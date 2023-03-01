В Бийске открылся травмпункт на базе горбольницы №2

Оценить его работу приехал глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов

01 марта 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: пресс-служба губернатора Алтайского края

Министр здравоохранения Дмитрий Попов оценил работу нового травмпункта в Бийске. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, сегодня, 1 марта, он посетил город и принял участие в работе общественного совета Центральной городской больницы и городской больницы № 2.

Поездка министра началась с посещения горбольницы, в которой он рассказал об открытии травмпункта.

"Открыть травмпункт на площадке городской больницы № 2 сегодня предоставила возможность благоприятная эпидемиологическая обстановка", – подчеркнул Попов, отметив, что данный вопрос находился на контроле у губернатора Виктора Томенко.

Министр рассказал, что глава региона поручил возобновить оказание медицинской помощи на базе травмпункта при первой же возможности. Сегодня пациенты уже могут обратиться к врачам.

Травмпункт будет работать в будние дни с 08:00 до 15:00. Организовать круглосуточный приём пациентов пока не позволяет дефицит кадров – руководство больницы сейчас занято поиском врачей. Вместе с тем с понедельника туда уже выйдет новый доктор. Помощь в найме докторов принимает и городская администрация.

"Мы работаем в тесной взаимосвязи с Министерством здравоохранения Алтайского края и главными врачами городских больниц", – рассказал глава Бийска Виктор Щигрев.