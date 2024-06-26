Евгений Ракшин возглавил медиарейтинг алтайских предпринимателей
Бизнесмен чаще всего в мае упоминался в СМИ в связи со сносом ЦУМа и строительством на его месте делового центра
26 июня 2024, 11:15, ИА Амител
Евгений Ракшин / Кадр из видео: телеканал "Толк"
Бизнесмен Евгений Ракшин возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в мае 2024 года.
Подготовило медиарейтинг издание "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за май 2024 года
- первое место – Евгений Ракшин, "Мария-Ра", 23 упоминания;
- второе место – Сергей Писарев, "Лесная сказка", 18 упоминаний;
- третье место – Александр Локтев, Барнаульский пивоваренный завод, 14 упоминаний;
- третье место – Юрий Гатилов, "Жилищная инициатива", 14 упоминаний;
- четвертое место – Владимир Попов, "Диво Алтая", 12 упоминаний;
- пятое место – Юрий Фриц, "Сибирь Контракт", 11 упоминаний.
Медиарейтинг предпринимателей Алтайского края за май 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"
"Евгений Ракшин в мае упоминался в СМИ в связи со сносом здания ЦУМа на площади Советов в Барнауле и строительством на его месте современного делового центра. Публикации об этом сделали Ракшина лидером медиарейтинга предпринимателей", – объяснили победу бизнесмена в медиарейтинге.
11:40:14 26-06-2024
Позавчера купил охлажденных цыплят в Марии-ра... Оказались протухшие... Спасибо предпрниматели...
11:51:58 26-06-2024
Коля (11:40:14 26-06-2024) Позавчера купил охлажденных цыплят в Марии-ра... Оказались п... Давно там практически ничего не покупаю. Тем более то, чем в случае просрочки можно травануться.
16:41:00 26-06-2024
Коля (11:40:14 26-06-2024) Позавчера купил охлажденных цыплят в Марии-ра... Оказались п... Ага, прямо топ-менеджмент виноват в том, что вам продали несвежий товар. А не логистика, не отдел закупок, не контрагенты. Не персонал магазина. Ну-ну...
11:56:30 26-06-2024
первое и второе место, а какая разница!
один живет на благо людей и многими обожаем, а первый... вряд ли, кроме ненависти что-то вызывает. у барнаульцев точно.
Сергей Викторович, спасибо вам за доброе сердце и будьте здоровы!
13:40:56 26-06-2024
Элен без ребят (11:56:30 26-06-2024) первое и второе место, а какая разница! один живет на б... Вот скажи, чем он тебе оказался ненавистен? Локомотив? Так там простая ситуация: то что ранее называлось стадионом стало просто куском разрухи - я лично своими глазами видел это когда приходил на каток зимой. И довел до этого состояния стадион не Женя, а прежний собственник, он же владелец КДМа рядом стоящего. Других желающих выкупить участок на условиях хозяина не нашлось. Почему вообще стадион попал в частную собственность к господину К - это вопрос не к Жене, а к прежним руководителям мэрии. Почему мэрия не стала выкупать этот участок под общественные нужды - так это туда же вопрос, но никак не к Жене. А претензии по поводу красоты не красоты здания - это вкусовщина.
14:24:51 26-06-2024
Гость (13:40:56 26-06-2024) Вот скажи, чем он тебе оказался ненавистен? Локомотив? Так т... Тебе нравится эта Бастилия? Ну и вкуссссс! Женя мог бы выкупить этот стадион и сделать для города что - то приличное, а не это уродство
17:04:58 26-06-2024
Гость (14:24:51 26-06-2024) Тебе нравится эта Бастилия? Ну и вкуссссс! Женя мог б... Я не сказал, что мне нравится, я сказал это вопрос вкуса - кому то нравится, кому то нет. Лично мне не нравится. И квартира там я бы не стал покупать. Но ведь кому то нравится и они покупают там квартиры, верно ведь? А насчет «выкупил бы и сделал что то полезное для города», так это про то что ты ему указываешь как ему своими деньгами распоряжаться. Вот тебе самому бы такое понравилось? Тебе говорят - не покупай путевку на море, а покупай в пансионат под Рубцовском, как пример. Не все Галицкие, как и не все Гагарины. Нельзя это в вину ставить.
18:34:17 26-06-2024
Гость (17:04:58 26-06-2024) Я не сказал, что мне нравится, я сказал это вопрос вкуса - к... Кроме тех кому нравится и купил там квартиры есть еще тысячи барнаульцев.
Которые не хотели бы, чтобы их город " твой Женя" уродовал такими чудовищными проектами как это убожество вместо Локомотива. Сейчас еще за худ музеем на площади Октября возведут высотку. Не вписывающуюся туда никаким образом. Женя твой подумал о том хотят ли этого жители города- нет! Он озаботился о том как же побольше карман набить! Построй что- то нужное и красивое. Посади там парк- это так необходимо городу. Люди добрым словом будут вспоминать...Только вот бабла не срубить тогда. Как и в вопросе с бывшим Цумом.
19:00:04 26-06-2024
Гость (17:04:58 26-06-2024) Я не сказал, что мне нравится, я сказал это вопрос вкуса - к... Про путёвку пример неудачный. Я город не уродую. А город - это достояние всех горожан
19:02:32 26-06-2024
Гость (14:24:51 26-06-2024) Тебе нравится эта Бастилия? Ну и вкуссссс! Женя мог б... Так по поводу Бастилии - вопрос к Дерингу А.Ф. Ракшину пофиг, лишь бы продавалось. А какой ЖК у нас симпотнее? Мне вот только адалин на семёнова в голову приходит - а всё остальное - какое-то унылое, однообразное и вчерашний день
12:28:18 28-06-2024
Элен без ребят (11:56:30 26-06-2024) первое и второе место, а какая разница! один живет на б... Не все добрые дела афишируются.
12:56:46 26-06-2024
Всегда было интересно а где они сами затариваются продуктами? Ну там личный повар может, кто то же затаривается.