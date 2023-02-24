Некоторый рост. Почему на Алтае растёт заболеваемость ковидом и ждать ли новой волны

Впервые с ноября в регионе стали выявлять более ста случаев в день

24 февраля 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае в течение последних полутора недель увеличилась заболеваемость коронавирусом. Количество ежедневно выявленных случаев впервые с ноября начало превышать сотню. Впрочем, пока это лишь незначительный рост, объяснил в беседе с amic.ru главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко.

О том, почему заболеваемость вновь начала увеличиваться и грозит ли Алтайскому краю новая волна COVID-19, читайте в материале amic.ru.

Пока не тенденция

Количество ежедневно выявленных случаев в регионе действительно увеличилось, констатировал Валерий Шевченко. Но инфекционист убеждён, что эпидемиологическим ростом это называть очень рано.

"Некоторый подъём заболеваемости действительно есть. Но я бы сказал, что это, скорее, стабилизация на более высоких цифрах, чем месяц назад. Пока очень сложно сказать, есть ли в этом какая-то тенденция", – рассказал врач.

Чтобы оценить, насколько это незначительный рост, Шевченко предложил вспомнить эпидситуацию, которая была ровно год назад. Напомним, на пике в день коронавирусом заболевало более 4 тысяч человек в день. С тех пор возбудитель не поменялся – это всё тот же "омикрон". Поэтому нынешние сто человек – это в любом случае невысокий уровень заболеваемости, отметил Шевченко.

На смену гриппу и ОРВИ

Инфекционист допустил, что увеличение количества заболевших коронавирусом может быть результатом "борьбы вирусов". ОРВИ и грипп могли несколько ослабить своё влияние, из-за чего у ковида вновь появилось чуть больше пространства.

"Возможно, некоторый рост связан с тем, что есть некоторое снижение по ОРВИ и гриппу. Хоть количество там сейчас примерно на одном уровне, но эти инфекции могли ослабить своё влияние. Из-за этого вполне могло повыситься число вновь выявленных случаев COVID-19", – предположил Валерий Шевченко.

Кстати, о том, как в Алтайском крае и по всей стране меняется ситуация по ОРВИ и гриппу, читайте в материале amic.ru.

Будет ли волна?

Пока никаких намёков на то, что рост заболеваемости может перерасти в новую волну, нет. По словам Шевченко, обычно вспышки ковида приходят на Алтай из западных регионов страны. А там сейчас стабильная эпидситуация по коронавирусу.

"Вспышечной заболеваемости не прогнозируется. Как оно пойдёт дальше на самом деле, сказать сложно. Я пока не вижу никакой тенденции к дальнейшему увеличению заболеваемости. Эпидситуация совсем немного ухудшилась, но остаётся стабильной", – подчеркнул Шевченко.

Инфекционист отметил, что исключать возможность вспышки ковида в любом случае нельзя. Поэтому всем, кто хочет себя максимально обезопасить, следует, как и раньше, прививаться каждые полгода.