На Алтае машинисты давали взятки, чтобы не изучать технику безопасности

Инструктор брал деньги за поддельные зачеты

25 ноября 2024, 13:10, ИА Амител

Российские деньги / Фото: pixabay.com

В Рубцовске прокуратура обвинила бывшего машиниста-инструктора во взяточничестве, сообщает пресс-служба ведомства.

"С марта 2023 года по январь 2024 года обвиняемый получил от десяти машинистов специальных машин незаконные денежные вознаграждения в общем размере 23 тыс. рублей", – пишет прокуратура.

Машинисты давали инструктору взятки за отметки об успешной сдаче зачета по технике безопасности и правилам технической эксплуатации. На самом деле никакой зачет не проводился.

Мужчину обвинили по статье "Мелкое взяточничество". Уголовное дело рассмотрят по существу в мировом суде Алтайского края.