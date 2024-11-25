Министра транспорта Ростовской области и его заместителя задержали за взятку

По сообщениям СМИ, силовики нагрянули в офис чиновников

25 ноября 2024, 17:39, ИА Амител

Наручники / Фото: unsplash.com / Bermix Studio

Министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко задержали при получении взятки. Об этом сообщает RostovGazeta.

Кушнарева и Мамелко задержали еще вечером 24 ноября, на рабочем месте. Чиновникам предъявили обвинение и задержали их на 72 часа. В ближайшее время им предъявят обвинение.

Отмечается, что министр не стал отрицать вину, а его подчиненный якобы "ушел в отказ". Как отметили в пресс-службе правительства, местные власти оказывают полное содействие правоохранительным органам.