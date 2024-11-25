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На Алтае машинисты давали взятки, чтобы не изучать технику безопасности

Инструктор брал деньги за поддельные зачеты

25 ноября 2024, 13:10, ИА Амител

Российские деньги / Фото: pixabay.com
Российские деньги / Фото: pixabay.com

В Рубцовске прокуратура обвинила бывшего машиниста-инструктора во взяточничестве, сообщает пресс-служба ведомства.

"С марта 2023 года по январь 2024 года обвиняемый получил от десяти машинистов специальных машин незаконные денежные вознаграждения в общем размере 23 тыс. рублей", – пишет прокуратура.

Машинисты давали инструктору взятки за отметки об успешной сдаче зачета по технике безопасности и правилам технической эксплуатации. На самом деле никакой зачет не проводился.

Мужчину обвинили по статье "Мелкое взяточничество". Уголовное дело рассмотрят по существу в мировом суде Алтайского края.

Взятка / Фото: Следком Алтайского края

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Рубцовск Коррупция Прокуратура

Комментарии 4

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Гость

13:16:08 25-11-2024

А чё так можно было ?

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Кхм...

15:51:20 25-11-2024

Гость (13:16:08 25-11-2024) А чё так можно было ?... Насколько знаю, на ЖД так можно было всегда.😁

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Гость

16:39:41 25-11-2024

Как неожиданно, повсеместное взяточничество

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an2

20:31:10 25-11-2024

Никогда не было, и вот опять....

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