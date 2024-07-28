Томенко: 22 новых автобуса распределят между муниципалитетами Алтая до конца года
В Барнаул за счет средств бюджета закупили пять новых троллейбусов
28 июля 2024, 23:00, ИА Амител
Автобус № 10 в Барнауле / Фото: barnaul.org
В Алтайском крае в 2024 году продолжается обновление подвижного состава пассажирского транспорта. Как рассказал губернатор региона Виктор Томенко в интервью "Вестям Алтай", за счет средств краевого бюджета в регион поступит пять новых троллейбусов для Барнаула и 22 автобуса – их распределят между муниципалитетами.
Распределение новых автобусов будет идти по мере их поступления в регион. В планах властей передать их в муниципалитеты до конца года.
Губернатор также отметил, что на покупку общественного транспорта требуются большие средства. Стоимость одного трамвая, к примеру, составляет 70 миллионов рублей.
00:02:18 29-07-2024
Ни надо ни чего распределять , всё в Барнаул
09:26:55 29-07-2024
Гость (00:02:18 29-07-2024) Ни надо ни чего распределять , всё в Барнаул ... в барнике и так транспорта много.
отдайте в тальменку все 22.
20:52:57 29-07-2024
А что не к декабрю 2030 года? Никак не могут из бошки этот совок выбить с его волокитой и бюрократией. А ведь некоторые ратуют за его возвращение. Вы годами будете свои проблемы решать. Десятилетиями в очередях стоять.