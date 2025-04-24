Министр здравоохранения Дмитрий Попов возглавил медиарейтинг алтайских чиновников
В тройку также вошли министры культуры и транспорта
24 апреля 2025, 12:15, ИА Амител
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в марте 2025 года. Исследование провела "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за март:
- Дмитрий Попов, министр здравоохранения – 1-е место, 54 упоминания;
- Елена Безрукова, министр культуры – 2-е место, 41 упоминание;
- Андрей Подолян, министр транспорта – 3-е место, 38 упоминаний;
- Александр Большаков, начальник управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям – 4-е место, 31 упоминание;
- Иван Нифонтов, министр спорта – 5-е место, 29 упоминаний.
"Четверо руководителей из мартовского топ-5 медиарейтинга значительно увеличили свою упоминаемость по сравнению с февралем. На первое место вышел министр здравоохранения Дмитрий Попов, занимавший месяцем ранее вторую строчку. На втором месте – министр культуры Елена Безрукова, в феврале не входившая в пятерку. На третьей строчке министр транспорта Андрей Подолян, занимавший в феврале седьмое место. С восьмой строчки на четвертую поднялся начальник пищевого управления Александр Большаков. Замыкает список лидер февральского медиарейтинга Иван Нифонтов", – отмечает издание.
12:29:41 24-04-2025
А уж как его упоминают в больничках!!!
12:41:43 24-04-2025
На прием не попасть! Хорошо его вспоминаем! Развели коммерцию платных клиник - результат отрицательный рост населения, минусы kpi губернатору. Так держать министр!
12:41:57 24-04-2025
Чего я не пойму про медиарейтинг.
Допустим руководитель плох и его 100000 раз упоминули везде насколько он плох.
Вопрос: а медиарейтинге он победил ?
13:01:53 24-04-2025
У меня много знакомых врачей при должностях. Они о Попове ,мягко говоря, ничего хорошего не говорят. А ,грубо выражаясь цензура не пропустит. При чём они и по возрасту его старше и,соответственно, по опыту. Какой медиарейтинг, на фиг.
15:00:35 24-04-2025
Это никчёмный показатель, никак не характеризующий персону!
16:02:23 24-04-2025
медиарейтинг может быть со знаком "+", а может и "-". У Попова он чано отрицательный!!!
17:02:44 24-04-2025
Матерят постоянно, вот и всплывает его упоминание везде. Просто "отличный" рейтинг :-)
22:58:45 24-04-2025
Заборов у нас мало. А то бы рейтинг был еще выше.