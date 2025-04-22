Ректор АГМУ возглавила медиарейтинг руководителей алтайских вузов
В первую тройку также вошли руководители АлтГТУ и АГАУ
22 апреля 2025, 14:00, ИА Амител
Ректор АГМУ Ирина Шереметьева возглавила рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в марте 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за март:
- ректор АГМУ Ирина Шереметьева – 1-е место, 16 упоминаний;
- ректор АлтГТУ Андрей Марков – 2-е место, пять упоминаний;
- и.о. ректора АГАУ Владимир Плешаков – 2-е место, пять упоминаний;
- и.о. директора Бийского технологического института Дмитрий Корабельников – 3-е место, три упоминания.
"Ректор АГМУ Ирина Шереметьева в марте усилила свои позиции в медиарейтинге, поднявшись с третьего на первое место. Ректор АлтГТУ Андрей Марков сохранил за собой вторую позицию. С ним разделил ее и.о. ректора АГАУ Владимир Плешаков, сменивший в марте ушедшего с поста руководителя вуза Николая Колпакова. На третьем месте еще один новичок – и.о. директора Бийского технологического института Дмитрий Корабельников, пришедший на смену Максиму Ленскому", – отмечает издание.
18:56:49 22-04-2025
Молодцы. В ВУЗах края всё хорошо, судя по рейтингам. Или этот рейтинг не об этом?