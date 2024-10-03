НОВОСТИТранспорт

Министр транспорта рассказал, будут ли дальше покупать новые автобусы для Барнаула

Все зависит от федеральных денег

03 октября 2024, 08:15, ИА Амител

Трамвай едет по Барнаулу /Фото: сообщество транспорта
Трамвай едет по Барнаулу /Фото: сообщество транспорта

Власти Алтайского края надеются на попадание в новый нацпроект, который предусматривает обновление общественного транспорта в Барнауле за федеральные средства. Из краевого бюджета покупать новые трамваи и троллейбусы в 2025 году пока не планируют, заявил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов в ходе правительственного часа в АКЗС.

"Сейчас формируется новый национальный проект в части обновления общественного транспорта. Как только его параметры будут известны, мы будем рассматривать максимальное участие в нем Алтайского края. Надеемся использовать все возможности по обновлению подвижного состава. Барнаул будет для нас главным приоритетом, учитывая количество жителей и единиц общественного транспорта", – пояснил Антон Воронов.

По его словам, в настоящее время администрация Барнаула работает над анализом маршрутной сети. Кроме того, с перевозчиками заключаются долгосрочные контракты, по которым они обязаны закупать новые автобусы.

Напомним, ранее на обновление электротранспорта в Барнауле и Рубцовске из краевого бюджета выделили более миллиарда рублей. Для краевой столицы закупили десять новых трамваев. В ближайшее время будет произведено для Барнаула пять новых троллейбусов.

Помимо этого, в Алтайский край поступило 22 новых автобуса, большинство из которых – 19-местные. На этой неделе их передадут муниципалитетам. С учетом этой партии с 2021 года закупили 280 автобусов, на что было направлено 1,4 млрд рублей. Сейчас они ездят в Барнауле, Алейске, Заринске, Славгороде, Локтевском, Змеиногорском, Калманском и других районах. Транспортную доступность обеспечили почти в 300 населенных пунктах, где раньше автобусы не ходили.

Автобус № 10 в Барнауле / Фото: barnaul.org

Томенко: 22 новых автобуса распределят между муниципалитетами Алтая до конца года

В Барнаул за счет средств бюджета закупили пять новых троллейбусов
НОВОСТИТранспорт

Барнаул акзс общественный транспорт

Комментарии 16

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ДМВ

08:27:59 03-10-2024

Символичное фото, хотя и нет на нем автобуса .

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Гость

08:58:34 03-10-2024

Два раза подряд в крае не смогли правильно составить заявку,чтобы попасть в федеральную программу по обновлению транспорта. Очень верю,что и в третий раз составят так-же криво- теми-же руками,что растут из интеллекта!

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Гость

12:10:55 03-10-2024

Гость (08:58:34 03-10-2024) Два раза подряд в крае не смогли правильно составить заявку,... Какие сотрудники - такие и заявки

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Гость

09:08:29 03-10-2024

Почему молчат о том что не учитывали при закупках особенности и трамваями не могут ходить в зимний период. Почему 7 трамваю не пустят новые - они в гору не заходят? Почему автобусы 1 и 10 на маршруте - половина? Где остальные?

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Гость

09:30:17 03-10-2024

Гость (09:08:29 03-10-2024) Почему молчат о том что не учитывали при закупках особенност... Рассуждаете как типичный иноагент или либерал.

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Гость

09:27:49 03-10-2024

на 51-й и 59-й маршруты купите ещё автобусы. ну невозможно утром с Южного уехать

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Гость

15:59:42 03-10-2024

Гость (09:27:49 03-10-2024) на 51-й и 59-й маршруты купите ещё автобусы. ну невозможно у... а чем вы лучше других, что требуете себе привилегии? на большинстве Барнаульских автобусов невозможно утром уехать, многие просто мимо остановок проезжают.

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Что-то

09:28:15 03-10-2024

у нас с министром транспорта

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Гость

09:51:34 03-10-2024

Министр, что со 104 маршрутом? Просьбу Валентины Ивановны Матвиенко собираетесь выполнять? Как ходил 1-2 автобуса так и ходят.

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Гость

10:36:23 03-10-2024

Конечно, Барнаул в приоритете! Потому что Матвиенко обратила внимание на ужас ужасный.

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медведь-шатун

12:36:14 03-10-2024

Объясните дураку!, как в капиталистическом хозяйстве покупать за бюджетные деньги автобусы!, что за аттракцион такой!, давайте возрождайте муниципальные автоколонны и туда покупайте автобусы!...

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Элен без ребят

14:56:18 03-10-2024

медведь-шатун (12:36:14 03-10-2024) Объясните дураку!, как в капиталистическом хозяйстве покупат... может социально-значимый бизнес? мне тоже непонятно и хотелось бы подробностей

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Гость

14:22:02 03-10-2024

"Трамваи сделать не ешака купить" - Двендцать стульев

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Гость

15:11:19 03-10-2024

Надеются на попадание ...
Не будет попадания, выходит, и надеяться не на что((( Хотя столько претензий к работе общественного транспорт!
ЖДЕМ-С ПОПАДАНИЯ)))

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Гость

19:46:46 03-10-2024

Когда уже посадки начнутся??? Сказочников.

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вики

18:58:03 05-10-2024

Верните 19 автобус на рейс

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