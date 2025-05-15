Ректор АГМУ возглавила медиарейтинг руководителей алтайских вузов

В первую тройку также вошли руководители АлтГПУ и АлтГТУ

15 мая 2025, 13:42, ИА Амител

Ректоры алтайских вузов / Коллаж: "Атмосфера"

Ректор АГМУ Ирина Шереметьева возглавила рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в апреле 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за апрель:

ректор АГМУ Ирина Шереметьева – 1-е место, 15 упоминаний;

ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко – 2-е место, семь упоминаний;

ректор АлтГТУ Андрей Марков – 3-е место, шесть упоминаний.

Медиарейтинг ректоров вузов за апрель 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"