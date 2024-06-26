Евгений Ракшин возглавил медиарейтинг алтайских предпринимателей

Бизнесмен чаще всего в мае упоминался в СМИ в связи со сносом ЦУМа и строительством на его месте делового центра

26 июня 2024, 11:15, ИА Амител

Евгений Ракшин / Кадр из видео: телеканал "Толк"

Бизнесмен Евгений Ракшин возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в мае 2024 года. Подготовило медиарейтинг издание "Атмосфера". Лидеры рейтинга за май 2024 года первое место – Евгений Ракшин, "Мария-Ра", 23 упоминания;

Евгений Ракшин, "Мария-Ра", 23 упоминания; второе место – Сергей Писарев, "Лесная сказка", 18 упоминаний;

Сергей Писарев, "Лесная сказка", 18 упоминаний; третье место – Александр Локтев, Барнаульский пивоваренный завод, 14 упоминаний;

Александр Локтев, Барнаульский пивоваренный завод, 14 упоминаний; третье место – Юрий Гатилов, "Жилищная инициатива", 14 упоминаний;

Юрий Гатилов, "Жилищная инициатива", 14 упоминаний; четвертое место – Владимир Попов, "Диво Алтая", 12 упоминаний;

Владимир Попов, "Диво Алтая", 12 упоминаний; пятое место – Юрий Фриц, "Сибирь Контракт", 11 упоминаний. Медиарейтинг предпринимателей Алтайского края за май 2024 года / Инфографика: "Атмосфера" "Евгений Ракшин в мае упоминался в СМИ в связи со сносом здания ЦУМа на площади Советов в Барнауле и строительством на его месте современного делового центра. Публикации об этом сделали Ракшина лидером медиарейтинга предпринимателей", – объяснили победу бизнесмена в медиарейтинге.