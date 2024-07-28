Томенко: 22 новых автобуса распределят между муниципалитетами Алтая до конца года

В Барнаул за счет средств бюджета закупили пять новых троллейбусов

28 июля 2024, 23:00, ИА Амител

Автобус № 10 в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Алтайском крае в 2024 году продолжается обновление подвижного состава пассажирского транспорта. Как рассказал губернатор региона Виктор Томенко в интервью "Вестям Алтай", за счет средств краевого бюджета в регион поступит пять новых троллейбусов для Барнаула и 22 автобуса – их распределят между муниципалитетами.

Распределение новых автобусов будет идти по мере их поступления в регион. В планах властей передать их в муниципалитеты до конца года.

Губернатор также отметил, что на покупку общественного транспорта требуются большие средства. Стоимость одного трамвая, к примеру, составляет 70 миллионов рублей.