Министр здравоохранения Дмитрий Попов возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в марте 2025 года. Исследование провела "Атмосфера".

Медиарейтинг краевых чиновников за март 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Четверо руководителей из мартовского топ-5 медиарейтинга значительно увеличили свою упоминаемость по сравнению с февралем. На первое место вышел министр здравоохранения Дмитрий Попов, занимавший месяцем ранее вторую строчку. На втором месте – министр культуры Елена Безрукова, в феврале не входившая в пятерку. На третьей строчке министр транспорта Андрей Подолян, занимавший в феврале седьмое место. С восьмой строчки на четвертую поднялся начальник пищевого управления Александр Большаков. Замыкает список лидер февральского медиарейтинга Иван Нифонтов", – отмечает издание.