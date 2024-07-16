НОВОСТИТранспорт

Министр транспорта РФ поможет быстрее построить мост, который соединит два Алтая

Речь идет о "платовском" мосте, который возводят уже много лет

16 июля 2024, 17:40, ИА Амител

"Платовский" мост / Фото: пресс-служба РА
"Платовский" мост / Фото: пресс-служба РА

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак и министр транспорта РФ Роман Старовойт 16 июля проинспектировали ход строительства "платовского" моста через Катунь в Майминском районе, сообщает пресс-служба правительства региона. Федеральный министр пообещал выделить около 1,7 миллиарда рублей, чтобы завершить работы на год раньше. Именно эта переправа должна соединить два Алтая. Самое интересное, что ее пытаются построить с 2010 года.

Существующий мост соединяет не только Республику Алтай с Алтайским краем, а также с селом Подгорное Майминского района, в котором проживают более 500 человек. Он был построен в конце 90-х годов. По результатам экспертиз 2002 и 2013 годов ее признали аварийной.

"Движение реверсивное, что приводит к образованию пробок. Грузоподъемность ограничена семью тоннами. Грузовому транспорту приходится дополнительно проезжать более 50 км, чтобы попасть в Подгорное или Алтайский край", – сообщает пресс-служба правительства республики.

Новый мост не могут построить уже почти 15 лет. Врио главы республики попросил Романа Старовойта помочь с финансированием. Тогда переправу можно сделать уже в 2025 году.

"Еще один известный наш долгострой. Работы по строительству нового моста здесь начались в далеком 2010 году, потом остановились. В 2022 году он попал в нацпроект, и стройка возобновилась", – обратился Андрей Турчак.

Министр транспорта РФ пообещал включить мост в список приоритетных проектов и выделить на работы около 1,7 миллиарда рублей.

Строительство ведется по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Полная длина нового моста составит 280 метров.

На сегодняшний день здесь установлены железобетонные опоры, закуплена значительная часть металлических конструкций для возведения пролетов, ожидается поставка других материалов. Для этого необходимо перенести финансирование.

Андрей Турчак / Фото: пресс-служба

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НОВОСТИПолитика

Республика Алтай дорожное движение

Комментарии 6

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Дима

19:54:37 16-07-2024

Может вместо того чтобы присваивать себе деньги и покупать дорогие тачки, взяли бы по честному выполняли бы госзаказ.

А то бабло попилят и потом долгострой наблюдаем, в добавок ко всему как вот такие горе бизнесмены на элитных машинах рассекают.

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Гость

00:25:20 17-07-2024

Дима (19:54:37 16-07-2024) Может вместо того чтобы присваивать себе деньги и покупать д... Ну вот министр и пообещал врио в следующем году присвоить на 1,7 млрд меньше. Не 100, а всего лишь 98.3... Каждому...

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Гость

20:39:52 16-07-2024

Нужен в Барнауле 3й мост!

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Гость

21:22:16 16-07-2024

Федеральный министр пообещал выделить около 1,7 миллиарда рублей, чтобы завершить работы на год раньше.---- а может потерпеть годик-то? Кому в карман такое ускорение?

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Гость

08:59:55 17-07-2024

А может общественный транспорт нужен? Может наконец то министр транспорта этим займется?

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гость

09:24:53 17-07-2024

молодец странный турчак. вот бы наши так решали...

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