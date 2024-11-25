Министра транспорта Ростовской области и его заместителя задержали за взятку
По сообщениям СМИ, силовики нагрянули в офис чиновников
25 ноября 2024, 17:39, ИА Амител
Наручники / Фото: unsplash.com / Bermix Studio
Министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко задержали при получении взятки. Об этом сообщает RostovGazeta.
Кушнарева и Мамелко задержали еще вечером 24 ноября, на рабочем месте. Чиновникам предъявили обвинение и задержали их на 72 часа. В ближайшее время им предъявят обвинение.
Отмечается, что министр не стал отрицать вину, а его подчиненный якобы "ушел в отказ". Как отметили в пресс-службе правительства, местные власти оказывают полное содействие правоохранительным органам.
17:42:49 25-11-2024
Сталин И. В.