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Министр здравоохранения Дмитрий Попов возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

В тройку также вошли министры культуры и транспорта

24 апреля 2025, 12:15, ИА Амител

Краевые госслужащие / Коллаж: "Атмосфера"
Краевые госслужащие / Коллаж: "Атмосфера"

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в марте 2025 года. Исследование провела "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за март:

  • Дмитрий Попов, министр здравоохранения – 1-е место, 54 упоминания;
  • Елена Безрукова, министр культуры – 2-е место, 41 упоминание;
  • Андрей Подолян, министр транспорта – 3-е место, 38 упоминаний;
  • Александр Большаков, начальник управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям – 4-е место, 31 упоминание;
  • Иван Нифонтов, министр спорта – 5-е место, 29 упоминаний.
Медиарейтинг краевых чиновников за март 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Четверо руководителей из мартовского топ-5 медиарейтинга значительно увеличили свою упоминаемость по сравнению с февралем. На первое место вышел министр здравоохранения Дмитрий Попов, занимавший месяцем ранее вторую строчку. На втором месте – министр культуры Елена Безрукова, в феврале не входившая в пятерку. На третьей строчке министр транспорта Андрей Подолян, занимавший в феврале седьмое место. С восьмой строчки на четвертую поднялся начальник пищевого управления Александр Большаков. Замыкает список лидер февральского медиарейтинга Иван Нифонтов", – отмечает издание.

Алтайский край рейтинги чиновники

Комментарии 8

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....

12:29:41 24-04-2025

А уж как его упоминают в больничках!!!

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Гость

12:41:43 24-04-2025

На прием не попасть! Хорошо его вспоминаем! Развели коммерцию платных клиник - результат отрицательный рост населения, минусы kpi губернатору. Так держать министр!

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Гость

12:41:57 24-04-2025

Чего я не пойму про медиарейтинг.
Допустим руководитель плох и его 100000 раз упоминули везде насколько он плох.
Вопрос: а медиарейтинге он победил ?

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Гость

13:01:53 24-04-2025

У меня много знакомых врачей при должностях. Они о Попове ,мягко говоря, ничего хорошего не говорят. А ,грубо выражаясь цензура не пропустит. При чём они и по возрасту его старше и,соответственно, по опыту. Какой медиарейтинг, на фиг.

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Гость

15:00:35 24-04-2025

Это никчёмный показатель, никак не характеризующий персону!

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гость

16:02:23 24-04-2025

медиарейтинг может быть со знаком "+", а может и "-". У Попова он чано отрицательный!!!

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Гость

17:02:44 24-04-2025

Матерят постоянно, вот и всплывает его упоминание везде. Просто "отличный" рейтинг :-)

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Гость

22:58:45 24-04-2025

Заборов у нас мало. А то бы рейтинг был еще выше.

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