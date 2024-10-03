Министр транспорта рассказал, будут ли дальше покупать новые автобусы для Барнаула

Все зависит от федеральных денег

03 октября 2024, 08:15, ИА Амител

Трамвай едет по Барнаулу /Фото: сообщество транспорта

Власти Алтайского края надеются на попадание в новый нацпроект, который предусматривает обновление общественного транспорта в Барнауле за федеральные средства. Из краевого бюджета покупать новые трамваи и троллейбусы в 2025 году пока не планируют, заявил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов в ходе правительственного часа в АКЗС.

"Сейчас формируется новый национальный проект в части обновления общественного транспорта. Как только его параметры будут известны, мы будем рассматривать максимальное участие в нем Алтайского края. Надеемся использовать все возможности по обновлению подвижного состава. Барнаул будет для нас главным приоритетом, учитывая количество жителей и единиц общественного транспорта", – пояснил Антон Воронов.

По его словам, в настоящее время администрация Барнаула работает над анализом маршрутной сети. Кроме того, с перевозчиками заключаются долгосрочные контракты, по которым они обязаны закупать новые автобусы.

Напомним, ранее на обновление электротранспорта в Барнауле и Рубцовске из краевого бюджета выделили более миллиарда рублей. Для краевой столицы закупили десять новых трамваев. В ближайшее время будет произведено для Барнаула пять новых троллейбусов.

Помимо этого, в Алтайский край поступило 22 новых автобуса, большинство из которых – 19-местные. На этой неделе их передадут муниципалитетам. С учетом этой партии с 2021 года закупили 280 автобусов, на что было направлено 1,4 млрд рублей. Сейчас они ездят в Барнауле, Алейске, Заринске, Славгороде, Локтевском, Змеиногорском, Калманском и других районах. Транспортную доступность обеспечили почти в 300 населенных пунктах, где раньше автобусы не ходили.