Ректор АГМУ возглавила медиарейтинг руководителей алтайских вузов

Ректор АГМУ Ирина Шереметьева возглавила рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в марте 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Медиарейтинг ректоров вузов за март 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Ректор АГМУ Ирина Шереметьева в марте усилила свои позиции в медиарейтинге, поднявшись с третьего на первое место. Ректор АлтГТУ Андрей Марков сохранил за собой вторую позицию. С ним разделил ее и.о. ректора АГАУ Владимир Плешаков, сменивший в марте ушедшего с поста руководителя вуза Николая Колпакова. На третьем месте еще один новичок – и.о. директора Бийского технологического института Дмитрий Корабельников, пришедший на смену Максиму Ленскому", – отмечает издание.