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Ректор АГМУ возглавила медиарейтинг руководителей алтайских вузов

В первую тройку также вошли руководители АлтГТУ и АГАУ

22 апреля 2025, 14:00, ИА Амител

Ректоры алтайских вузов / Коллаж: "Атмосфера"
Ректоры алтайских вузов / Коллаж: "Атмосфера"

Ректор АГМУ Ирина Шереметьева возглавила рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в марте 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за март:

  • ректор АГМУ Ирина Шереметьева – 1-е место, 16 упоминаний;
  • ректор АлтГТУ Андрей Марков – 2-е место, пять упоминаний;
  • и.о. ректора АГАУ Владимир Плешаков – 2-е место, пять упоминаний;
  • и.о. директора Бийского технологического института Дмитрий Корабельников – 3-е место, три упоминания.
Медиарейтинг ректоров вузов за март 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Ректор АГМУ Ирина Шереметьева в марте усилила свои позиции в медиарейтинге, поднявшись с третьего на первое место. Ректор АлтГТУ Андрей Марков сохранил за собой вторую позицию. С ним разделил ее и.о. ректора АГАУ Владимир Плешаков, сменивший в марте ушедшего с поста руководителя вуза Николая Колпакова. На третьем месте еще один новичок – и.о. директора Бийского технологического института Дмитрий Корабельников, пришедший на смену Максиму Ленскому", – отмечает издание.

Алтайский край рейтинги университеты

Комментарии 1

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Гость

18:56:49 22-04-2025

Молодцы. В ВУЗах края всё хорошо, судя по рейтингам. Или этот рейтинг не об этом?

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