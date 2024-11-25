На Алтае машинисты давали взятки, чтобы не изучать технику безопасности
Инструктор брал деньги за поддельные зачеты
25 ноября 2024, 13:10, ИА Амител
Российские деньги / Фото: pixabay.com
В Рубцовске прокуратура обвинила бывшего машиниста-инструктора во взяточничестве, сообщает пресс-служба ведомства.
"С марта 2023 года по январь 2024 года обвиняемый получил от десяти машинистов специальных машин незаконные денежные вознаграждения в общем размере 23 тыс. рублей", – пишет прокуратура.
Машинисты давали инструктору взятки за отметки об успешной сдаче зачета по технике безопасности и правилам технической эксплуатации. На самом деле никакой зачет не проводился.
Мужчину обвинили по статье "Мелкое взяточничество". Уголовное дело рассмотрят по существу в мировом суде Алтайского края.
13:16:08 25-11-2024
А чё так можно было ?
15:51:20 25-11-2024
Гость (13:16:08 25-11-2024) А чё так можно было ?... Насколько знаю, на ЖД так можно было всегда.😁
16:39:41 25-11-2024
Как неожиданно, повсеместное взяточничество
20:31:10 25-11-2024
Никогда не было, и вот опять....