьева. На втором месте – ректор педуниверситета Ирина Лазаренко. Занимавший его в марте ректор "политеха" Андрей Марков переместился на третье место. Входившие в топ-3 в марте и.о. ректора аграрного университета Владимир Плешаков и и.о. директора Бийского технологического института Дмитрий Корабельников переместились на четвертое и пятое места соответственно", – отмечает издание.
14:00:55 15-05-2025
Странно. Обычно Попов на 1-м месте.